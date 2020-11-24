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Новини Політика України
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декларація (851) Насалик (170)

Насалик вимагає від суду продовження розгляду його справи про декларації

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Насалик вимагає від суду продовження розгляду його справи про декларації

Ексміністр енергетики і вугільної промисловості України Ігор Насалик наполягає на продовженні розгляду його справи про нібито недостовірне декларування по суті, попри скасування Конституційним судом України статті 366-1 Кримінального кодексу України.

Про це він заявив у ході засідання Вищого антикорупційного суду України (ВАКС), пише Gazeta.ua.

"Я отримав статус підозрюваного, а потім ще й обвинуваченого в злочині, який я не скоював, - сказав ексміністр. - Закриття справи - це порушення моїх прав на доступ до правосуддя і справедливий суд, на компенсацію і відновлення моїх прав, порушених діями слідства".

В ході судового засідання Насалик відкликав клопотання про закриття справи, подане державним адвокатом на підставі рішення КСУ.

Суд відмовив ексміністру в продовженні справи. Насалик заявив, що буде оскаржувати це рішення в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд скасував кримінальну відповідальністьза недостовірне декларування.

2019 року НАБУ повідомило про підозру міністру Насалику через невнесення до декларації $1,249 млн, які він нібито позичив у фізособи 2014-го.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Я требую продолжение банкета или казус Насалыка Насалик требует от суда продолжения рассмотрения его дела о декларации - Цензор.НЕТ 640
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24.11.2020 13:05
+2
Не банкета он требует, хочет урвать компенсацию.
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24.11.2020 13:11
+1
правда что казус Насалик требует от суда продолжения рассмотрения его дела о декларации - Цензор.НЕТ 4652
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24.11.2020 13:08
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Я требую продолжение банкета или казус Насалыка Насалик требует от суда продолжения рассмотрения его дела о декларации - Цензор.НЕТ 640
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24.11.2020 13:05 Відповісти
правда что казус Насалик требует от суда продолжения рассмотрения его дела о декларации - Цензор.НЕТ 4652
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24.11.2020 13:08 Відповісти
Не банкета он требует, хочет урвать компенсацию.
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24.11.2020 13:11 Відповісти
Имеет право. Если зелень обосралась, пусть платит.
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24.11.2020 16:33 Відповісти
Зелени пихуй, а налогоплательщикам придется поднапрячься.
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24.11.2020 16:40 Відповісти
Я вас умоляю 🙂. Это такие копейки, особенно если учесть зарплаты учителям в 4000&😁
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24.11.2020 16:46 Відповісти
Ну поиздержался же человек, и копейкам рад. Это ж ещё хорошо, что не брал в аренду клетчатое одеяло.
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24.11.2020 17:17 Відповісти
Но всё-таки интересно будет, если чел дойдет до ЕСПЧ, и его оправдают😁
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24.11.2020 18:27 Відповісти
Прикольно)

зебилы насочиняли "дел" на попередников, что пришлось даже решегие КС задействовать чтоб не обосраться в суде)
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24.11.2020 13:08 Відповісти
Он очень бедный гражданин в обратном порядке Насалик требует от суда продолжения рассмотрения его дела о декларации - Цензор.НЕТ 9906
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24.11.2020 13:09 Відповісти
ЦІКАВО А ДЕ ЗЕ ІЗ РОЗДУТИМИ ВІД ГНІВУ АРТИСТА ЩОКАМИ.
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24.11.2020 13:50 Відповісти
В таком случае теперь необходимо всех перечислить начиная со времён сумки кравчучки ,я не принадлежу к какому нибудь течению типа зебилы , порохоботы, майбахи, ботоюли или опозезешники ,члены которых считают, что те кто в командах их лидеров все хорошие и святые,остальные как бы враги ,а также не замечают главного, сколько реальных украинцев находилось у руля после того как не выбрали Черновола и до каких пор будут страной управлять так называемые "господа рабиновичи"
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24.11.2020 14:10 Відповісти
Насалик требует от суда продолжения рассмотрения его дела о декларации - Цензор.НЕТ 2619
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24.11.2020 13:10 Відповісти
шоу маст гоу он
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24.11.2020 13:10 Відповісти
Во наглеют когда знают что безнаказанно.
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24.11.2020 13:13 Відповісти
Нех балл цирк с КС устраивать
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24.11.2020 16:35 Відповісти
Это к чему?
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24.11.2020 17:01 Відповісти
Разогнать Раду КС хороший, правильный. КС показал зубки, разогнать, плохой, фу.
Я не против разгона, только давайте и все его решения отменим и пересмотрим.
Только интересно, куда тогда девать свадебных фотографов и других бомжей зеленожопых?😁
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24.11.2020 18:25 Відповісти
Не будьте так наивны. Простая последовательность: при Порошенко отменили статью УК за незаконне збагачення, Зеленский якобы востановил её, но отменил проверку деклараций. И как грозно не кричит на кс, а закрытый реестр деклараций приказал открыть и теперь вноси что хочешь ответственности не будет, уже ясно что это решение кс отменять не будут. То о чем мечтали все жулики о легализации украденного сбылось наконец и сделали они это вместе Порошенко и Зеленский. Так что какаяразница рулит не смотря на стенания зеботов и порохоботов.
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24.11.2020 18:37 Відповісти
Проголосовав в 2015 году за то, чтобы предусмотреть уголовную ответственность при установлении факта незаконного обогащения, 59 депутатов этого же созыва ВР Украины обратились в Конституционный Суд Украины с тем, чтобы признать эту статью неконституционной.
Точно, порох виноват. Нарид выбравший говнодепутан совсем-совсем не причем. Угу. Как и избиратели шмаркли.🤔
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24.11.2020 19:31 Відповісти
Нарид вам как всегда жить мешает? Ну так и у меня об этом и о том что Порошенко с Зеленским нареформировали и наруководили до легализации украденного. Одна надежда на нарид чтоб в стране законы появились и заработали, а жуликов из руководящих кресел погнать.
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24.11.2020 19:44 Відповісти
Нарид выбравший неплоха, достоин того что происходит в стране. Законы? Зачем? Скоты по телевизору, и квартал головного мозга.
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24.11.2020 19:52 Відповісти
Во во "зачем законы" такую политику и "опытнейший" политик и великий " реформатор" Прошенко проводил с принятием законов, которые его реформированные и люстритоварные суды отменяли, и которые сам игнорировал. Для любимых жуликов старался, как и Зеленский теперь продолжает то же для них.
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25.11.2020 06:52 Відповісти
Я где-то называю пороха великим? Друже, будь порох сейчас поездом, мы двигались бы вперёд, пусть не так быстро как нам хотелось, но , сейчас происходит тупо откат к временам хама.
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25.11.2020 10:07 Відповісти
А вы не стесняйтесь называйте, если считаете что с его избрания двигались вперед. С его избранием только реставрацию, разбитого Майданом, беззакония хама и проводили. А этот которого вы не стесняйтесь называть как попало только продолжает его дело: наклеивание на законы страны. Вам же они не нужны, законы, а вот народ требует законности и конечно он у вас скоты, мешающие вам беззаконие творить.
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25.11.2020 10:32 Відповісти
Прокомментируйте
Насалик вимагає від суду продовження розгляду його справи про декларації - Цензор.НЕТ 3584
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25.11.2020 10:49 Відповісти
Добавлю-

Народный депутат от «Слуги народа» и потенциальный кандидат на должность мэра Киева Александр Дубинский вечером 2 июля участвовал в телевизионном ток-шоу, где обсуждали заявление об отставке главы Нацбанка Якова Смолия. В это время парламентарий на своей странице в Instagram написал: «Е...м Смолия в тупой собачий рот в прямом эфире». Первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что сейчас Украина осталась без денег, а в государственном бюджете 2020 года остается огромная дыра - не хватает минимум 40 млрд гривен.Источник: https://censor.net/ru/n3233073
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25.11.2020 11:04 Відповісти
Что там прокомментировать и зачем? И как это может опровергнуть беззаконие творимое президентами? А Дубинский, Железняк это те кого мы обсуждаем? Вернитесь к началу диалога и посмотрите о чём идёт речь.
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25.11.2020 11:48 Відповісти
Посмотрел, и? Как это отменяет факты? Факты:
1) Зе был на майдане в 14 (правда этот майдан в Москве)
2) Зе имеет оффшоры
3) Зе получал финансирование из раши
4) Зе проел бюджет до короны
5) Зе марионетка бени
6) Зе слил операцию по Вагнеровцам
дохуа чего ещё, но - КС помог выкинуть команду пороха, и вопросов законности у Зебилов не возникло. Как так?
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25.11.2020 12:15 Відповісти
Ну как бы вас постоянно в это носом тыкаю что эти двое та весобьемлющая какаяразница. И никаких различий в игнорировании ими законов нет, один достойно продолжает дело другого. А что до экономических показателей, то не волнуйтесь Порошенко начинал с обложения налогами пенсий и их ограничениями и тд и запуска курса доллара в космос, у этого ещё все впереди, но под выборы конечно подсыпят денег, как всегда.
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25.11.2020 14:33 Відповісти
невнесения в декларацию(каких то) $1,249 млн, которые он якобы одолжил у физлица в 2014-м./ МВД Израиля незаконно дало гражданство бывшему министру Украины Ставицкому. Ставицкий занимал должность министра энергетики и угольной промышленности с 2012 по 2014 гг. Об этом стало известно в ходе расследования коррупции в израильском правительстве. Одним из главных его фигурантов является замминистра внутренних дел Киршенбаум. Экс-министра Украины подозревают в растрате (т.е. в воровстве) государственной собственности. При обыске его квартир правоохранители изъяли 4,8 миллиона долларов и-пилите, Шура, пилите- 42 килограмма золота.
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24.11.2020 13:22 Відповісти
Все чудесатее и чудесатее...
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24.11.2020 13:25 Відповісти
Сапер Водічка у "Швейку" казав так - "ця сволота випустила мене з тюрми ніби сказала - ти гівнюк,Водічка,ти навіть морди нездатен порядно комусь набити і нікому ти не страшний.
То є страшна образа"...
Так само Насалик...Навіть вкрасти порядно не зміг...А звання високого злодія і корупціонера у нас тепер дуже цінується,вище ніж академік...Тому Насалик і волає - перевірте мене,оголосіть злодієм і махінатором...А то зі мною вже друзі не вітаються...
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24.11.2020 17:30 Відповісти
 
 