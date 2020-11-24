Насалик вимагає від суду продовження розгляду його справи про декларації

Ексміністр енергетики і вугільної промисловості України Ігор Насалик наполягає на продовженні розгляду його справи про нібито недостовірне декларування по суті, попри скасування Конституційним судом України статті 366-1 Кримінального кодексу України.

Про це він заявив у ході засідання Вищого антикорупційного суду України (ВАКС), пише Gazeta.ua.

"Я отримав статус підозрюваного, а потім ще й обвинуваченого в злочині, який я не скоював, - сказав ексміністр. - Закриття справи - це порушення моїх прав на доступ до правосуддя і справедливий суд, на компенсацію і відновлення моїх прав, порушених діями слідства".

В ході судового засідання Насалик відкликав клопотання про закриття справи, подане державним адвокатом на підставі рішення КСУ.

Суд відмовив ексміністру в продовженні справи. Насалик заявив, що буде оскаржувати це рішення в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд скасував кримінальну відповідальністьза недостовірне декларування.

2019 року НАБУ повідомило про підозру міністру Насалику через невнесення до декларації $1,249 млн, які він нібито позичив у фізособи 2014-го.