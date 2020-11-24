Насалик вимагає від суду продовження розгляду його справи про декларації
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Ексміністр енергетики і вугільної промисловості України Ігор Насалик наполягає на продовженні розгляду його справи про нібито недостовірне декларування по суті, попри скасування Конституційним судом України статті 366-1 Кримінального кодексу України.
Про це він заявив у ході засідання Вищого антикорупційного суду України (ВАКС), пише Gazeta.ua.
"Я отримав статус підозрюваного, а потім ще й обвинуваченого в злочині, який я не скоював, - сказав ексміністр. - Закриття справи - це порушення моїх прав на доступ до правосуддя і справедливий суд, на компенсацію і відновлення моїх прав, порушених діями слідства".
В ході судового засідання Насалик відкликав клопотання про закриття справи, подане державним адвокатом на підставі рішення КСУ.
Суд відмовив ексміністру в продовженні справи. Насалик заявив, що буде оскаржувати це рішення в апеляційній інстанції.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд скасував кримінальну відповідальністьза недостовірне декларування.
2019 року НАБУ повідомило про підозру міністру Насалику через невнесення до декларації $1,249 млн, які він нібито позичив у фізособи 2014-го.
Будь ласка, зачекайте...
зебилы насочиняли "дел" на попередников, что пришлось даже решегие КС задействовать чтоб не обосраться в суде)
Я не против разгона, только давайте и все его решения отменим и пересмотрим.
Только интересно, куда тогда девать свадебных фотографов и других бомжей зеленожопых?😁
Точно, порох виноват. Нарид выбравший говнодепутан совсем-совсем не причем. Угу. Как и избиратели шмаркли.🤔
Народный депутат от «Слуги народа» и потенциальный кандидат на должность мэра Киева Александр Дубинский вечером 2 июля участвовал в телевизионном ток-шоу, где обсуждали заявление об отставке главы Нацбанка Якова Смолия. В это время парламентарий на своей странице в Instagram написал: «Е...м Смолия в тупой собачий рот в прямом эфире». Первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что сейчас Украина осталась без денег, а в государственном бюджете 2020 года остается огромная дыра - не хватает минимум 40 млрд гривен.Источник: https://censor.net/ru/n3233073
1) Зе был на майдане в 14 (правда этот майдан в Москве)
2) Зе имеет оффшоры
3) Зе получал финансирование из раши
4) Зе проел бюджет до короны
5) Зе марионетка бени
6) Зе слил операцию по Вагнеровцам
дохуа чего ещё, но - КС помог выкинуть команду пороха, и вопросов законности у Зебилов не возникло. Как так?
То є страшна образа"...
Так само Насалик...Навіть вкрасти порядно не зміг...А звання високого злодія і корупціонера у нас тепер дуже цінується,вище ніж академік...Тому Насалик і волає - перевірте мене,оголосіть злодієм і махінатором...А то зі мною вже друзі не вітаються...