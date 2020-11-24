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Карпаты (293) экология (1582)

Зеленского просят остановить экологическую катастрофу в Карпатах

Новости Цензор.НЕТ Общество

Зеленского просят остановить экологическую катастрофу в Карпатах

Если не предпринять решительных действий по противодействию незаконной массовой вырубке леса в Карпатах, Украину ждет экологическая катастрофа и серьезные материальные, а может и человеческие потери.

 Чтобы это предотвратить, в ситуацию должно вмешаться высшее руководство государства. Об этом говорится в петиции Андрея Кобрина, активиста, который последовательно отстаивает необходимость сохранения зеленых насаждений в Карпатах, пишет Обозреватель.

Свою петицию Кобрин зарегистрировал на сайте президента Украины 11 ноября. В ней активист отмечает: масштабы незаконной и неконтролируемой вырубки леса уже привели к непоправимым человеческим, экологическим и материальным потерям в регионе. В частности – вследствие мощных наводнений, которые произошли на западной Украине в этом году. Чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации и возникновения экологической катастрофы, Кобрин предлагает ряд шагов, в том числе:

  • создать специальный охранный орган на базе Национальной Гвардии Украины;

  • расширить границы национального природного парка, и усилить контроль на данных территориях;

  • увеличить ответственность за незаконную вырубку леса;

  • выделить средства на разработку компьютерной программы мониторинга состояния Карпат в настоящем времени. Это облегчит контроль над незаконными действиями в этих границах;

  • в контролирующие органы привлечь общественных активистов, борющихся с незаконным уничтожением украинских Карпат;

  • заручиться поддержкой международной организации GreenPeace.

"Давайте вместе не дадим уничтожить украинские Карпаты. Предотвратим человеческие жертвы и спасем сотни домов от "мести" природы из-за человеческой халатности", – призвал автор петиции.

Сейчас требование принять действенные меры для спасения украинских Карпат подписали почти 6 тысяч граждан Украины. Чтобы петицию рассмотрели и на сформулированные в ней требования отреагировали у президента, ее должны поддержать не менее 25 тыс. человек.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Андрей Кобрин с единомышленниками на собственном продакшене создали фильм, посвященный произошедшим в этом году наводнениям в Карпатах и их предпосылкам. Фильм в рамках проекта "Задыхаюсь!" посвящен страшным последствиям уничтожения карпатских лесов и необходимости остановить неконтролируемую вырубку в шаге от экологической катастрофы.

Такие проекты для современной Украины – вещь нетипичная. Ведь, как констатировали ранее специалисты Всемирного фонда дикой природы, настоящие экологические проблемы в Украине практически не освещаются.

Вместо этого экология превратилась в манипулятивную предвыборную технологию. Псевдо-экоактивисты обращают внимание на проблемы в крупных промышленных городах, где для преодоления существующих проблем с окружающей средой задействуется немало мероприятий. В то же время действительно важные и болезненные для Украины проблемы – как то массовая вырубка лесов, добыча янтаря, пожара под Чернобылем и на Луганщине, истребление животных, несанкционированные свалки и загрязненность рек активистов "по вызову" не интересует. Ведь за поднятие этих проблем им никто не платит.
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Топ комментарии
+13
Неужели преЗЕдент еще не победил вырубку леса несколько раз, как сделал это с контрабандой.... Зеленского просят остановить экологическую катастрофу в Карпатах - Цензор.НЕТ 110 А такой дерзкий на стадионе был.... Зеленского просят остановить экологическую катастрофу в Карпатах - Цензор.НЕТ 1066
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24.11.2020 13:52
+12
Перестать местным выплачивать "компенсации за разрушенное жилье" при паводках, и тогда местные сами тех рубщиков с вилами "утрегулируют".
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24.11.2020 13:51
+8
Ну, зеля, давай! Ты же обещал навести в Карпатах порядок! Зеленского просят остановить экологическую катастрофу в Карпатах - Цензор.НЕТ 644
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24.11.2020 13:52
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Перестать местным выплачивать "компенсации за разрушенное жилье" при паводках, и тогда местные сами тех рубщиков с вилами "утрегулируют".
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24.11.2020 13:51 Ответить
Они начнут из леса хаты строить.
Замкнутый круг. Зеленского просят остановить экологическую катастрофу в Карпатах - Цензор.НЕТ 3677
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24.11.2020 13:54 Ответить
Как можно у сатаны просить что-то для экологии, природы, людей. Совсем народ сошел с ума. Просто идиотия.
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24.11.2020 14:11 Ответить
Зеленського просять зупинити екологічну катастрофу в Карпатах - Цензор.НЕТ 6612
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24.11.2020 14:13 Ответить
а НАДО ТО НЕТ НЕ ЗАПРЕЩАТЬ экспорт леса а ввести вывозную пошлину в размере 20000% на 1 куб метр леса и везите скока хотите и ВСЕ СРАЗУ ЗАКОНЧИСТЯ САМО ПО СЕБЕ....а за контрабанду срок ввести 25 лет тюрьмы полная конфискация всего и вся...
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24.11.2020 14:00 Ответить
Вы знаете,что надо? И все люди знают, что надо. И зеленые сатанисты знают, но не делают, что надо и не будут делать, на то они и рогатые.
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24.11.2020 14:19 Ответить
Это как встречный огонь останавливает пожар?
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24.11.2020 13:51 Ответить



активист Кобрин предлагает ряд шагов:
- создать охранный орган
- в охранный орган привлечь общественных активистов Зеленского просят остановить экологическую катастрофу в Карпатах - Цензор.НЕТ 8056
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24.11.2020 13:52 Ответить
активистов купят на следующий день. А может и изначально купленных назначат. И есть там охранные органы, которые сидят тихо и не высовываются после того, как лесникам хаты пожгли. Фильм был документальный об этом.
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24.11.2020 13:54 Ответить
Неужели преЗЕдент еще не победил вырубку леса несколько раз, как сделал это с контрабандой.... Зеленского просят остановить экологическую катастрофу в Карпатах - Цензор.НЕТ 110 А такой дерзкий на стадионе был.... Зеленского просят остановить экологическую катастрофу в Карпатах - Цензор.НЕТ 1066
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24.11.2020 13:52 Ответить
Ну, зеля, давай! Ты же обещал навести в Карпатах порядок! Зеленского просят остановить экологическую катастрофу в Карпатах - Цензор.НЕТ 644
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24.11.2020 13:52 Ответить
Почему в петиции ничего нет про Порошенко? Это неправильно. Ему вон дело сшить не могут, привлекайте за вырубки лесов при Зебиле Зеленского просят остановить экологическую катастрофу в Карпатах - Цензор.НЕТ 6491
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24.11.2020 13:52 Ответить
Так зеленый карлик еще в том году вырубку остановил, как и добычу янтаря. Что, забыли?
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24.11.2020 13:52 Ответить
Катастрофа, стой!
Раз-два!
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24.11.2020 13:53 Ответить
Блин, я это хотел написать, как только заголовок статьи прочитал.
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24.11.2020 13:55 Ответить
Знаменитый был анекдот. Зеленского просят остановить экологическую катастрофу в Карпатах - Цензор.НЕТ 9069
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24.11.2020 13:57 Ответить
Пусть дорубают , и катастрофа сама остановится. А не то бубочка возьмет под особистый контроль, и все Карпаты под землю провалятся к к*ям собачьим.
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24.11.2020 14:26 Ответить
стоп. он же остановил этот беспредел еще в 2019 году?
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24.11.2020 13:53 Ответить
прекратить выплачивать компенсации за паводки, которые местные сами же и организуют. Зеленского просят остановить экологическую катастрофу в Карпатах - Цензор.НЕТ 4730
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24.11.2020 13:55 Ответить
"-- Тормози!
-- Не тормозиться!
-- Тормози!
-- Не тормозиться!"
(с) "Экипаж"
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24.11.2020 13:56 Ответить
19. 05. 2019
Зеленський (дебати): Куди поділися наші Карпатські ліси?

Через ШІСТЬ місяців.
20.11.2019 //
"Верховна Рада ухвалила законопроект, який дозволяє проведення суцільних рубок в Карпатах, знімає мораторій на проведення рубок головного користування у високогірних лісах та дозволяє використовувати для заготівлі та вивезення деревини гусеничні трактори." Зеленского просят остановить экологическую катастрофу в Карпатах - Цензор.НЕТ 3752
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24.11.2020 13:59 Ответить
а местные и рады стараться. как оккупанты к родной земле относятся.
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24.11.2020 14:03 Ответить
В голове моей опилки, не беда

"Пресс секретарь Президента опубликовала стенограмму заседания Кабинета министров Украины"

Зеленского просят остановить экологическую катастрофу в Карпатах - Цензор.НЕТ 8048
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24.11.2020 14:02 Ответить
Похоже, что над шестым медвежонком поработали спецы по Вуду.
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24.11.2020 14:28 Ответить
Це вже занадто. Він просто з одного місця виліз.
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24.11.2020 14:37 Ответить
Файні купки гімна мендельша продемонструвала!) А в кого той мішка недороблений, той, шо напів -шостого, відсмоктує?! Невже в п'ятого?)))
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24.11.2020 14:50 Ответить
Сохранять надо не только Карпаты. На Херсонщине насаженный лес тоже рубят, несмотря на нацпарки. Судят в результате лесников, которые вынуждены отбиваться от браконьеров.
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24.11.2020 14:03 Ответить
везде рубят. и лесопасадки тоже. из-за дорого газа и угля. ну алкаши...
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24.11.2020 14:04 Ответить
Не на растопку. Вывозят Камазами. Даже специально поджигают, а потом рубят всё вокруг.
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24.11.2020 14:15 Ответить
и такое есть.
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24.11.2020 14:36 Ответить
Так он сам катастрофа
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24.11.2020 14:04 Ответить
Просят???!!!!!!
Это его обязанность.
На колени ещё станьте.
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24.11.2020 14:04 Ответить
Зеленая катастрофа никому ничего не должен, он же пилять не лох...
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24.11.2020 14:08 Ответить
Обязанность Зеленского лес не рубить? На колени? Патриоты бандеровцы на колени перед кем? Пусть рубят. Вини цого варті.
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24.11.2020 14:14 Ответить
Викуся ты сайты попутала , ру помойка в другой стороне.
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24.11.2020 14:33 Ответить
А ты Вован уже поймал кацапа за вырубкой Карпат?
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24.11.2020 15:19 Ответить
Я теж не розумію, чого це те уйобіще рояльне ще щось просити треба? Як иожно так низько впасти. Цю зелену гниду повісити треба, за знищення України.
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24.11.2020 14:38 Ответить
Украина не способна решить эту проблему самостоятельно. Нужно просить поляков, словаков, чехов, венгров, в общем всех, к кому относится этот природный комплекс. Ведь неоднократно они заявляли, что их заколебал мусор, в том числе пластиковый, который несут горные реки с Украины. Нужно создавать международную охранную структуру. Иностранцев гораздо труднее купить или запугать. Зеленського просять зупинити екологічну катастрофу в Карпатах - Цензор.НЕТ 12
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24.11.2020 14:07 Ответить
Нужно строить мусороперерабатывающие заводы, а зеленые и другие олигархи наотрез отказываются строить, потому что тогда нужно платить за утилизацию мусора. Пока в Украине будет править олигархат ,она будет в мусоре и без леса, с реками пластика. Пора это понять.
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24.11.2020 14:14 Ответить
Це олігархи пластик в річки кидають? Ти диви...
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24.11.2020 14:33 Ответить
Заступник за бедными несчастными сатанистами - олигархами,которые контролируют власть в Украине, вам персонально объясняю. Нет, они не бросают, надеюсь, бутылки и мусор, но они ничего не делают для эффективного убирания мусора, начиная с подъездов и заканчивая природой, для воспитания населения кнутом и пряником, для социальной рекламы, для надзора за тем, чтобы не мусорили, назначения штрафов за замусоривания хотя бы такие как за намордники, не устанавливают видеокамеры для наблюдения, не дают строить в Украине мусороперерабатывающие предприятия, а желающие есть и т.д.
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24.11.2020 16:56 Ответить
То вони ще й під'їзди мають прибирати? Може, ще й дупи засранцям мити?
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24.11.2020 17:02 Ответить
Могут и мыть, если не в состоянии организовать в Украине такой порядок как в Швейцарии. Если нет желания, если не хотят в стране порядка и добра людям, а хотят их превратить в грязное быдло и потом такими вот ботами как ты говорить украинцам, да вы же быдло , вы сами виноваты, вы сами мусорите. А то,что годами не убирается, если не контролируется абсолютно вырубка леса, чистота рек, если эти же олигархи со своих заводов спускают в Днепр , откуда люди пьют, канализацию и загрязненную химией воду. На самом деле люди кругом одинаковые и при нормальном управлении они все выполняют все что надо, и мусор сортируют и убирают и не бросают мусор где- попало, потому что видеокамера и штраф огромный платить .Люди одинаковые, напишите себе на лбу, а власть им создает такие вот условия жизни, условия колониальной грязной страны.
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24.11.2020 17:40 Ответить
Я вже втомився сьогодні реготати над тупоголовими.
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24.11.2020 17:48 Ответить
А я вже втомилася пояснювати олігофренам прості речі.
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24.11.2020 19:09 Ответить
Остановит, мля буду, остановит. Снимет видосик, Скажет АстАнАвитес. и всё, вырубки прекратятся.
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24.11.2020 14:08 Ответить
А зелю-бедоносца убрать не пробовали?! Сразу же все несчастья уйдут в закат...)))
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24.11.2020 14:10 Ответить
Прості рішення- для простих довбнів. Бо складних рішень не зрозуміти- нема чим.)))
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24.11.2020 14:15 Ответить
Ти із психічної лікарні постиш?! Що ти мелеш?!
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24.11.2020 14:18 Ответить
Я тобі не конкурент.
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24.11.2020 14:19 Ответить
Прості рішення - це перетворити адекватного хрещатика на зельоного євгєньєвіча!))) Тебе зламали чи забашляли? А може ти порохобоцький провокатор?!)))
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24.11.2020 14:44 Ответить
Ось про це я тут завжди писав та пишу- про ярлики та прості рішення. Мізків, окрім як назвати "фашистом", ні на що інше не вистачає? Жаль час на інфузорію витрачати.
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24.11.2020 14:48 Ответить
Таладно, зрозуміла. Провокатор- такі , від Пороха! Меня не обманешь!)))
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24.11.2020 14:58 Ответить
Коріння волосся не призначене для розуміння.
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24.11.2020 15:11 Ответить
Ну ,для чогось це коріння волосся призначене. Може ,саме для того, шоб його видерти зі скальпу?) Тож, нехай залишаєцця!)
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24.11.2020 15:46 Ответить
То проблема власника, не моя.
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24.11.2020 15:49 Ответить
Звичайно, власника.
Моє коріння , здаєцця, на місці. Може трохи недофарбоване.)
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24.11.2020 15:57 Ответить
++++++.
Компания подобралась. Обама по ночам у кацапов подъезды обссыкал. Порох у ваты из казначейства воровал. Теперь бедоносец по ночам у патриотов леса вырубает.
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24.11.2020 14:17 Ответить
Шість тисяч підписантів- це усі, хто живе в Карпатах? Не густо...
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24.11.2020 14:13 Ответить
Зеленського просять зупинити екологічну катастрофу в Карпатах - Цензор.НЕТ 451

Ща, сказал Зеленский, и опять заснул
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24.11.2020 14:15 Ответить
Ща, сказало зеля, и опять нюхнуло)
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24.11.2020 15:03 Ответить
Зо значить «просять»?!- Це було одним із пунктів його передвиборчої компанії!
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24.11.2020 14:17 Ответить
Так до каких же пор будут вырубать Карпаты? Зебобики, вопрос не риторический и он обращен к вам.
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24.11.2020 14:20 Ответить
Боюсь ошибиться, но до последнего местного патриота. Патриоты закончатся, и вырубка закончится.
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24.11.2020 15:23 Ответить
І цей "активіст" до царя. Тьху на вас, совкове плем'я!
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24.11.2020 14:21 Ответить
Президент може тільки наказати поставити для вирубщиків пісню групи "Любе" - "Нє рубітє лєс мужікі, нє рубітє".
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24.11.2020 14:42 Ответить
Кто лес рубил, тот пусть и хлебается за свой счет. Да и штраф наложить. Никакой помощи!
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24.11.2020 14:55 Ответить
тю, а я думал в 2014-2019 всё уже потужно порешали и вырубкой.
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24.11.2020 15:05 Ответить
Ну, как же он остановит, когда власть сама продает лес за границу, ну не черные же лесорубы тысячами кубов в день переправляют лес через границу минуя таможню, МВД и СБУ. Рыба гниет с головы.
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24.11.2020 15:36 Ответить
Родом з тих країв дуже часто там буваю і скажу просто - вже запізно зупиняти цю дійсно страшну КАТАСТРОФУ!!!
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24.11.2020 15:44 Ответить
зеленский , ты же обещал... а сам просто перераспредили потоки на себя ((
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24.11.2020 19:49 Ответить
 
 