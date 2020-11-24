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Карпати (188) екологія (926)

Зеленського просять зупинити екологічну катастрофу в Карпатах

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зеленського просять зупинити екологічну катастрофу в Карпатах

Якщо не вжити рішучих дій щодо протидії незаконній масовій вирубці лісу в Карпатах, на Україну чекає екологічна катастрофа та серйозні матеріальні, а може й людські втрати.

Щоб цьому запобігти, в ситуацію має втрутитися вище керівництво держави. Про це йдеться в петиції Андрія Кобрина, активіста, який послідовно відстоює необхідність збереження зелених насаджень у Карпатах, пише Обозреватель.

Свою петицію Кобрин зареєстрував на сайті президента України 11 листопада. У ній активіст наголошує: масштаби незаконної та неконтрольованої вирубки лісу вже призвели до непоправних людських, екологічних та матеріальних втрат регіону. Зокрема – через потужні паводки, які відбулися на західній Україні цього року. Аби уникнути подальшого погіршення ситуації та виникнення екологічної катастрофи, Кобрин пропонує низку кроків, зокрема:

  • створити спеціальний охоронний орган на базі Національної Гвардії України;
  • розширити межі Національних природніх парків та посилити контроль на цих територіях;
  • збільшити відповідальність за незаконну вирубку лісу;
  • виділити кошти на розробку комп’ютерної програми моніторингу стану Карпат у живому часі. Що полегшить контроль над незаконними діями в цих межах;
  • до контролюючих органів залучити громадських активістів, що борються з незаконним знищенням українських Карпат;
  • заручитися підтримкою міжнародної організації GreenPeace.

"Давайте разом не дамо винищити українські Карпати. Запобіжимо людським жертвам та врятуймо сотні осель від "помсти" природи через людську недбалість", – закликав автор петиції.

Наразі вимогу вжити дієвих заходів для порятунку українських Карпат підписали майже 6 тисяч громадян України. Аби петицію розглянули і на сформульовані в ній вимоги відреагували у президента, її мають підтримати щонайменше 25 тис. осіб.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Андрій Кобрин з однодумцями на власному продакшені створили фільм, присвячений цьогорічним повеням у Карпатах та їх передумовам. Фільм у межах проєкту "Задихаюсь!" присвячений страшним наслідкам знищення карпатських лісів і необхідності зупинити неконтрольовану вирубку за крок до екологічної катастрофи.

Такі проєкти для сучасної України – річ нетипова. Адже, як констатували раніше фахівці Всесвітнього фонду дикої природи, справжні екологічні проблеми в Україні не висвітлюються.

Натомість екологія перетворилася на маніпулятивну передвиборчу технологію. Псевдо-екоактивісти звертають увагу на негаразди у великих промислових містах, де задля подолання існуючих проблем із довкіллям вживається чимало заходів. Водночас дійсно важливі і болючі для України проблеми – як масова вирубка лісів, незаконний видобуток бурштину, пожежі під Чорнобилем та на Луганщині, винищення тварин, несанкціоновані сміттєзвалища та забрудненість річок активістів "за викликом" не цікавить. Адже за підняття цих проблем їм ніхто не платить.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Неужели преЗЕдент еще не победил вырубку леса несколько раз, как сделал это с контрабандой.... Зеленского просят остановить экологическую катастрофу в Карпатах - Цензор.НЕТ 110 А такой дерзкий на стадионе был.... Зеленского просят остановить экологическую катастрофу в Карпатах - Цензор.НЕТ 1066
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24.11.2020 13:52
+12
Перестать местным выплачивать "компенсации за разрушенное жилье" при паводках, и тогда местные сами тех рубщиков с вилами "утрегулируют".
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24.11.2020 13:51
+8
Ну, зеля, давай! Ты же обещал навести в Карпатах порядок! Зеленского просят остановить экологическую катастрофу в Карпатах - Цензор.НЕТ 644
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24.11.2020 13:52
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Перестать местным выплачивать "компенсации за разрушенное жилье" при паводках, и тогда местные сами тех рубщиков с вилами "утрегулируют".
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24.11.2020 13:51 Відповісти
Они начнут из леса хаты строить.
Замкнутый круг. Зеленского просят остановить экологическую катастрофу в Карпатах - Цензор.НЕТ 3677
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24.11.2020 13:54 Відповісти
Как можно у сатаны просить что-то для экологии, природы, людей. Совсем народ сошел с ума. Просто идиотия.
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24.11.2020 14:11 Відповісти
Зеленського просять зупинити екологічну катастрофу в Карпатах - Цензор.НЕТ 6612
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24.11.2020 14:13 Відповісти
а НАДО ТО НЕТ НЕ ЗАПРЕЩАТЬ экспорт леса а ввести вывозную пошлину в размере 20000% на 1 куб метр леса и везите скока хотите и ВСЕ СРАЗУ ЗАКОНЧИСТЯ САМО ПО СЕБЕ....а за контрабанду срок ввести 25 лет тюрьмы полная конфискация всего и вся...
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24.11.2020 14:00 Відповісти
Вы знаете,что надо? И все люди знают, что надо. И зеленые сатанисты знают, но не делают, что надо и не будут делать, на то они и рогатые.
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24.11.2020 14:19 Відповісти
Это как встречный огонь останавливает пожар?
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24.11.2020 13:51 Відповісти



активист Кобрин предлагает ряд шагов:
- создать охранный орган
- в охранный орган привлечь общественных активистов Зеленского просят остановить экологическую катастрофу в Карпатах - Цензор.НЕТ 8056
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24.11.2020 13:52 Відповісти
активистов купят на следующий день. А может и изначально купленных назначат. И есть там охранные органы, которые сидят тихо и не высовываются после того, как лесникам хаты пожгли. Фильм был документальный об этом.
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24.11.2020 13:54 Відповісти
Неужели преЗЕдент еще не победил вырубку леса несколько раз, как сделал это с контрабандой.... Зеленского просят остановить экологическую катастрофу в Карпатах - Цензор.НЕТ 110 А такой дерзкий на стадионе был.... Зеленского просят остановить экологическую катастрофу в Карпатах - Цензор.НЕТ 1066
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24.11.2020 13:52 Відповісти
Ну, зеля, давай! Ты же обещал навести в Карпатах порядок! Зеленского просят остановить экологическую катастрофу в Карпатах - Цензор.НЕТ 644
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24.11.2020 13:52 Відповісти
Почему в петиции ничего нет про Порошенко? Это неправильно. Ему вон дело сшить не могут, привлекайте за вырубки лесов при Зебиле Зеленского просят остановить экологическую катастрофу в Карпатах - Цензор.НЕТ 6491
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24.11.2020 13:52 Відповісти
Так зеленый карлик еще в том году вырубку остановил, как и добычу янтаря. Что, забыли?
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24.11.2020 13:52 Відповісти
Катастрофа, стой!
Раз-два!
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24.11.2020 13:53 Відповісти
Блин, я это хотел написать, как только заголовок статьи прочитал.
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24.11.2020 13:55 Відповісти
Знаменитый был анекдот. Зеленского просят остановить экологическую катастрофу в Карпатах - Цензор.НЕТ 9069
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24.11.2020 13:57 Відповісти
Пусть дорубают , и катастрофа сама остановится. А не то бубочка возьмет под особистый контроль, и все Карпаты под землю провалятся к к*ям собачьим.
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24.11.2020 14:26 Відповісти
стоп. он же остановил этот беспредел еще в 2019 году?
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24.11.2020 13:53 Відповісти
прекратить выплачивать компенсации за паводки, которые местные сами же и организуют. Зеленского просят остановить экологическую катастрофу в Карпатах - Цензор.НЕТ 4730
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24.11.2020 13:55 Відповісти
"-- Тормози!
-- Не тормозиться!
-- Тормози!
-- Не тормозиться!"
(с) "Экипаж"
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24.11.2020 13:56 Відповісти
19. 05. 2019
Зеленський (дебати): Куди поділися наші Карпатські ліси?

Через ШІСТЬ місяців.
20.11.2019 //
"Верховна Рада ухвалила законопроект, який дозволяє проведення суцільних рубок в Карпатах, знімає мораторій на проведення рубок головного користування у високогірних лісах та дозволяє використовувати для заготівлі та вивезення деревини гусеничні трактори." Зеленского просят остановить экологическую катастрофу в Карпатах - Цензор.НЕТ 3752
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24.11.2020 13:59 Відповісти
а местные и рады стараться. как оккупанты к родной земле относятся.
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24.11.2020 14:03 Відповісти
В голове моей опилки, не беда

"Пресс секретарь Президента опубликовала стенограмму заседания Кабинета министров Украины"

Зеленского просят остановить экологическую катастрофу в Карпатах - Цензор.НЕТ 8048
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24.11.2020 14:02 Відповісти
Похоже, что над шестым медвежонком поработали спецы по Вуду.
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24.11.2020 14:28 Відповісти
Це вже занадто. Він просто з одного місця виліз.
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24.11.2020 14:37 Відповісти
Файні купки гімна мендельша продемонструвала!) А в кого той мішка недороблений, той, шо напів -шостого, відсмоктує?! Невже в п'ятого?)))
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24.11.2020 14:50 Відповісти
Сохранять надо не только Карпаты. На Херсонщине насаженный лес тоже рубят, несмотря на нацпарки. Судят в результате лесников, которые вынуждены отбиваться от браконьеров.
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24.11.2020 14:03 Відповісти
везде рубят. и лесопасадки тоже. из-за дорого газа и угля. ну алкаши...
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24.11.2020 14:04 Відповісти
Не на растопку. Вывозят Камазами. Даже специально поджигают, а потом рубят всё вокруг.
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24.11.2020 14:15 Відповісти
и такое есть.
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24.11.2020 14:36 Відповісти
Так он сам катастрофа
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24.11.2020 14:04 Відповісти
Просят???!!!!!!
Это его обязанность.
На колени ещё станьте.
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24.11.2020 14:04 Відповісти
Зеленая катастрофа никому ничего не должен, он же пилять не лох...
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24.11.2020 14:08 Відповісти
Обязанность Зеленского лес не рубить? На колени? Патриоты бандеровцы на колени перед кем? Пусть рубят. Вини цого варті.
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24.11.2020 14:14 Відповісти
Викуся ты сайты попутала , ру помойка в другой стороне.
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24.11.2020 14:33 Відповісти
А ты Вован уже поймал кацапа за вырубкой Карпат?
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24.11.2020 15:19 Відповісти
Я теж не розумію, чого це те уйобіще рояльне ще щось просити треба? Як иожно так низько впасти. Цю зелену гниду повісити треба, за знищення України.
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24.11.2020 14:38 Відповісти
Украина не способна решить эту проблему самостоятельно. Нужно просить поляков, словаков, чехов, венгров, в общем всех, к кому относится этот природный комплекс. Ведь неоднократно они заявляли, что их заколебал мусор, в том числе пластиковый, который несут горные реки с Украины. Нужно создавать международную охранную структуру. Иностранцев гораздо труднее купить или запугать. Зеленського просять зупинити екологічну катастрофу в Карпатах - Цензор.НЕТ 12
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24.11.2020 14:07 Відповісти
Нужно строить мусороперерабатывающие заводы, а зеленые и другие олигархи наотрез отказываются строить, потому что тогда нужно платить за утилизацию мусора. Пока в Украине будет править олигархат ,она будет в мусоре и без леса, с реками пластика. Пора это понять.
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24.11.2020 14:14 Відповісти
Це олігархи пластик в річки кидають? Ти диви...
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24.11.2020 14:33 Відповісти
Заступник за бедными несчастными сатанистами - олигархами,которые контролируют власть в Украине, вам персонально объясняю. Нет, они не бросают, надеюсь, бутылки и мусор, но они ничего не делают для эффективного убирания мусора, начиная с подъездов и заканчивая природой, для воспитания населения кнутом и пряником, для социальной рекламы, для надзора за тем, чтобы не мусорили, назначения штрафов за замусоривания хотя бы такие как за намордники, не устанавливают видеокамеры для наблюдения, не дают строить в Украине мусороперерабатывающие предприятия, а желающие есть и т.д.
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24.11.2020 16:56 Відповісти
То вони ще й під'їзди мають прибирати? Може, ще й дупи засранцям мити?
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24.11.2020 17:02 Відповісти
Могут и мыть, если не в состоянии организовать в Украине такой порядок как в Швейцарии. Если нет желания, если не хотят в стране порядка и добра людям, а хотят их превратить в грязное быдло и потом такими вот ботами как ты говорить украинцам, да вы же быдло , вы сами виноваты, вы сами мусорите. А то,что годами не убирается, если не контролируется абсолютно вырубка леса, чистота рек, если эти же олигархи со своих заводов спускают в Днепр , откуда люди пьют, канализацию и загрязненную химией воду. На самом деле люди кругом одинаковые и при нормальном управлении они все выполняют все что надо, и мусор сортируют и убирают и не бросают мусор где- попало, потому что видеокамера и штраф огромный платить .Люди одинаковые, напишите себе на лбу, а власть им создает такие вот условия жизни, условия колониальной грязной страны.
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24.11.2020 17:40 Відповісти
Я вже втомився сьогодні реготати над тупоголовими.
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24.11.2020 17:48 Відповісти
А я вже втомилася пояснювати олігофренам прості речі.
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24.11.2020 19:09 Відповісти
Остановит, мля буду, остановит. Снимет видосик, Скажет АстАнАвитес. и всё, вырубки прекратятся.
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24.11.2020 14:08 Відповісти
А зелю-бедоносца убрать не пробовали?! Сразу же все несчастья уйдут в закат...)))
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24.11.2020 14:10 Відповісти
Прості рішення- для простих довбнів. Бо складних рішень не зрозуміти- нема чим.)))
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24.11.2020 14:15 Відповісти
Ти із психічної лікарні постиш?! Що ти мелеш?!
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24.11.2020 14:18 Відповісти
Я тобі не конкурент.
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24.11.2020 14:19 Відповісти
Прості рішення - це перетворити адекватного хрещатика на зельоного євгєньєвіча!))) Тебе зламали чи забашляли? А може ти порохобоцький провокатор?!)))
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24.11.2020 14:44 Відповісти
Ось про це я тут завжди писав та пишу- про ярлики та прості рішення. Мізків, окрім як назвати "фашистом", ні на що інше не вистачає? Жаль час на інфузорію витрачати.
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24.11.2020 14:48 Відповісти
Таладно, зрозуміла. Провокатор- такі , від Пороха! Меня не обманешь!)))
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24.11.2020 14:58 Відповісти
Коріння волосся не призначене для розуміння.
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24.11.2020 15:11 Відповісти
Ну ,для чогось це коріння волосся призначене. Може ,саме для того, шоб його видерти зі скальпу?) Тож, нехай залишаєцця!)
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24.11.2020 15:46 Відповісти
То проблема власника, не моя.
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24.11.2020 15:49 Відповісти
Звичайно, власника.
Моє коріння , здаєцця, на місці. Може трохи недофарбоване.)
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24.11.2020 15:57 Відповісти
++++++.
Компания подобралась. Обама по ночам у кацапов подъезды обссыкал. Порох у ваты из казначейства воровал. Теперь бедоносец по ночам у патриотов леса вырубает.
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24.11.2020 14:17 Відповісти
Шість тисяч підписантів- це усі, хто живе в Карпатах? Не густо...
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24.11.2020 14:13 Відповісти
Зеленського просять зупинити екологічну катастрофу в Карпатах - Цензор.НЕТ 451

Ща, сказал Зеленский, и опять заснул
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24.11.2020 14:15 Відповісти
Ща, сказало зеля, и опять нюхнуло)
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24.11.2020 15:03 Відповісти
Зо значить «просять»?!- Це було одним із пунктів його передвиборчої компанії!
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24.11.2020 14:17 Відповісти
Так до каких же пор будут вырубать Карпаты? Зебобики, вопрос не риторический и он обращен к вам.
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24.11.2020 14:20 Відповісти
Боюсь ошибиться, но до последнего местного патриота. Патриоты закончатся, и вырубка закончится.
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24.11.2020 15:23 Відповісти
І цей "активіст" до царя. Тьху на вас, совкове плем'я!
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24.11.2020 14:21 Відповісти
Президент може тільки наказати поставити для вирубщиків пісню групи "Любе" - "Нє рубітє лєс мужікі, нє рубітє".
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24.11.2020 14:42 Відповісти
Кто лес рубил, тот пусть и хлебается за свой счет. Да и штраф наложить. Никакой помощи!
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24.11.2020 14:55 Відповісти
тю, а я думал в 2014-2019 всё уже потужно порешали и вырубкой.
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24.11.2020 15:05 Відповісти
Ну, как же он остановит, когда власть сама продает лес за границу, ну не черные же лесорубы тысячами кубов в день переправляют лес через границу минуя таможню, МВД и СБУ. Рыба гниет с головы.
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24.11.2020 15:36 Відповісти
Родом з тих країв дуже часто там буваю і скажу просто - вже запізно зупиняти цю дійсно страшну КАТАСТРОФУ!!!
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24.11.2020 15:44 Відповісти
зеленский , ты же обещал... а сам просто перераспредили потоки на себя ((
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24.11.2020 19:49 Відповісти
 
 