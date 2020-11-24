Станция метро "Крещатик" закрыта: поступило сообщение о минировании, - КГГА

В Киеве неизвестный сообщил о заминировании станции метро "Крещатик".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Станция метро "Крещатик" и пересадка закрыты на вход и выход", - сказано в сообщении.

В КГГА отметили, что поступил анонимный звонок о минировании.

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