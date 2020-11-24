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Станция метро "Крещатик" закрыта: поступило сообщение о минировании, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Станция метро

В Киеве неизвестный сообщил о заминировании станции метро "Крещатик".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Станция метро "Крещатик" и пересадка закрыты на вход и выход", - сказано в сообщении.

В КГГА отметили, что поступил анонимный звонок о минировании.

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Станция метро Крещатик закрыта: поступило сообщение о минировании, - КГГА 01
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Я знаю, як звуть того невідомого- він ДОВБОГРАЙ!
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24.11.2020 14:55 Ответить
Казав і буду казати, поки не підвісять за яйця хоч одного "мінера" на Хрещатику з надписом "він мінував по телефону і так буде з кожним мінером" та не покажуть по телебаченню ці падлюки за шмурдяк чи ширку, а хворі на голову за якусь іграшку чи шоколадку будуть і далі "мінувати".
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24.11.2020 15:23 Ответить
 
 