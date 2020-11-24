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Станцію метро "Хрещатик" закрито: надійшло повідомлення про замінування, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

Станцію метро

У Києві повідомили про замінування станції метро "Хрещатик".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Станція метро "Хрещатик" і пересадка закриті на вхід і вихід", - йдеться в повідомленні.

У КМДА зазначили, що надійшов анонімний дзвінок про замінування.

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Станцію метро Хрещатик закрито: надійшло повідомлення про замінування, - КМДА 01

Автор: Наталя Джума
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Я знаю, як звуть того невідомого- він ДОВБОГРАЙ!
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24.11.2020 14:55 Відповісти
Казав і буду казати, поки не підвісять за яйця хоч одного "мінера" на Хрещатику з надписом "він мінував по телефону і так буде з кожним мінером" та не покажуть по телебаченню ці падлюки за шмурдяк чи ширку, а хворі на голову за якусь іграшку чи шоколадку будуть і далі "мінувати".
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24.11.2020 15:23 Відповісти
 
 