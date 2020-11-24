Станцію метро "Хрещатик" закрито: надійшло повідомлення про замінування, - КМДА

У Києві повідомили про замінування станції метро "Хрещатик".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Станція метро "Хрещатик" і пересадка закриті на вхід і вихід", - йдеться в повідомленні.

У КМДА зазначили, що надійшов анонімний дзвінок про замінування.

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