Станцію метро "Хрещатик" закрито: надійшло повідомлення про замінування, - КМДА
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У Києві повідомили про замінування станції метро "Хрещатик".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
"Станція метро "Хрещатик" і пересадка закриті на вхід і вихід", - йдеться в повідомленні.
У КМДА зазначили, що надійшов анонімний дзвінок про замінування.
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Евгеньевич Євгенович
показати весь коментар24.11.2020 14:55 Відповісти Мені подобається 0
Злий Грицько
показати весь коментар24.11.2020 15:23 Відповісти Мені подобається 0
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