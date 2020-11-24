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Венгрия (1546) МИД (6654)

Венгрия готовит ответ из-за запрета въезда в Украину уполномоченному правительства Греже

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Венгрия готовит ответ из-за запрета въезда в Украину уполномоченному правительства Греже

В Венгрии обдумывают ответ на решение Украины запретить въезд венгерскому высокопоставленному чиновнику Иштвану Греже.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Грежа сообщил на странице в сети Facebook.

Чиновник подтвердил, что во вторник утром он не смог попасть на территорию Украины из-за запрета въезда и пообещал предоставить больше деталей позже.

"Сейчас мы обсуждаем спасение украинского ведомства в Ньиредьхазе", - отметил Грежа.

Отметим, что в городе Ньиредьхаза действует Самоуправление украинцев, Украинская воскресная школа, а в 2017 году была открыта кафедра украинского языка и культуры.

Сегодня уполномоченному правительства Венгрии Греже отказали во въезде в Украину из-за агитации на местных выборах.

Напомним, 26 октября Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации венгерского правительства в Закарпатской области во время избирательной кампании на местных выборах вопреки международным нормам, запрещающие вмешательство во внутреннюю политику других государств. В день голосования на местных выборах в Украине, 25 октября, Сийярто распространил призыв к украинским венграм голосовать за одну из партий, участвующую в местных выборах на Закарпатье, а также призвал поддержать на выборах мэра Берегово действующего мэра, представителя венгерской общины Золтана Бабяка.

Читайте: Уполномоченному правительства Венгрии Грежи отказали во въезде в Украину из-за агитации на местных выборах, - МИД

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+17
Моська Венгрия никак не угомониться. Сразу видно что генетические братушки так называемых "русских".
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24.11.2020 16:32
+12
прокремлевские холуи ни как не угомонятся-гнать их надо с ЕС и НАТО сраной метлой- пусть в таежный союз с рашкой вступают- там им и место-
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24.11.2020 16:32
+9
В часи WW2 були самі кращі(?) садисти..
Навіть в полон не брали ...
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24.11.2020 16:32
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А сделайте всех ЗЕлёных персонами нон грата. И вам приятно и мы посмеёмся.
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24.11.2020 16:31 Ответить
Моська Венгрия никак не угомониться. Сразу видно что генетические братушки так называемых "русских".
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24.11.2020 16:32 Ответить
Булгари в генах ворушаться, на волю просяться
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24.11.2020 16:40 Ответить
Болгари і угорці теж прийшли з території сьогоднішньої Рашки.
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24.11.2020 16:44 Ответить
Трохи не вірно мною вказано про булгар. Вибачаюся. От походження мадяр: http://www.mandry.ua/?p=4593
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24.11.2020 16:50 Ответить
Гриже не Фаберже ,пусть с СиЙярто яйца свои оближет.
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24.11.2020 19:02 Ответить
Точно. Нехай швидше кацапською "вакциною" яку фуйло підігнав проколються))) Беділи для)))
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24.11.2020 20:02 Ответить
прокремлевские холуи ни как не угомонятся-гнать их надо с ЕС и НАТО сраной метлой- пусть в таежный союз с рашкой вступают- там им и место-
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24.11.2020 16:32 Ответить
В часи WW2 були самі кращі(?) садисти..
Навіть в полон не брали ...
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24.11.2020 16:32 Ответить
Їх теж..
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24.11.2020 18:23 Ответить
"Сейчас мы обсуждаем спасение украинского ведомства в Ньиредьхазе", - отметил Грежа.

Шантажирует украинцев как россияне что закроет ЧАСТНУЮ (воскресная школа) украинскую школу! зато в Украине работают десятки ГОСУДАРСТВЕННЫХ венгерских школ. Украина платит из бюджета и молчит.

"Отметим, что в городе Ньиредьхаза действует Самоуправление украинцев, Украинская воскресная школа."
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24.11.2020 16:41 Ответить
Что на них уже рАсейская вакцина подействовала?
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24.11.2020 16:42 Ответить
Мадяри - дуже паскудний народець. Односельчани розповідали, що "за Австрії" ніхто її Австро-Угорщиною не називав. Австрійські офіцери не подавали руки і не сідали за одного стола з мадярами. Підчас ІІ Св. Війни мадяри прислужували німцям і виконували жандармські функції - грабували мирне населення Галичини (щоправда, там, де не було підрозділів УПА).До військових операцій Вермахта ця розцяцькована шантрапа не допускалася. Як, доречі, і болгари.
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24.11.2020 16:43 Ответить
Если тронут украинскую школу, из-за того, что не впустили урода, нарушевшего закон Украины, то надо просто запретить все обучение на венгерском на Закарпатье.
А вообще не правильно сделали. Надо было этого урода прямо на границе арестовать.
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24.11.2020 16:54 Ответить
неправильно
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25.11.2020 15:41 Ответить
Кто такие мадьяры, - грязные, вонючие цыгане🤔🧐😁Да Украинцам посрать на них😁 Ещё эта рвань будет указывать, как нам жить 😝😝😝😝😝😝😜
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24.11.2020 18:01 Ответить
Овва))) Так нещодавно Кулеба із Сіярто "перегорнули" сторінку))) І що знову (вчергове) обгидилися?
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24.11.2020 19:56 Ответить
Это называется "ответ на ответ".
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25.11.2020 13:07 Ответить
 
 