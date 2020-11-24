Венгрия готовит ответ из-за запрета въезда в Украину уполномоченному правительства Греже

В Венгрии обдумывают ответ на решение Украины запретить въезд венгерскому высокопоставленному чиновнику Иштвану Греже.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Грежа сообщил на странице в сети Facebook.

Чиновник подтвердил, что во вторник утром он не смог попасть на территорию Украины из-за запрета въезда и пообещал предоставить больше деталей позже.

"Сейчас мы обсуждаем спасение украинского ведомства в Ньиредьхазе", - отметил Грежа.

Отметим, что в городе Ньиредьхаза действует Самоуправление украинцев, Украинская воскресная школа, а в 2017 году была открыта кафедра украинского языка и культуры.

Сегодня уполномоченному правительства Венгрии Греже отказали во въезде в Украину из-за агитации на местных выборах.

Напомним, 26 октября Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации венгерского правительства в Закарпатской области во время избирательной кампании на местных выборах вопреки международным нормам, запрещающие вмешательство во внутреннюю политику других государств. В день голосования на местных выборах в Украине, 25 октября, Сийярто распространил призыв к украинским венграм голосовать за одну из партий, участвующую в местных выборах на Закарпатье, а также призвал поддержать на выборах мэра Берегово действующего мэра, представителя венгерской общины Золтана Бабяка.

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