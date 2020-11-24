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Новости Общество
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расследование (2964) ЗТМК (14) титан (4)

Крупнейший украинский титановый завод может оказаться под контролем РФ, - расследование

Новости Цензор.НЕТ Общество

Крупнейший украинский титановый завод может оказаться под контролем РФ, - расследование

Запорожский титано-магниевый комбинат, уникальное украинское предприятие по производству титановой губки, может оказаться под контролем швейцарской фирмы Interlink Metals & Chemicals AG, которая имеет тесные связи с российской государственно-частной компанией ВСМПО-АВИСМА, входящей в госкорпорацию РОСТЕХ.

 Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Издание приводит письмо директора компании Interlink Metals & Chemicals AG, которое было направлено в Офис Президента Украины и в Национальный инвестиционный совет при президенте Украины на имя Михеила Саакашвили. В запросе представитель фирмы сообщает о готовности инвестировать в ЗТМК 5,5 млн долларов при условии подписания долгосрочного эксклюзивного контракта, а также достижения договоренностей, "обеспечивающих четкие обязательства сторон в рамках частно-государственного партнерства".

Согласно выводам расследования, компания Interlink Metals & Chemicals AG является одним из операторов интересов российской власти на глобальном титановом рынке. Издание отмечает, что основатель компании Игорь Райхельсон, чья жена Екатерина Асташова в данный момент является бенефициаром компании, аффилирован с ключевыми игроками российской титановой индустрии – компанией ВСМПО-Ависма и корпорацией РОСТЕХ.

"Биография Райхельсона и история компании Interlink неразрывно связана с российскими производителями титановой продукции. Еще в 1992 году крупнейший в России производитель титана и магния — Березниковский титано-магниевый комбинат, который позднее вошел в корпорацию ВСМПО-Ависма, отдал эксклюзивное право на продажу всей своей продукции никому не известной новосозданной компании Interlink Metals and Chemicals. И это сотрудничество продолжается вот уже почти 30 лет. Согласно отчетам российского титанового гиганта ВСМПО-Ависма, на компанию Interlink Metals and Chemicals в отдельные годы приходилось до 10% всех поставок материалов и сырья", - говорится в статье.

Согласно справочной информации, ВСМПО-Ависма является одним из крупнейших в мире производителей титана и компанией, играющей важную роль в системе российского ВПК. "65% акций принадлежит заместителю главы совета директоров Михаилу Шелкову, 25% плюс 1 акция - корпорации РОСТЕХ. Шелкова называют одним из ключевых представителей команды Сергея Чемезова, генерального директора госкорпорации РОСТЕХ. Сергей Чемезов - один из ближайших соратников Владимира Путина", - сообщает OBOZREVATEL.

Издание сообщает, что компания Interlink Metals and Chemicals, претендующая на статус инвестора украинского ЗТМК, в 2020 году даже была фигурантом уголовного дела в отношении бывшего гендиректора ВСМПО-Ависма Михаила Воеводина. Речь шла об убытках от сделок, заключенных в 2017–2019 годах, когда ВСМПО-Ависма продала швейцарским Interlink Metals and Chemicals и американской Interlink Metals and Chemicals Inc по заниженной стоимости ферротитан, а затем купила произведенную из него продукцию по завышенной стоимости. Однако в октябре текущего года "ВСМПО-Ависма" и ее экс-глава Воеводин заключили мировое соглашение. Корпорация отказалась от всех претензий к Воеводину, взамен тот передал предприятию "финансовую помощь" в размере 1,95 млрд рублей.

В расследовании также приводятся доказательства тесной связи бизнесмена и композитора Игоря Райхельсона, основателя компании Interlink Metals & Chemicals AG, с руководством Российского университета дружбы народов (РУДН), кузницы кадров ГРУ, КГБ и Службы внешней разведки РФ. В данный момент сын партнера Игоря Райхельсона Александра Ястребова, который являлся учредителем ООО "Интерлинк металс энд кемикалс", российской дочки "швейцарской" компании, работает ректором РУДН.

OBOZREVATEL напоминает, что с 2013 года ЗТМК работает как ООО, в котором у государства 51% акций. 49% акций принадлежат компаниям Дмитрия Фирташа. С июня 2020 года вместо смещенного экс-гендиректора ЗТМК Владимира Сивака комбинат возглавляет Сергей Лубенников, назначенный Фондом государственного имущества.

Издание напоминает, что ЗТМК является уникальным предприятием во всей Европе. Аналогов ему нет ни в Украине, ни у других восточно-европейских стран. "Из наших ближайших соседей на мировом титановом рынке конкурентом Украине является разве что РФ. Не удивительно, что запросы на "государственно-частное партнерство" начали приходить именно оттуда, да еще и от игроков, аффилированных со структурами РОСТЕХА", - говорится в материале.
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Топ комментарии
+25
Зебилы, а расскажите ещё историй про "липецкую фабрику". Хуже-то уже не будет. И да, кто говорил что хоть насмеёмся - можете начинать.
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24.11.2020 16:46
+10
Якщо накриється ЗТМК то далі ланцюгова реакція...
Ляже "Южмаш"... ляже "Єнергоатом" "УКроборонпом" і всі підприємства які використовують леговані сталі...
Далі навіть продовжувати не хочу цей колапс!
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24.11.2020 17:02
+9
Точно так и алюминиевый оказался у дерипаски, с потом его похоронили
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24.11.2020 16:52
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Зебилы, а расскажите ещё историй про "липецкую фабрику". Хуже-то уже не будет. И да, кто говорил что хоть насмеёмся - можете начинать.
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24.11.2020 16:46 Ответить
Подняли Тимошенко на 3е место по стране, а сами скатились на 6е!
Зебелите дальше, ылита. Крупнейший украинский титановый завод может оказаться под контролем РФ, - расследование - Цензор.НЕТ 8951
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24.11.2020 17:24 Ответить
Стараються, плісняві, поспішають.
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24.11.2020 16:51 Ответить
Точно так и алюминиевый оказался у дерипаски, с потом его похоронили
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24.11.2020 16:52 Ответить
Крупнейший украинский титановый завод может оказаться под контролем РФ, - расследование - Цензор.НЕТ 8566
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24.11.2020 17:00 Ответить
Пристрелить це надто гуманно.
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24.11.2020 19:55 Ответить
Якщо накриється ЗТМК то далі ланцюгова реакція...
Ляже "Южмаш"... ляже "Єнергоатом" "УКроборонпом" і всі підприємства які використовують леговані сталі...
Далі навіть продовжувати не хочу цей колапс!
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24.11.2020 17:02 Ответить
Накриється? Він ледве-ледве існює. Плавок не було від початку року. Зараз щось-десь починають пробувати відновити.
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24.11.2020 18:35 Ответить
Продать ЗТМК за 5,5 млн. дол врагу? Крупнейший украинский титановый завод может оказаться под контролем РФ, - расследование - Цензор.НЕТ 6484
Я надеялся, дебилизм имеет хоть какие то границы.
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24.11.2020 17:08 Ответить
Никто ничего не продает. Поступило предложение от инвестора - на этом все. Вот Садовому больше 40 предложений инвесторов поступало на строительство Мусороперерабатывающего завода - и что?
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24.11.2020 18:37 Ответить
Полагаю, что наши "голубята", резко и синхронно заболевшие, после чего рекордно быстро и опять же синхронно выздоровевшие от коронавируса (как и другой похожий клоун - т.н. "трамп-пам-пам"), обязательно пойдут на встречу "хотелкам" очередного явного врага Украины. Им то что, жалко что ли? А тут можно и пигмея утешить, хоть косвенно, но всё же...
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24.11.2020 17:17 Ответить
Кое кто забыл, как Порошенко поставлял сырье из Житомира и электричество "Крымскому Титану" Фирташа в 2017 году! Джемелев открыто обвиняет Порошенко в этом, что не мешало этому же Джемелеву идти на выборы под ЕС, кстати. Одни порядочные люди собрались в ЕС, смотрю.
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24.11.2020 17:31 Ответить
Страшно в этой стране жить.
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24.11.2020 17:32 Ответить
Очередное умирающее предприятие?
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24.11.2020 17:33 Ответить
знаю директора арестовывали за раскардку денег и журналюг пинали на проходной раз....нищие зп так же и на метинвесте но там хоть вкладывают в сам завод..
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24.11.2020 17:56 Ответить
этот завод уникальное нищие говно проще на метал порезать и подарить порашке..
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24.11.2020 17:55 Ответить
Дебил? Что такое титан и где используется хоть знаешь?
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25.11.2020 01:31 Ответить
в звездолетах альфа центавра?????????????????????
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25.11.2020 10:23 Ответить
Швидше треба Фірташа здати разом з Бєнею американському правосуддю і наладятся справи з облєнерго, Єнергоринком, таріфами, добривами, і заборонити Ахметхану скуповувати Україну, більше того заганяти державу в борги. Бо третину всієї промислвості та єнергетики ця зайда вкрала за фук, та за борги по бартеру.
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24.11.2020 18:09 Ответить
Игорь Райхельсон, очевидно, коренной швейцарец. У нас таких швейцарцев тоже хоть пруд пруди.
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24.11.2020 18:26 Ответить
Вони його не контролювати збираються, а винищити, бо це їх конкурент. Таку саму схему росія ни провернули декілька років назад з запорізьким алюмінієвим, який до їх втручання працював без проблем. Власної титанової сировини росія не має, а Україна має. Ось і намагаються винищити завод, який переробляє титан, бо це перспективний бізнес.
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24.11.2020 19:28 Ответить
 
 