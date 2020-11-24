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розслідування (1960) зтмк (15) титан (12)

Найбільший український титановий завод може опинитися під контролем РФ, - розслідування

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Найбільший український титановий завод може опинитися під контролем РФ, - розслідування

Запорізький титано-магнієвий комбінат, унікальне українське підприємство з виробництва титанової губки, може опинитися під контролем швейцарської фірми Interlink Metals&Chemicals AG, яка має тісні зв'язки з російською державно-приватною компанією ВСМПО-АВІСМА , що входить до держкорпорації РОСТЕХ.

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Видання наводить лист директора компанії Interlink Metals & Chemicals AG, який було направлено до Офісу Президента України та до Національного інвестиційну раду при президенті України на ім'я Міхеіла Саакашвілі. У запиті представник фірми повідомляє про готовність інвестувати в ЗТМК 5,5 млн доларів за умови підписання довгострокового ексклюзивного контракту, а також досягнення домовленостей, "забезпечують чіткі зобов'язання сторін у рамках приватно-державного партнерства".

Згідно з висновками розслідування, компанія Interlink Metals & Chemicals AG є одним з операторів інтересів російської влади на глобальному титановому ринку. Видання зазначає, що засновник компанії Ігор Райхельсон, чия дружина Катерина Асташова в даний момент є бенефіціаром компанії, афілійований з ключовими гравцями російської титанової індустрії - компанією ВСМПО-Авісма і корпорацією РОСТЕХ.

"Біографія Райхельсона й історія компанії Interlink нерозривно пов'язана з російськими виробниками титанової продукції. Ще 1992 року найбільший у Росії виробник титану і магнію – Березняківській титано-магнієвий комбінат, який пізніше увійшов до складу корпорації ВСМПО-Авісма, віддав ексклюзивне правона продаж усієї своєї продукції нікому не відомої новоствореної компанії Interlink Metals and Chemicals. І ця співпраця триває ось уже майже 30 років. Згідно зі звітами російського титанового гіганта ВСМПО-Авісма, на компанію Interlink Metals and Chemicals в окремі роки доводилося до 10% усіх поставок матеріалів і сировини", - йдеться у статті.

Згідно з довідковою інформацією, ВСМПО-Авісма є одним з найбільших в світі виробників титану та компанією, що відіграє важливу роль у системі російського ВПК. " . 65% акцій належить заступнику голови ради директорів Михайлу Шовкову, 25% плюс 1 акція – корпорації РОСТЕХ. Шовкова називають одним із ключових представників команди Сергія Чемезова, генерального директора держкорпорації РОСТЕХ. Сергій Чемезов – один із найближчих соратників Володимира Путіна", - повідомляє OBOZREVATEL.

Видання повідомляє, що компанія Interlink Metals and Chemicals, що претендує на статус інвестора українського ЗТМК, в 2020 році навіть була фігурантом кримінальної справи стосовно колишнього гендиректора ВСМПО-Авісма Михайла Воєводіна. Йшлося про збитки від угод, укладених в 2017-2019 роках, коли ВСМПО-Авісма продала швейцарським Interlink Metals and Chemicals і американської Interlink Metals and Chemicals Inc за заниженою вартістю феротитан, а потім купила вироблену з нього продукцію за завищеною вартістю. Однак в жовтні поточного року "ВСМПО-Авісма" і її ексглава Воєводін уклали мирову угоду. Корпорація відмовилася від усіх претензій до Воєводіни, натомість той передав підприємству "фінансову допомогу" в розмірі 1,95 млрд рублів.

У розслідуванні також наводяться докази тісного зв'язку бізнесмена і композитора Ігоря Райхельсона, засновника компанії Interlink Metals & Chemicals AG, з керівництвом Російського університету дружби народів (РУДН), кузні кадрів ГРУ, КДБ і Служби зовнішньої розвідки РФ. В даний момент син партнера Ігоря Райхельсона Олександра Ястребова, який був засновником ТОВ "Інтерлінк металс енд кемікалс", російської дочки "швейцарської" компанії, працює ректором РУДН.

OBOZREVATEL нагадує, що з 2013 року ЗТМК працює як ТОВ, в якому у держави 51% акцій. 49% акцій належать компаніям Дмитра Фірташа. З червня 2020 року замість зміщеного ексгендиректора ЗТМК Володимира Сивака комбінат очолює Сергій Лубенніков, призначений Фондом державного майна.

Видання нагадує, що ЗТМК – унікальне підприємство у всій Європі. Аналогів йому немає ні в Україні, ні в інших східно-європейських країнах. "З наших найближчих сусідів на світовому титановому ринку конкурентом Україні є хіба що РФ. Тож не дивно, що запити на "державно-приватне партнерство" почали приходити саме звідти, та ще й від гравців, афілійованих із структурами РОСТЕХ",- йдеться в матеріалі.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
Зебилы, а расскажите ещё историй про "липецкую фабрику". Хуже-то уже не будет. И да, кто говорил что хоть насмеёмся - можете начинать.
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24.11.2020 16:46
+10
Якщо накриється ЗТМК то далі ланцюгова реакція...
Ляже "Южмаш"... ляже "Єнергоатом" "УКроборонпом" і всі підприємства які використовують леговані сталі...
Далі навіть продовжувати не хочу цей колапс!
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24.11.2020 17:02
+9
Точно так и алюминиевый оказался у дерипаски, с потом его похоронили
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24.11.2020 16:52
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Зебилы, а расскажите ещё историй про "липецкую фабрику". Хуже-то уже не будет. И да, кто говорил что хоть насмеёмся - можете начинать.
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24.11.2020 16:46 Відповісти
Подняли Тимошенко на 3е место по стране, а сами скатились на 6е!
Зебелите дальше, ылита. Крупнейший украинский титановый завод может оказаться под контролем РФ, - расследование - Цензор.НЕТ 8951
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24.11.2020 17:24 Відповісти
Стараються, плісняві, поспішають.
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24.11.2020 16:51 Відповісти
Точно так и алюминиевый оказался у дерипаски, с потом его похоронили
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24.11.2020 16:52 Відповісти
Крупнейший украинский титановый завод может оказаться под контролем РФ, - расследование - Цензор.НЕТ 8566
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24.11.2020 17:00 Відповісти
Пристрелить це надто гуманно.
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24.11.2020 19:55 Відповісти
Якщо накриється ЗТМК то далі ланцюгова реакція...
Ляже "Южмаш"... ляже "Єнергоатом" "УКроборонпом" і всі підприємства які використовують леговані сталі...
Далі навіть продовжувати не хочу цей колапс!
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24.11.2020 17:02 Відповісти
Накриється? Він ледве-ледве існює. Плавок не було від початку року. Зараз щось-десь починають пробувати відновити.
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24.11.2020 18:35 Відповісти
Продать ЗТМК за 5,5 млн. дол врагу? Крупнейший украинский титановый завод может оказаться под контролем РФ, - расследование - Цензор.НЕТ 6484
Я надеялся, дебилизм имеет хоть какие то границы.
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24.11.2020 17:08 Відповісти
Никто ничего не продает. Поступило предложение от инвестора - на этом все. Вот Садовому больше 40 предложений инвесторов поступало на строительство Мусороперерабатывающего завода - и что?
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24.11.2020 18:37 Відповісти
Полагаю, что наши "голубята", резко и синхронно заболевшие, после чего рекордно быстро и опять же синхронно выздоровевшие от коронавируса (как и другой похожий клоун - т.н. "трамп-пам-пам"), обязательно пойдут на встречу "хотелкам" очередного явного врага Украины. Им то что, жалко что ли? А тут можно и пигмея утешить, хоть косвенно, но всё же...
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24.11.2020 17:17 Відповісти
Кое кто забыл, как Порошенко поставлял сырье из Житомира и электричество "Крымскому Титану" Фирташа в 2017 году! Джемелев открыто обвиняет Порошенко в этом, что не мешало этому же Джемелеву идти на выборы под ЕС, кстати. Одни порядочные люди собрались в ЕС, смотрю.
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24.11.2020 17:31 Відповісти
Страшно в этой стране жить.
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24.11.2020 17:32 Відповісти
Очередное умирающее предприятие?
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24.11.2020 17:33 Відповісти
знаю директора арестовывали за раскардку денег и журналюг пинали на проходной раз....нищие зп так же и на метинвесте но там хоть вкладывают в сам завод..
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24.11.2020 17:56 Відповісти
этот завод уникальное нищие говно проще на метал порезать и подарить порашке..
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24.11.2020 17:55 Відповісти
Дебил? Что такое титан и где используется хоть знаешь?
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25.11.2020 01:31 Відповісти
в звездолетах альфа центавра?????????????????????
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25.11.2020 10:23 Відповісти
Швидше треба Фірташа здати разом з Бєнею американському правосуддю і наладятся справи з облєнерго, Єнергоринком, таріфами, добривами, і заборонити Ахметхану скуповувати Україну, більше того заганяти державу в борги. Бо третину всієї промислвості та єнергетики ця зайда вкрала за фук, та за борги по бартеру.
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24.11.2020 18:09 Відповісти
Игорь Райхельсон, очевидно, коренной швейцарец. У нас таких швейцарцев тоже хоть пруд пруди.
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24.11.2020 18:26 Відповісти
Вони його не контролювати збираються, а винищити, бо це їх конкурент. Таку саму схему росія ни провернули декілька років назад з запорізьким алюмінієвим, який до їх втручання працював без проблем. Власної титанової сировини росія не має, а Україна має. Ось і намагаються винищити завод, який переробляє титан, бо це перспективний бізнес.
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24.11.2020 19:28 Відповісти
 
 