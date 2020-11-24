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На Закарпатье открыли дело из-за невыплаты зарплат медикам, - ОГА. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Общество

На Закарпатье открыли дело из-за невыплаты зарплат медикам, - ОГА. ДОКУМЕНТ

В Закарпатской области против руководства Воловецкой районной больницы правоохранители возбудили уголовное производство из-за невыплаты зарплат медикам.

Об этом сообщили в Закарпатской областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"Перед руководителем учреждения Иваном Лопитом была поставлена задача по выплате задолженности по зарплате, которая возникла вследствие неэффективного менеджмента заведения. По состоянию на 24.11 погашения долга не произошло", - сообщила ОГА.

Отмечается, что департаментом здравоохранения были предоставлены рекомендации о порядке выплаты.

"Средства на счете заведения есть - 3 млн 800 тыс грн. Поэтому руководство области обратилось в прокуратуру (с просьбой. - Ред) начать уголовное производство и расследовать факт невыплаты зарплаты руководством Воловецкой больницы", - отметили в ОГА.

Досудебное расследование начали по ч.1 ст. 175 Уголовного кодекса Украины (невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат)ю 

На Закарпатье открыли дело из-за невыплаты зарплат медикам, - ОГА 01

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На Закарпатье открыли дело из-за невыплаты зарплат медикам, - ОГА - Цензор.НЕТ 5361
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24.11.2020 17:54 Ответить
цю дирку одним місяцем роботи всіх зебілів вже не закрити..... можливо, за рік, змогли б відпрацювати ту суму, яка була в бюджеті, на той момент, коли віслюк став презедентом
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24.11.2020 18:12 Ответить
Правильно ! Пусть все наконец-то очнутся ,и начнут давить гнид зелёных !
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24.11.2020 18:27 Ответить
На Закарпатті відкрили справу через невиплату зарплат медикам, - ОДА - Цензор.НЕТ 7566
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24.11.2020 20:01 Ответить
На Закарпатті відкрили справу через невиплату зарплат медикам, - ОДА - Цензор.НЕТ 8265
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24.11.2020 20:02 Ответить
 
 