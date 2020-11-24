На Закарпатье открыли дело из-за невыплаты зарплат медикам, - ОГА. ДОКУМЕНТ

В Закарпатской области против руководства Воловецкой районной больницы правоохранители возбудили уголовное производство из-за невыплаты зарплат медикам.

Об этом сообщили в Закарпатской областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"Перед руководителем учреждения Иваном Лопитом была поставлена задача по выплате задолженности по зарплате, которая возникла вследствие неэффективного менеджмента заведения. По состоянию на 24.11 погашения долга не произошло", - сообщила ОГА.

Отмечается, что департаментом здравоохранения были предоставлены рекомендации о порядке выплаты.

"Средства на счете заведения есть - 3 млн 800 тыс грн. Поэтому руководство области обратилось в прокуратуру (с просьбой. - Ред) начать уголовное производство и расследовать факт невыплаты зарплаты руководством Воловецкой больницы", - отметили в ОГА.

Досудебное расследование начали по ч.1 ст. 175 Уголовного кодекса Украины (невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат)ю

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