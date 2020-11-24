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На Закарпатті відкрили справу через невиплату зарплат медикам, - ОДА. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На Закарпатті відкрили справу через невиплату зарплат медикам, - ОДА. ДОКУМЕНТ

У Закарпатській області проти керівництва Воловецької районної лікарні правоохоронці порушили кримінальне провадження через невиплату зарплат медикам.

Про це повідомили в Закарпатській обласній державній адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Перед керівником установи Іваном Лопітом було поставлено ​​завдання з виплати заборгованості із зарплати, яка виникла внаслідок неефективного менеджменту закладу. Станом на 24.11 погашення боргу не відбулося", - повідомила ОДА.

Зазначається, що департамент охорони здоров'я надав рекомендації про порядок виплати.

"Кошти на рахунку закладу є - 3 млн 800 тис. грн. Тому керівництво області звернулося до прокуратури (з проханням. - Ред) розпочати кримінальне провадження і розслідувати факт невиплати зарплати керівництвом Воловецької лікарні", - зазначили в ОДА.

Досудове розслідування почали за ч.1 ст. 175 Кримінального кодексу України (невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших встановлених законом виплат).

На Закарпатті відкрили справу через невиплату зарплат медикам, - ОДА 01

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На Закарпатье открыли дело из-за невыплаты зарплат медикам, - ОГА - Цензор.НЕТ 5361
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24.11.2020 17:54 Відповісти
цю дирку одним місяцем роботи всіх зебілів вже не закрити..... можливо, за рік, змогли б відпрацювати ту суму, яка була в бюджеті, на той момент, коли віслюк став презедентом
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24.11.2020 18:12 Відповісти
Правильно ! Пусть все наконец-то очнутся ,и начнут давить гнид зелёных !
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24.11.2020 18:27 Відповісти
На Закарпатті відкрили справу через невиплату зарплат медикам, - ОДА - Цензор.НЕТ 7566
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24.11.2020 20:01 Відповісти
На Закарпатті відкрили справу через невиплату зарплат медикам, - ОДА - Цензор.НЕТ 8265
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24.11.2020 20:02 Відповісти
 
 