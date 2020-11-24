На Закарпатті відкрили справу через невиплату зарплат медикам, - ОДА. ДОКУМЕНТ

У Закарпатській області проти керівництва Воловецької районної лікарні правоохоронці порушили кримінальне провадження через невиплату зарплат медикам.

Про це повідомили в Закарпатській обласній державній адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Перед керівником установи Іваном Лопітом було поставлено ​​завдання з виплати заборгованості із зарплати, яка виникла внаслідок неефективного менеджменту закладу. Станом на 24.11 погашення боргу не відбулося", - повідомила ОДА.

Зазначається, що департамент охорони здоров'я надав рекомендації про порядок виплати.

"Кошти на рахунку закладу є - 3 млн 800 тис. грн. Тому керівництво області звернулося до прокуратури (з проханням. - Ред) розпочати кримінальне провадження і розслідувати факт невиплати зарплати керівництвом Воловецької лікарні", - зазначили в ОДА.

Досудове розслідування почали за ч.1 ст. 175 Кримінального кодексу України (невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших встановлених законом виплат).

Дивіться також: 33 медики померли на робочому місці від COVID-19, - Лазебна. ВIДЕО