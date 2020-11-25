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Новости Политика Украины
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Черногория (193) Джапарова (169) Крымская платформа (305)

Украина пригласила Черногорию к работе в Крымской платформе, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина пригласила Черногорию к работе в Крымской платформе, - МИД

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время встречи с послом Черногории в Украине Драгицей Понорац пригласила черногорскую сторону присоединиться к работе инициативы "Крымская платформа".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

Джепарова поблагодарила за поддержку Черногорией суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировала о нарушении прав человека и милитаризацию Крыма со стороны РФ.

Со своей стороны посол отметила, что Черногория занимает четкую позицию относительно непризнания российской оккупации Крыма, активно поддерживает европейские и евроатлантические стремления Украины, а также присоединяется к санкционной политики ЕС в отношении России.

Напомним, в начале июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил, что Украина намерена создать международную платформу для обсуждения с партнерами деоккупации Крыму. По мнению главы МИД, Украина должна решать несколько тактических и одна стратегическая задача.

По словам первого заместителя главы МИД Эмине Джеппар, создание платформы имеет целью "задать многоуровневую рамку, которая будет держать тему Крыма на разных уровнях". Самый высокий политический уровень на себя возьмет саммит, организацию которого будет инициировать Украина. Он будет проходить ежегодно 26 февраля - в день сопротивления Крыму российской оккупации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саммит Крымской платформы пройдет в мае в Киеве, - Кулеба

Автор: Роман Свиридович
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" Украина намерена создать международную платформу для обсуждения с партнерами деоккупации Крыма" -- то есть....они будут сидеть на деньги украинцев и обсуждать Крым? Лихо закрутили. Наверняка в комиссии от Украины будут все друганы Зе, и новые и те, кому не нашлось места. А со стороны Черногории все друганы Джукановича.
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25.11.2020 01:44 Ответить
а черногория тут каким боком? "черно" в названии страны это не от названия моря которое омывает страну!
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25.11.2020 01:49 Ответить
в том то и дело. Просто очередное ярмо на шею Украинцев. За наш счет банкет под предлогом звонково для уха плебса слова --- Крым. Кто знает, военный сбор с населения еще действует?
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25.11.2020 01:53 Ответить
действует
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25.11.2020 02:04 Ответить
Украина пригласила Черногорию к работе в Крымской платформе, - МИД - Цензор.НЕТ 9137
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25.11.2020 07:11 Ответить
Шановні лінгвісти, поясніть мені цей потік думок: "По словам первого заместителя главы МИД Эмине Джапаровой, создание платформы имеет целью "задать многоуровневую рамку, которая будет держать тему Крыма на разных уровнях".
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25.11.2020 07:16 Ответить
Это из области космического косноязычества предназначенного для нынешних зеленых интеллектуалов или попросту не для средних умов Україна запросила Чорногорію до роботи в Кримській платформі, - МЗС - Цензор.НЕТ 2098.
Вспомните 12 стульев (многосерийный), сцена спектакля Островского, где два театрала восторженно говорили: Глубоко копает Україна запросила Чорногорію до роботи в Кримській платформі, - МЗС - Цензор.НЕТ 9966 Україна запросила Чорногорію до роботи в Кримській платформі, - МЗС - Цензор.НЕТ 9966 Україна запросила Чорногорію до роботи в Кримській платформі, - МЗС - Цензор.НЕТ 9966
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25.11.2020 09:20 Ответить
У Черногории есть опыт разделения государства на 6 новых.
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25.11.2020 12:41 Ответить
 
 