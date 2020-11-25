Мэром Черкасс переизбран Бондаренко
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Во втором туре выборов мэра Черкасс победил кандидат от партии "За майбутнє", действующий мэр Анатолий Бондаренко. Он набрал 54,33% голосов избирателей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на гражданскую сеть ОПОРА.
Вечером 24 ноября Черкасская городская ТИК объявила результаты голосования во втором туре. В нем приняли участие 55 353 избирателя, 849 бюллетеней признаны недействительными. За действующего мэра проголосовали 30 073 избирателей (54,33%), за его оппонента - 24 331 (44,14%).
Топ комментарии
+3 Антон Чигур
показать весь комментарий25.11.2020 10:29
+1 Алексей Хмара
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+1 Шрек Баблокат
показать весь комментарий25.11.2020 10:08
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а ведь это всего лишь около 13 км дороги (по 6,5 км в каждую сторону)..
вопрос: а почему так долго? .. а потому что Толик Бондаренко загружает муниципальными заказами на плитку свой "Плиточный заводик" на Чигиринской..
и если бы плитка была хорошего качества, так на Можайской положили кажется 2 года назад, и плитка уже разрушается...
вот воровать у Толика получается хорошо, а мэр он откровенно посредственный..
С каких пор ?