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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Мэром Черкасс переизбран Бондаренко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мэром Черкасс переизбран Бондаренко

Во втором туре выборов мэра Черкасс победил кандидат от партии "За майбутнє", действующий мэр Анатолий Бондаренко. Он набрал 54,33% голосов избирателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на гражданскую сеть ОПОРА.

Вечером 24 ноября Черкасская городская ТИК объявила результаты голосования во втором туре. В нем приняли участие 55 353 избирателя, 849 бюллетеней признаны недействительными. За действующего мэра проголосовали 30 073 избирателей (54,33%), за его оппонента - 24 331 (44,14%).

Читайте: Экзитполы студии Шустера во Львове и Черкассах: мэрами становятся Садовый и Бондаренко. ИНФОГРАФИКА

Мэром Черкасс переизбран Бондаренко 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Бандит натуральный!!
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25.11.2020 10:29
+1
Практически везде переизбрались действующие мэры, значит народ все устраивает, как это не странно.
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25.11.2020 10:07
+1
ну, теперь Толик своей плиткой заложит всю дорогу от мерии до Золотоношского кольца..
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25.11.2020 10:08
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Практически везде переизбрались действующие мэры, значит народ все устраивает, как это не странно.
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25.11.2020 10:07 Ответить
А что странного? Ремонтирует Черкассы вот за него и голосуют.
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25.11.2020 12:41 Ответить
ну, теперь Толик своей плиткой заложит всю дорогу от мерии до Золотоношского кольца..
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25.11.2020 10:08 Ответить
придётся ему расширять штат родственников бизнесменов, шоб с этой задачей справиться )) иначе своего попередныка ему не перещеголять )))
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25.11.2020 10:14 Ответить
Что плохого в плитке, чья бы она не была, если до этого вместо тротуаров были ямы? Коротко и содержательно можете ответить?
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25.11.2020 12:43 Ответить
бульвар Шевченко асфальтируется уже более трех лет, и конца этому "долгострою" не видно..
а ведь это всего лишь около 13 км дороги (по 6,5 км в каждую сторону)..
вопрос: а почему так долго? .. а потому что Толик Бондаренко загружает муниципальными заказами на плитку свой "Плиточный заводик" на Чигиринской..
и если бы плитка была хорошего качества, так на Можайской положили кажется 2 года назад, и плитка уже разрушается...
вот воровать у Толика получается хорошо, а мэр он откровенно посредственный..
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25.11.2020 12:52 Ответить
Может и так. Если бы только знать как выглядит НЕ посредственный мэр. Б-р Шевченко лично меня устраивает как и Героев Днепра и набережная и парк. У нас вообще все структуры коррумпированы и тут дело не в мэре только. В этом то и проблема, что такая система а не только мэр и другого выбери - будет тоже. Это похоже на выборы зе!. Народ думал, что условный голоборотько придёт - порядок наведёт. А оно так не работает: всё государство такое
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25.11.2020 13:43 Ответить
Мэры - реальная сила, вот и вся недолга.
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25.11.2020 10:14 Ответить
Бандит натуральный!!
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25.11.2020 10:29 Ответить
А Черкассы - это наша криминальная столица ?
С каких пор ?
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25.11.2020 11:40 Ответить
скуда известно? на заборе написано?
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25.11.2020 12:50 Ответить
Похоже это наша национальная забава, выбирать казнакрадов, бандитов и жаловаться потом на плохую жизнь!
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25.11.2020 10:30 Ответить
Наверно просто при отсутствии судов, прокуратуры и ментов ничего другое во власть не идёт. Выбираешь ты такой зе!-голоборотька, а он хоба! вор. Отсюда вывод: хочешь не воров - строй систему. А без системы нечего на избирателей гнать.
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25.11.2020 12:47 Ответить
А клоунов забыли ?
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25.11.2020 10:44 Ответить
Зе зробив Бондаренкові рекламу. У нас народ обіжених любить.
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25.11.2020 11:39 Ответить
є позитив-дороги,є негатив -монополія нової якості.але "за майбутнє" для думаючої людини це зашквар.хто подав позов до кс про зняття відповідальності з корупціонерів? антон яценко взагалі еталон вора.обирають,не думаючи,а потім ниють,що кругом вори.
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01.12.2020 22:32 Ответить
 
 