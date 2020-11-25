Мэром Черкасс переизбран Бондаренко

Во втором туре выборов мэра Черкасс победил кандидат от партии "За майбутнє", действующий мэр Анатолий Бондаренко. Он набрал 54,33% голосов избирателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на гражданскую сеть ОПОРА.

Вечером 24 ноября Черкасская городская ТИК объявила результаты голосования во втором туре. В нем приняли участие 55 353 избирателя, 849 бюллетеней признаны недействительными. За действующего мэра проголосовали 30 073 избирателей (54,33%), за его оппонента - 24 331 (44,14%).

Читайте: Экзитполы студии Шустера во Львове и Черкассах: мэрами становятся Садовый и Бондаренко. ИНФОГРАФИКА