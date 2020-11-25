У Черкасах Бондаренка переобрали мером міста

У другому турі виборів мера Черкас переміг кандидат від партії "За майбутнє", чинний мер Анатолій Бондаренко. Він набрав 54,33% голосів виборців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на громадянську мережу ОПОРА.

Увечері 24 листопада Черкаська міська ТВК оголосила результати голосування у другому турі. У ньому взяли участь 55 353 виборці, 849 бюлетенів визнано недійсними. За чинного мера проголосували 30 073 виборці (54,33%), за його опонента - 24 331 (44,14%).

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