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У Черкасах Бондаренка переобрали мером міста

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Черкасах Бондаренка переобрали мером міста

У другому турі виборів мера Черкас переміг кандидат від партії "За майбутнє", чинний мер Анатолій Бондаренко. Він набрав 54,33% голосів виборців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на громадянську мережу ОПОРА.

Увечері 24 листопада Черкаська міська ТВК оголосила результати голосування у другому турі. У ньому взяли участь 55 353 виборці, 849 бюлетенів визнано недійсними. За чинного мера проголосували 30 073 виборці (54,33%), за його опонента - 24 331 (44,14%).

Також читайте: На виборах мера Рівного переміг Третяк, - ОПОРА

У Черкасах Бондаренка переобрали мером міста 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Бандит натуральный!!
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25.11.2020 10:29
+1
Практически везде переизбрались действующие мэры, значит народ все устраивает, как это не странно.
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25.11.2020 10:07
+1
ну, теперь Толик своей плиткой заложит всю дорогу от мерии до Золотоношского кольца..
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25.11.2020 10:08
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Практически везде переизбрались действующие мэры, значит народ все устраивает, как это не странно.
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25.11.2020 10:07 Відповісти
А что странного? Ремонтирует Черкассы вот за него и голосуют.
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25.11.2020 12:41 Відповісти
ну, теперь Толик своей плиткой заложит всю дорогу от мерии до Золотоношского кольца..
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25.11.2020 10:08 Відповісти
придётся ему расширять штат родственников бизнесменов, шоб с этой задачей справиться )) иначе своего попередныка ему не перещеголять )))
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25.11.2020 10:14 Відповісти
Что плохого в плитке, чья бы она не была, если до этого вместо тротуаров были ямы? Коротко и содержательно можете ответить?
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25.11.2020 12:43 Відповісти
бульвар Шевченко асфальтируется уже более трех лет, и конца этому "долгострою" не видно..
а ведь это всего лишь около 13 км дороги (по 6,5 км в каждую сторону)..
вопрос: а почему так долго? .. а потому что Толик Бондаренко загружает муниципальными заказами на плитку свой "Плиточный заводик" на Чигиринской..
и если бы плитка была хорошего качества, так на Можайской положили кажется 2 года назад, и плитка уже разрушается...
вот воровать у Толика получается хорошо, а мэр он откровенно посредственный..
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25.11.2020 12:52 Відповісти
Может и так. Если бы только знать как выглядит НЕ посредственный мэр. Б-р Шевченко лично меня устраивает как и Героев Днепра и набережная и парк. У нас вообще все структуры коррумпированы и тут дело не в мэре только. В этом то и проблема, что такая система а не только мэр и другого выбери - будет тоже. Это похоже на выборы зе!. Народ думал, что условный голоборотько придёт - порядок наведёт. А оно так не работает: всё государство такое
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25.11.2020 13:43 Відповісти
Мэры - реальная сила, вот и вся недолга.
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25.11.2020 10:14 Відповісти
Бандит натуральный!!
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25.11.2020 10:29 Відповісти
А Черкассы - это наша криминальная столица ?
С каких пор ?
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25.11.2020 11:40 Відповісти
скуда известно? на заборе написано?
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25.11.2020 12:50 Відповісти
Похоже это наша национальная забава, выбирать казнакрадов, бандитов и жаловаться потом на плохую жизнь!
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25.11.2020 10:30 Відповісти
Наверно просто при отсутствии судов, прокуратуры и ментов ничего другое во власть не идёт. Выбираешь ты такой зе!-голоборотька, а он хоба! вор. Отсюда вывод: хочешь не воров - строй систему. А без системы нечего на избирателей гнать.
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25.11.2020 12:47 Відповісти
А клоунов забыли ?
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25.11.2020 10:44 Відповісти
Зе зробив Бондаренкові рекламу. У нас народ обіжених любить.
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25.11.2020 11:39 Відповісти
є позитив-дороги,є негатив -монополія нової якості.але "за майбутнє" для думаючої людини це зашквар.хто подав позов до кс про зняття відповідальності з корупціонерів? антон яценко взагалі еталон вора.обирають,не думаючи,а потім ниють,що кругом вори.
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01.12.2020 22:32 Відповісти
 
 