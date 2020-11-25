У Черкасах Бондаренка переобрали мером міста
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У другому турі виборів мера Черкас переміг кандидат від партії "За майбутнє", чинний мер Анатолій Бондаренко. Він набрав 54,33% голосів виборців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на громадянську мережу ОПОРА.
Увечері 24 листопада Черкаська міська ТВК оголосила результати голосування у другому турі. У ньому взяли участь 55 353 виборці, 849 бюлетенів визнано недійсними. За чинного мера проголосували 30 073 виборці (54,33%), за його опонента - 24 331 (44,14%).
Топ коментарі
+3 Антон Чигур
показати весь коментар25.11.2020 10:29
+1 Алексей Хмара
показати весь коментар25.11.2020 10:07
+1 Шрек Баблокат
показати весь коментар25.11.2020 10:08
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Будь ласка, зачекайте...
а ведь это всего лишь около 13 км дороги (по 6,5 км в каждую сторону)..
вопрос: а почему так долго? .. а потому что Толик Бондаренко загружает муниципальными заказами на плитку свой "Плиточный заводик" на Чигиринской..
и если бы плитка была хорошего качества, так на Можайской положили кажется 2 года назад, и плитка уже разрушается...
вот воровать у Толика получается хорошо, а мэр он откровенно посредственный..
С каких пор ?