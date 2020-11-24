На виборах мера Рівного переміг Третяк, - ОПОРА
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У другому турі виборів мера Рівного переміг кандидат від партії "Європейська солідарність" Олександр Третяк. Він набрав 50,24% голосів виборців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.
Повідомляється, що за даними протоколів дільничних виборчих комісій, Третяка підтримали 27 451 виборець. За його опонента від партії "Рівне Разом" Віктора Шакірзяна віддали свої голоси 26 057 виборців.
Топ коментарі
+14 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар24.11.2020 20:33
+7 Юра 976e1d7a
показати весь коментар24.11.2020 20:34
+5 Anatoliy Pavlovych
показати весь коментар24.11.2020 20:49
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Чем вы лучше ара_хамии?
Нехай віддає ,будучи мером...
Порошенко створив "синекуру" Мністерство інформполітики для кума Стеця,У Андрія "доля" розмах менший,Які бюджет ,але теж непогане "корито" )))
Шакерізян з будівельного лоббі.
Третяк від ЄС.
У міській раді ЄС має лише 14 депутатів
От і побачимо з ким вони будуть коаліцію робити.
Що буде для міста зроблено чи стадіон добудують, чи дороги, двори зроблять, соціальну інфраструктуру будуть будувати а не лише на любому вільному земельному пятачку висотні та супермаркети.
ХарькОв з Гепою чи Одеса з Трухановим?
Це очевидний факт.
Тільки львівська Свобода на чолі із Кошулинським має вигляд насправді проукраїнської партії.
Другими словами - даже незначительные махинации очень эффективны, именно, при низкой явке.
https://www.youtube.com/watch?v=yRYBPG6lI-E
але декотрі програли АБСОЛЮТНО нищівно..
Наприклад Голос і Самонеміч,котрі поза Львовом майже нічого не взяли...
"Загалом було опитано 1914 виборців, відмовились від інтерв'ю 847 осіб."