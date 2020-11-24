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На виборах мера Рівного переміг Третяк, - ОПОРА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На виборах мера Рівного переміг Третяк, - ОПОРА

У другому турі виборів мера Рівного переміг кандидат від партії "Європейська солідарність" Олександр Третяк. Він набрав 50,24% голосів виборців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

Повідомляється, що за даними протоколів дільничних виборчих комісій, Третяка підтримали 27 451 виборець. За його опонента від партії "Рівне Разом" Віктора Шакірзяна віддали свої голоси 26 057 виборців.

Читайте також: Дільничні виборчі комісії Рівного підрахували 100% голосів, переміг Третяк від "ЄС"
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Топ коментарі
+14
Гарна новина !!))
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24.11.2020 20:33
+7
Ну хоть где то жопоблоковцы за бортом.Молодцы Ровно.
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24.11.2020 20:34
+5
Я з Рівного. Голосував за Третяка. Перемоги не відчуваю, це лише можливий шлях до перемоги. Ми працевлаштували одну людину. Програв виборець чи виграв я скажу через п"ять років.
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24.11.2020 20:49
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Гарна новина !!))
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24.11.2020 20:33 Відповісти
Ну хоть где то жопоблоковцы за бортом.Молодцы Ровно.
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24.11.2020 20:34 Відповісти
Таке враження що жопоблоковці мали шанси десь на заході.
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24.11.2020 20:54 Відповісти
в Ужгороді. Та й у вас, в Чернівцях, поки що мають. Вони, ці зажопи, щоправда, колишні, окрас свій чуть полиняли - і все ж
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24.11.2020 20:56 Відповісти
Михайлишин не ОПЗЖ, звичайний пристосуванець, в Ужгороді здається виграв діючий.
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24.11.2020 20:59 Відповісти
так, в Ужгороді - Андріїв.... виграв в слуги урода
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24.11.2020 21:06 Відповісти
та ви що а як там іванісеня., греки програли вибориї, вся мнтура була за і це в Рівному. Привіт АВАКОВУ. Слава Україні.
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24.11.2020 21:57 Відповісти
На выборах мэра Ровно победил Третяк, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6629
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24.11.2020 20:38 Відповісти
Порошенко не програв у Львові, а, швидше, виграв..... після 1-2 років мера Синютки, підтримка ЄС у Львові тільки б зменшилася..... як кажуть: все, що не робиться - на краще
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24.11.2020 20:55 Відповісти
Логика слуг народа.
Чем вы лучше ара_хамии?
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24.11.2020 21:10 Відповісти
ти, мабуть, більше знайомий з логікою своїх слуг
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24.11.2020 21:13 Відповісти
Львову у 2021 необхідно віддавати 5 млрд грн боргів,нароблених Паном Андрієм "Доля"...
Нехай віддає ,будучи мером... На виборах мера Рівного переміг Третяк, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 2721
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24.11.2020 21:24 Відповісти
от і я про те ж ..... нехай продовжує благоустрій міста....
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24.11.2020 21:29 Відповісти
за допомогою "Інституту розвитку міста" і Шмідта.. На виборах мера Рівного переміг Третяк, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 193

Порошенко створив "синекуру" Мністерство інформполітики для кума Стеця,У Андрія "доля" розмах менший,Які бюджет ,але теж непогане "корито" )))
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25.11.2020 10:28 Відповісти
Я з Рівного. Голосував за Третяка. Перемоги не відчуваю, це лише можливий шлях до перемоги. Ми працевлаштували одну людину. Програв виборець чи виграв я скажу через п"ять років.
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24.11.2020 20:49 Відповісти
все правильно - потрібно оцінювати по конкретних справах
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24.11.2020 20:53 Відповісти
Хомка треба було давно гнати.
Шакерізян з будівельного лоббі.
Третяк від ЄС.
У міській раді ЄС має лише 14 депутатів
От і побачимо з ким вони будуть коаліцію робити.
Що буде для міста зроблено чи стадіон добудують, чи дороги, двори зроблять, соціальну інфраструктуру будуть будувати а не лише на любому вільному земельному пятачку висотні та супермаркети.
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24.11.2020 22:45 Відповісти
- теперь со Львова петелюбы переключатся на РІвне . )) .
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24.11.2020 20:53 Відповісти
Рівне - авангард України. На виборах мера Рівного переміг Третяк, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 5533
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24.11.2020 21:13 Відповісти
А що авангард?
ХарькОв з Гепою чи Одеса з Трухановим?
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24.11.2020 21:50 Відповісти
Ні. Саме ви почали кривлятись про авангард.
Це очевидний факт.
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24.11.2020 22:00 Відповісти
В чому і різниця між виборами у ВР і мерами, ті ж свободівці взяли три обласних центра.
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24.11.2020 20:56 Відповісти
І у Франківську та Тернополі об'єднались із Беніним "За майбах!" та зеленими колаборантами.
Тільки львівська Свобода на чолі із Кошулинським має вигляд насправді проукраїнської партії.
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24.11.2020 21:54 Відповісти
Свобода уже давно показала свій вигляд коли дорвалися до влади. Нехай покровітєлі свободи починають думати про новий проєкт чи ребрендинг свого гуртка
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24.11.2020 22:18 Відповісти
Перевес в 1 500 голосов в городе с населением 250 000 - это успех убедительный. На виборах мера Рівного переміг Третяк, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 1830
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24.11.2020 21:12 Відповісти
нормальный процент при низкой явке
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24.11.2020 21:15 Відповісти
При низкой явке могут сыграть решающую роль даже незначительные нарушения.
Другими словами - даже незначительные махинации очень эффективны, именно, при низкой явке.
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24.11.2020 21:20 Відповісти
Цимбалюк размазал как говно по стенах Богдана за подыгрывание роспропаганде у Ксении Собчак.
https://www.youtube.com/watch?v=yRYBPG6lI-E
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24.11.2020 21:16 Відповісти
сергей поярков сказал что проиграли все партии с треском
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24.11.2020 21:24 Відповісти
правильно сказав.

але декотрі програли АБСОЛЮТНО нищівно..
Наприклад Голос і Самонеміч,котрі поза Львовом майже нічого не взяли...
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24.11.2020 21:26 Відповісти
а призвіще у суперника - Шнікерзян. Спиртовози Федоровича і Клюєва та Іванісені не набрали мінімуму
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24.11.2020 22:01 Відповісти
екзитполи показали протилежний результат
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24.11.2020 22:22 Відповісти
Був великий відсоток тих, хто відмовився відповідати.

"Загалом було опитано 1914 виборців, відмовились від інтерв'ю 847 осіб."
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24.11.2020 22:28 Відповісти
сумнівним екзитпольщикам свідомі громадяни вирішили не повідомляти про свій вибір, нічого дивуватися
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25.11.2020 18:29 Відповісти
 
 