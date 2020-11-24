На виборах мера Рівного переміг Третяк, - ОПОРА

У другому турі виборів мера Рівного переміг кандидат від партії "Європейська солідарність" Олександр Третяк. Він набрав 50,24% голосів виборців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

Повідомляється, що за даними протоколів дільничних виборчих комісій, Третяка підтримали 27 451 виборець. За його опонента від партії "Рівне Разом" Віктора Шакірзяна віддали свої голоси 26 057 виборців.

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