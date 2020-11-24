На выборах мэра Ривного победил Третяк, - ОПОРА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Во втором туре выборов мэра Ривного победил кандидат от партии "Европейская солидарность" Александр Третяк. Он набрал 50,24% голосов избирателей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.
Сообщается, что по данным протоколов участковых избирательных комиссий, Третяка поддержали 27 451 избиратель. За его оппонента от партии "Рівне Разом" Виктора Шакирзяна отдали свои голоса 26 057 избирателей.
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Пожалуйста, подождите...
Чем вы лучше ара_хамии?
Нехай віддає ,будучи мером...
Порошенко створив "синекуру" Мністерство інформполітики для кума Стеця,У Андрія "доля" розмах менший,Які бюджет ,але теж непогане "корито" )))
Шакерізян з будівельного лоббі.
Третяк від ЄС.
У міській раді ЄС має лише 14 депутатів
От і побачимо з ким вони будуть коаліцію робити.
Що буде для міста зроблено чи стадіон добудують, чи дороги, двори зроблять, соціальну інфраструктуру будуть будувати а не лише на любому вільному земельному пятачку висотні та супермаркети.
ХарькОв з Гепою чи Одеса з Трухановим?
Це очевидний факт.
Тільки львівська Свобода на чолі із Кошулинським має вигляд насправді проукраїнської партії.
Другими словами - даже незначительные махинации очень эффективны, именно, при низкой явке.
https://www.youtube.com/watch?v=yRYBPG6lI-E
але декотрі програли АБСОЛЮТНО нищівно..
Наприклад Голос і Самонеміч,котрі поза Львовом майже нічого не взяли...
"Загалом було опитано 1914 виборців, відмовились від інтерв'ю 847 осіб."