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На выборах мэра Ривного победил Третяк, - ОПОРА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На выборах мэра Ривного победил Третяк, - ОПОРА

Во втором туре выборов мэра Ривного победил кандидат от партии "Европейская солидарность" Александр Третяк. Он набрал 50,24% голосов избирателей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Сообщается, что по данным протоколов участковых избирательных комиссий, Третяка поддержали 27 451 избиратель. За его оппонента от партии "Рівне Разом" Виктора Шакирзяна отдали свои голоса 26 057 избирателей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участковые избирательные комиссии Ривного подсчитали 100% голосов, победил Третьяк от "ЕС"

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+14
Гарна новина !!))
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24.11.2020 20:33
+7
Ну хоть где то жопоблоковцы за бортом.Молодцы Ровно.
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24.11.2020 20:34
+5
Я з Рівного. Голосував за Третяка. Перемоги не відчуваю, це лише можливий шлях до перемоги. Ми працевлаштували одну людину. Програв виборець чи виграв я скажу через п"ять років.
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24.11.2020 20:49
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Гарна новина !!))
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24.11.2020 20:33 Ответить
Ну хоть где то жопоблоковцы за бортом.Молодцы Ровно.
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24.11.2020 20:34 Ответить
Таке враження що жопоблоковці мали шанси десь на заході.
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24.11.2020 20:54 Ответить
в Ужгороді. Та й у вас, в Чернівцях, поки що мають. Вони, ці зажопи, щоправда, колишні, окрас свій чуть полиняли - і все ж
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24.11.2020 20:56 Ответить
Михайлишин не ОПЗЖ, звичайний пристосуванець, в Ужгороді здається виграв діючий.
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24.11.2020 20:59 Ответить
так, в Ужгороді - Андріїв.... виграв в слуги урода
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24.11.2020 21:06 Ответить
та ви що а як там іванісеня., греки програли вибориї, вся мнтура була за і це в Рівному. Привіт АВАКОВУ. Слава Україні.
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24.11.2020 21:57 Ответить
На выборах мэра Ровно победил Третяк, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6629
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24.11.2020 20:38 Ответить
Порошенко не програв у Львові, а, швидше, виграв..... після 1-2 років мера Синютки, підтримка ЄС у Львові тільки б зменшилася..... як кажуть: все, що не робиться - на краще
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24.11.2020 20:55 Ответить
Логика слуг народа.
Чем вы лучше ара_хамии?
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24.11.2020 21:10 Ответить
ти, мабуть, більше знайомий з логікою своїх слуг
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24.11.2020 21:13 Ответить
Львову у 2021 необхідно віддавати 5 млрд грн боргів,нароблених Паном Андрієм "Доля"...
Нехай віддає ,будучи мером... На виборах мера Рівного переміг Третяк, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 2721
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24.11.2020 21:24 Ответить
от і я про те ж ..... нехай продовжує благоустрій міста....
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24.11.2020 21:29 Ответить
за допомогою "Інституту розвитку міста" і Шмідта.. На виборах мера Рівного переміг Третяк, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 193

Порошенко створив "синекуру" Мністерство інформполітики для кума Стеця,У Андрія "доля" розмах менший,Які бюджет ,але теж непогане "корито" )))
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25.11.2020 10:28 Ответить
Я з Рівного. Голосував за Третяка. Перемоги не відчуваю, це лише можливий шлях до перемоги. Ми працевлаштували одну людину. Програв виборець чи виграв я скажу через п"ять років.
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24.11.2020 20:49 Ответить
все правильно - потрібно оцінювати по конкретних справах
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24.11.2020 20:53 Ответить
Хомка треба було давно гнати.
Шакерізян з будівельного лоббі.
Третяк від ЄС.
У міській раді ЄС має лише 14 депутатів
От і побачимо з ким вони будуть коаліцію робити.
Що буде для міста зроблено чи стадіон добудують, чи дороги, двори зроблять, соціальну інфраструктуру будуть будувати а не лише на любому вільному земельному пятачку висотні та супермаркети.
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24.11.2020 22:45 Ответить
- теперь со Львова петелюбы переключатся на РІвне . )) .
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24.11.2020 20:53 Ответить
Рівне - авангард України. На виборах мера Рівного переміг Третяк, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 5533
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24.11.2020 21:13 Ответить
А що авангард?
ХарькОв з Гепою чи Одеса з Трухановим?
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24.11.2020 21:50 Ответить
Ні. Саме ви почали кривлятись про авангард.
Це очевидний факт.
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24.11.2020 22:00 Ответить
В чому і різниця між виборами у ВР і мерами, ті ж свободівці взяли три обласних центра.
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24.11.2020 20:56 Ответить
І у Франківську та Тернополі об'єднались із Беніним "За майбах!" та зеленими колаборантами.
Тільки львівська Свобода на чолі із Кошулинським має вигляд насправді проукраїнської партії.
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24.11.2020 21:54 Ответить
Свобода уже давно показала свій вигляд коли дорвалися до влади. Нехай покровітєлі свободи починають думати про новий проєкт чи ребрендинг свого гуртка
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24.11.2020 22:18 Ответить
Перевес в 1 500 голосов в городе с населением 250 000 - это успех убедительный. На виборах мера Рівного переміг Третяк, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 1830
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24.11.2020 21:12 Ответить
нормальный процент при низкой явке
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24.11.2020 21:15 Ответить
При низкой явке могут сыграть решающую роль даже незначительные нарушения.
Другими словами - даже незначительные махинации очень эффективны, именно, при низкой явке.
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24.11.2020 21:20 Ответить
Цимбалюк размазал как говно по стенах Богдана за подыгрывание роспропаганде у Ксении Собчак.
https://www.youtube.com/watch?v=yRYBPG6lI-E
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24.11.2020 21:16 Ответить
сергей поярков сказал что проиграли все партии с треском
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24.11.2020 21:24 Ответить
правильно сказав.

але декотрі програли АБСОЛЮТНО нищівно..
Наприклад Голос і Самонеміч,котрі поза Львовом майже нічого не взяли...
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24.11.2020 21:26 Ответить
а призвіще у суперника - Шнікерзян. Спиртовози Федоровича і Клюєва та Іванісені не набрали мінімуму
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24.11.2020 22:01 Ответить
екзитполи показали протилежний результат
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24.11.2020 22:22 Ответить
Був великий відсоток тих, хто відмовився відповідати.

"Загалом було опитано 1914 виборців, відмовились від інтерв'ю 847 осіб."
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24.11.2020 22:28 Ответить
сумнівним екзитпольщикам свідомі громадяни вирішили не повідомляти про свій вибір, нічого дивуватися
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25.11.2020 18:29 Ответить
 
 