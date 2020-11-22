Участковые избирательные комиссии Ривного подсчитали 100% голосов, победил Третьяк от "ЕС"
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Участковые избирательные комиссии Ривного обработали 100% голосов.
Об этом стало известно Цензор.НЕТ.
Согласно подсчету, Александра Третьяка поддержали 50,18% избирателей, Виктора Шакирзяна - 47,76%.
В то же время, по данным параллельного подсчета 100% протоколов, Александр Третьяк набирает 50,18% голосов (27 412 избирателей), его оппонент - 47,76% (26 093), сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности".
Напомним, в 11 городах Украины 22 ноября прошли повторные выборы. Мэров выбирают, в частности, в Днепре, Львове, Ужгороде и Николаеве.
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Пожалуйста, подождите...
вітання всім "25%" та всім укранцям !
3% це суттєво, а у Пороха гарні юристи
Це сама ситуація рве їх до дострокових виборів
Шакерізян вже з травня місяця піарився по місту з цим брендом. Я можу помилятися, але пов'язую цю особу з місцевою будівельною шоблою. Хоча він старанно приховував свої зв'язки з минулим керівництвом міста, яке в більшості своїй подалося до замайбахів, але реальність така, що ведучи будівництво в Рівному хоч не хоч, а треба було грати за їх правилами.
Кажуть Шахеризян на всю передвиборчу компанію витратив десь 3 ляма зелені, питання звідки гроші і як він їх збирався повернути?
Особа Третяка на перегонах з'явилася перед першим туром десь у вересні, був темна конячка, в місцевих скандалах не засвітився, не бізнесмен, просвітор євангеліст, ну і звісно підтримка від ЄС.
П.С. останній скандал з справами майдану думаю дав вирішальні відсотки для тих хто не визначився, вплинув на явку, а також мобілізував протестний електорат.
Сегодня партия Порошенка набирает вес, укрепляется на западе и в центре, уверенно движется на юг и восток, имеет второе место в рейтинге политических партий.
И это несмотря на мегатонны кремлевской пропаганды, влитой и продолжающей вливаться в уши украинскому народу.
"Wie viele Sprachen du sprichst, sooftmal bist du Mensch."
J.W. Goethe
Восспользуюсь в отношении к тебе советом Марка Твена :
- Не спорьте с дураками,они затянут вас на свой уровень и там задавят опытом.
https://gex.at.ua/
Він має всі підстави теж винирнути з нічого і прикро здивувати....
В обласних радах найбільшу кількість мандатів здобули: "Слуга народу" - 17,6%, "Європейська солідарність" - 14%, "Опозиційна платформа - За життя" - 12,1%, ВО "Батьківщина" - 11,1% та "За майбутнє" - 10,6%.
У районних радах найбільшу кількість мандатів здобули: "Опозиційна платформа - За життя" - 16,7% "Слуга народу" - 16,5%, "Європейська солідарність" - 13,2%, ВО "Батьківщина" - 9,5% та "За майбутнє" - 9,1%.
У територіальних громадах з кількістю виборців понад 10 тисяч, за даними ОПОРИ, найбільшу кількість місць здобули: "Слуга народу" - 15,4%, "Європейська солідарність" - 12,8%, "Опозиційна платформа - За життя" - 12,4%, ВО "Батьківщина" - 10,3% та "За майбутнє" - 9,2%.
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/3138051-viborca-kampania-u-11-mistah-naperedodni-drugogo-turu-miscevih-viboriv.html
Коли є сайт ЦВК --
www.cvk.gov.ua ...
Берем й дивимося ...
Мандати депутатів ...
Слуга Народа - 6028 14.8 %
"Батьківщина" - 4232 10.4 %
"Жопоблок-лехайм" - 4013 9.9 %
"ЗА Майбах" (Бени) - 3896 9.6 %
"ЕС" - 3678 9.1 %
Это не левый сайт пиарщика , это www.cvk.gov.ua
Легко убедиться , что тут не только проценты приводятся , с точностью до одного мандата !
У територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч (мандатів всього) :
Беспартійні : 6348 96.0%
"Батьківщина" : 60 0.91%
"Аграрна" : 37 0.56%
"ЕС" : 36 0.54%
"Свобода" ; 22 0.33%
"Наш край" - 3,9%, ВО "Свобода" - 3,3%, Радикальная партия Ляшко - 2,4%, "Сила и честь" - 2,4%, "Голос" - 1,7%, партия Шария - 1,4%, "Перемога Пальчевского" - 0,8%. Источник: https://censor.net/ru/n3232655
В Украине , увы и ах , нет закона обязующего публиковать заказчика опросов .
Потому , шо кто заказывает , тот "девочку танцует" ...
А я привёл , повторяю ещё раз -- то Сайт ЦВК и там проценты идут как результат деления подсчитанных мандатов на все (умноженное на сто) . Но мане как математику и на сто умножает не нужно .
Как горил Лобановский - "результаты на табло" .
А на том табло есть цихерки мандатов и там ЕС , ОПЗЖ , Майбах идут после "Батькивщины" , а не до .
Когда идут выборы и их результаты публикуют "Рейтингам"-шмейтингам , социсам-поцисам лучше помалкивать в ганчирку , шобы не заподозрили в заказном характере опросов .
Хотите по количеству выбранных мэров и голов ?
Вот данные ЦВК опять же :
Самовисування __662 __ 47.52%
"СЛУГА НАРОДУ" __ 225 ___16.15%
"ЗА МАЙБУТНЄ" ___92 ___6.60%
"Батьківщина" ___ 53 ___3.80%
"ОПЗЖ" (Жопа) ___52 ___3.73%
"НАШ КРАЙ" ___ 44 ___3.16%
"ЄСОЛІДАРНІСТЬ" __ 41 ___2.94%
Я Вам про сайт ЦВК (ЦВК , ЦВК , ЦВК !!!) ,
а Вы мастурбируете какими-то заказухами от папика Пети Пэ или ********* Вити Мэ . Или от Бэни
Щось на кшалт "самдурак" ... Ви часом тут не були в стані ригобльовотних десь так в часи , коли Пєтя був міністром у Пахла-Ібуковича ?!
Бо дуже нахагує ригівську рефлексію на "приперли до стінки" ...
Йой , бачив я таких борунів з язиком у дупі - особисто був знайомий з Ларисою Скорік . Починала з Руху , а потім Ібуковичу дупу висмоктувала .
Півторюю - перехід на особистості є ключова ознака , що аргументами приперли до стінки й контраргументів нема .
Первое место у слуг, второе у Батькивщины.
Только совсем упоротый пропагандон может волать про "перемогу", "зростання" и "второе место".
Второе место у пороха в перезиденском рейтинге. Но с таким антирейтингом он проигывает любому кандидату во втором туре 75/25. Что тоже уже было на прошлых през выборах.
частковые избирательные комиссии Ривного обработали 100% голосов.
Согласно подсчету, Александра Третьяка поддержали 50,18% избирателей, Виктора Шакирзяна - 47,76%.
В то же время, по данным параллельного подсчета 100% протоколов, Александр Третьяк набирает 50,18% голосов (27 412 избирателей), его оппонент - 47,76% (26 093), сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности".
Я невнимательно прочитал из-за этого "в то же время...сообщает пресс-служба ЕС...". Как-будто что-то противоположное официальному, а на деле дублирующая информация. В чё прикол?))
Участковые избирательные комиссии Ривного обработали 100% голосов. Согласно подсчету, Александра Третьяка поддержали 50,18% избирателей, Виктора Шакирзяна - 47,76%.В то же время, по данным параллельного подсчета 100% протоколов, Александр Третьяк набирает 50,18% голосов (27 412 избирателей), его оппонент - 47,76% (26 093), сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности".
Никак данные от ЕС не расходятся с официальными(исходя из статьи), а данные экзитпола вообще в статье не упоминаются.
Господь Бог надоумил все же ривничан выбрать Пастыря, а не Вора
Так, а хто ж кого в Полтаві?
Убедительная победа с перевесом в 1 500 голосов в городе с населением 250 000.