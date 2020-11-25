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На КПВВ планируем проводить бесплатное тестирование на COVID-19, - замминистра реинтеграции

Новости Цензор.НЕТ Общество

На КПВВ планируем проводить бесплатное тестирование на COVID-19, - замминистра реинтеграции

В медицинских пунктах сервисных центров на КПВВ на линиях разграничения с временно оккупированными территориями планируют проводить бесплатное тестирование на коронавирус.

Об этом заявила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Если говорить об услугах, которые предоставляются и будут предоставляться в медицинском пункте сервисного центра, планируется там проводить бесплатное тестирование на COVID-19. Также напомню, что один сервисный центр уже работает в Счастье (г.Счастье Луганской области - ИФ). В декабре аналогичный центр будет открыт на КПВВ в Новотроицком (пгт Новотроицкое Волновахского района Донецкой области. - Ред.), а также модернизирован на Чонгаре (с.Чонгар Генического района Херсонской области возле админграницы с Автономной Республикой Крым. - Ред.). В следующем году многофункциональные сервисные центры появятся на всех КПВВ", - сказала Голованчук.

По ее словам, эта процедура будет проходить согласно алгоритму действий, который будет наработан по предоставляемым услугам на "первичке" в медицинском кабинете такого сервисного хаба.

"Будет проводиться тестирование на въезде (на подконтрольную украинскому правительству территорию. - Ред.), если будут продолжаться карантинные ограничения. Пока не скажу, это будет для всех или только для тех, кто будет иметь соответствующие симптомы, но это точно будет", - подчеркнула замминистра.

Голованчук надеется, что такая услуга заработает до конца года.

"По крайней мере, средства на это искали и со стороны Министерства здравоохранения алгоритм разработан. Это очень существенный момент, потому что сейчас граждане, которые заезжают с оккупированной территории, делают тесты за собственные средства и ждут, когда придут результаты. Такой подход не совсем гуманный к нашим же гражданам, учитывая, что все это - территория Украины", - добавила она.

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Топ комментарии
+23
То есть тому кто проходит за пенсией туда-обратно на пару часов нужно нам оплатить из бюджета стоимость теста.
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25.11.2020 10:30
+18
Все лучшее - "кормильцам". На КПВВ планируем проводить бесплатное тестирование на COVID-19, - замминистра реинтеграции - Цензор.НЕТ 800А остальные украинцы значит второсортные граждане???
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25.11.2020 10:33
+17
На КПВВ планируем проводить бесплатное тестирование на COVID-19, - замминистра реинтеграции - Цензор.НЕТ 574
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25.11.2020 10:31
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Правила форума Совет форумчан
То есть тому кто проходит за пенсией туда-обратно на пару часов нужно нам оплатить из бюджета стоимость теста.
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25.11.2020 10:30 Ответить
На КПВВ планируем проводить бесплатное тестирование на COVID-19, - замминистра реинтеграции - Цензор.НЕТ 574
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25.11.2020 10:31 Ответить
А на триппер, сифилис, герпес, гепатит, цитомегаловирус, папилломавирус ?
Вы, эта, про венерические заболевания не забывайте !
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25.11.2020 10:32 Ответить
Все лучшее - "кормильцам". На КПВВ планируем проводить бесплатное тестирование на COVID-19, - замминистра реинтеграции - Цензор.НЕТ 800А остальные украинцы значит второсортные граждане???
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25.11.2020 10:33 Ответить
Виходить що так.Я перехворів на коронавірус і довелося два тести робити за власний кошт.
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25.11.2020 10:56 Ответить
во падлы, за кого переживает т.н. руководство страны!
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25.11.2020 10:33 Ответить
Тобто, якщо людині з франківщини потрібно зробити безкоштовнимй тест, то їй потрібно їхати на КПВВ?
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25.11.2020 10:34 Ответить
Щоб зробити безкоштовний тест треба позвати *****?
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25.11.2020 10:35 Ответить
Ну не українцям же їх проводити, тим більше що вони на ці тести гроші заробляють. Краще сепарні, за рохунок українців. Яка наступна замануха для тамженашихлюдей?
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25.11.2020 10:35 Ответить
какая прелесть...
а чего не в наших школах (для учителей), медучереждениях (для врачей да и стационарных больных (ведь инсульты-инфаркты, онкологию, аппендициты, гепатиты, туберкулез...и др. неотложные состояния пандемия не отменяла... та почему б не тестировать там?)
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25.11.2020 10:35 Ответить
Я так понимаю что уже всех жителей подконтрольных территорий бесплатно протестировали?
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25.11.2020 10:35 Ответить
а вы и не заметили?
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25.11.2020 10:45 Ответить
Т. е. сепарам дарят и пенсии, и бесплатные тесты, а нормальным украинцам - йух. ОК.
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25.11.2020 10:36 Ответить
ой...встречное предложение - на КПВВ вакцинировать их фуфловакциной от милого им ***** (а мертвечук и его опожопоболкцы радостно в этом помогут... за свои деньги свой контингент)
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25.11.2020 10:38 Ответить
А куди зникли зебіли які зробили це разом?
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25.11.2020 10:42 Ответить
теперь от желающих отбою не будет провериться на халяву, придется открывать реверсивные направления
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25.11.2020 10:42 Ответить
Украинцам, проживающим на подконтрольной территории, платящим налоги, дождаться бесплатный тест - это еще надо поймать удачу. Люди идут в коммерческие лаборатории и платят 1500 -2000 грн. А жителям ОРДИЛО бесплатно. А чего так не жить? Пенсий - две, поступать в ВУЗы на бюджет и вне конкурса, теперь и тесты бесплатно, потом бесплатное лечение. Пусть украинские лохи лечатся за деньги, учатся за деньги. Нам не просто плюют в лицо, а еще и размазывают.
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25.11.2020 10:44 Ответить
Бачили очі що купували.
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25.11.2020 11:00 Ответить
Люди, в ОРДЛО страшная, просто ужасная ситуация с короной! Еще хуже чем на Рашке.
Подумайте 100 раз открывать ли вообще эти КПВВ! На КПВВ планируем проводить бесплатное тестирование на COVID-19, - замминистра реинтеграции - Цензор.НЕТ 3160
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25.11.2020 10:45 Ответить
Вам же сказали , что там "ихниелюди"...
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25.11.2020 10:48 Ответить
Тобто луГандонців будуть тестувати ьезкоштовно,на разунок платників податків, а украхнці, в середині країни, хай заплатять, якщо бажають протестуватись???
На кого працює зє влада???
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25.11.2020 10:54 Ответить
Какого эти КПВВ в пандемию вообще открывать? Нех..й шастать.
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25.11.2020 10:58 Ответить
"Это очень существенный момент, потому что сейчас граждане, которые заезжают с оккупированной территории, делают тесты за собственные средства и ждут, когда придут результаты. Такой подход не совсем гуманный к нашим же гражданам, учитывая, что все это - территория Украины", - добавила она."Источник: https://censor.net/ru/n3233082 голубонько,
а как насчет гуманизма к остальным гражданам, которые делают тесты за свои деньги,
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25.11.2020 11:09 Ответить
Остальные граждане делают тест добровольно и естественно за свои деньги. А вот тех, кто пересекает КПП - их принудительно заставляют делать тест, даже если ты здоров как бык или делал тест вчера. Разницу улавливаешь? Так почему человек должен оплачивать ненужный ему тест, который его кто-то заставляет делать принудительно? Так что все логично.
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25.11.2020 12:26 Ответить
Тоесть для украинцев тест стоит 700-900грн а для даунбаситов опять льготы? Власть истребляет проукраинских граждан
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25.11.2020 11:09 Ответить
в дупу їх ще поцілуйте всім міністерством, придурки
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25.11.2020 11:13 Ответить
А может вы суки , начнёте бесплатное тестирование сначала для жителей Украины которые не бегали на референдумы и не кричали Путин введи войска ??!! а не для ОРДЛО бесплатное тестирование !! На КПВВ плануємо проводити безкоштовне тестування на COVID-19, - заступниця міністра реінтеграції - Цензор.НЕТ 8141
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25.11.2020 15:25 Ответить
 
 