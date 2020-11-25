На КПВВ плануємо проводити безкоштовне тестування на COVID-19, - заступниця міністра реінтеграції

У медичних пунктах сервісних центрів на КПВВ на лініях розмежування з тимчасово окупованими територіями планують проводити безкоштовне тестування на коронавірус.

Про це заявила заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Голованчук в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про послуги, які надаються та будуть надаватися в медичному пункті сервісного центру, планується там проводити безкоштовне тестування на COVID-19. Також нагадаю, що один сервісний центр вже працює в Щасті (м.Щастя Луганської області. -Ред.). У грудні аналогічний центр буде відкритий на КПВВ в Новотроїцькому (смт Новотроїцьке Волноваського району Донецької області. - Ред.), а також модернізований на Чонгарі (с.Чонгар Генічеського району Херсонської області біля адмінмежі з Автономною Республікою Крим. - Ред.). У наступному році багатофункціональні сервісні центри з'являться на всіх КПВВ", - сказала Голованчук.

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За її словами, ця процедура проходитиме відповідно до алгоритму дій, який буде напрацьований щодо наданих послуг на "первинці" в медичному кабінеті такого сервісного хаба.

"Буде проводитися тестування на в'їзді (на підконтрольну українському уряду територію. - Ред.), якщо будуть продовжуватися карантинні обмеження. Поки не скажу, це буде для всіх або тільки для тих, хто буде мати відповідні симптоми, але це точно буде", - підкреслила заступниця міністра.

Голованчук сподівається, що така послуга запрацює до кінця року.

"Принаймні, кошти на це шукали і з боку Міністерства охорони здоров'я алгоритм розроблений. Це дуже суттєвий момент, бо зараз громадяни, які заїжджають з окупованої території, роблять тести за власні кошти і чекають, коли прийдуть результати. Такий підхід не зовсім гуманний до наших же громадян, враховуючи, що все це - територія України", - додала вона.