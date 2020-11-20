Окупанти блокують роботу п'яти КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба
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П’ять контрольних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі залишаються заблокованими з боку найманців РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.
Незаконні збройні формування продовжують блокування руху людей через дорожні коридори навпроти КПВВ "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське", "Мар'їнка".
Фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" - щодоби і "Новотроїцьке", в якому представники окупаційної влади розблоковують рух двічі на тиждень у понеділок і п'ятницю.
Топ коментарі
+11 Гептимирон
показати весь коментар20.11.2020 16:19
+6 Dima qwe
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+4 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар20.11.2020 16:44
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тоже мне трагедия...нехай кормильцы своих асвабадителей трясут...