Окупанти блокують роботу п'яти КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба

П’ять контрольних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі залишаються заблокованими з боку найманців РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

Незаконні збройні формування продовжують блокування руху людей через дорожні коридори навпроти КПВВ "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське", "Мар'їнка".

Фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" - щодоби і "Новотроїцьке", в якому представники окупаційної влади розблоковують рух двічі на тиждень у понеділок і п'ятницю.

Читайте також: Узгоджено нові технічні деталі для розблокування роботи КПВВ у Золотому і Щасті, - українська делегація в ТКГ