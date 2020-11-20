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найманці РФ (1969) КПВВ (320)

Окупанти блокують роботу п'яти КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Окупанти блокують роботу п'яти КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба

П’ять контрольних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі залишаються заблокованими з боку найманців РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

Незаконні збройні формування продовжують блокування руху людей через дорожні коридори навпроти КПВВ "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське", "Мар'їнка".

Фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" - щодоби і "Новотроїцьке", в якому представники окупаційної влади розблоковують рух двічі на тиждень у понеділок і п'ятницю.

Читайте також: Узгоджено нові технічні деталі для розблокування роботи КПВВ у Золотому і Щасті, - українська делегація в ТКГ
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Топ коментарі
+11
Мало заблокировали. Надо все пункты и навсегда. Пока земля от кацапов не очиститься.
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20.11.2020 16:19
+6
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20.11.2020 16:20
+4
ну так сделали заяву и заблокируйте сами !!!
тоже мне трагедия...нехай кормильцы своих асвабадителей трясут...
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20.11.2020 16:44
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Мало заблокировали. Надо все пункты и навсегда. Пока земля от кацапов не очиститься.
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20.11.2020 16:19 Відповісти
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20.11.2020 16:20 Відповісти
оккупанты не разрешают колоборантам получать 2 пенсии
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20.11.2020 16:29 Відповісти
Який жах.
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20.11.2020 17:10 Відповісти
Так карантин жеж, всё правильно.
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20.11.2020 16:24 Відповісти
Ну и отлично. В любом руководстве по борьбе с терроризмом в первыми пунктами идет блокировать террористическую группу, выключить свет и воду и связь с внешним миром, а потом привести родственников и знакомых на переговоры с террористами чтобы они их уговаривали сдаться. Если ето ничего не помогает тогда тер. группа подлежит уничтожению.
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20.11.2020 16:27 Відповісти
И что нам скажут Ермак с Кравчуком, Зеленского спрашивать бесполезно. Куда еще нужно поцеловать пуйла, что бы наступило счастье?
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20.11.2020 16:30 Відповісти
ну так сделали заяву и заблокируйте сами !!!
тоже мне трагедия...нехай кормильцы своих асвабадителей трясут...
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20.11.2020 16:44 Відповісти
Буває ж таке. Українці підтримують рішення загарбників про блокування КПВВ.
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20.11.2020 16:57 Відповісти
НАДО БЫ ЭТИХ ГРАЖДАН ВООРУЖИТЬ И ПУСТЬ С БОЕМ К СВОИМ ПРОРЫВАЮТСЯ! Окупанти блокують роботу п'яти КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9419
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20.11.2020 16:59 Відповісти
Шизофренія нашої влади зашкалює. Воно вам потрібно роздавати кошти окупантам, да ще й їм нав'язуватись? Як тут вірно замітили - тупорилі закрили, так і ви закрийте. Чому у вас голова болить за територію яку окупувала РФ? Хочуть нехай годують з клювіка Путіна.
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20.11.2020 17:24 Відповісти
Блокируют ?? И правильно делают!! Не хрен этим предателям Украины шастать туда-суда и заразу разносить!! Закрыть все КППВ надолго, до полной победы!!
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21.11.2020 12:00 Відповісти
 
 