РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11072 посетителя онлайн
Новости ПроисшествияОбщество Агрессия России против Украины
1 017 12
наемники РФ (2002) КПВВ (330)

Оккупанты блокируют работу пяти КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Оккупанты блокируют работу пяти КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба

Пять контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе остаются заблокированными со стороны наемников РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Незаконные вооруженные формирования продолжают блокирование движения людей через дорожные коридоры напротив КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское", "Марьинка".

Фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" - ежесуточно и "Новотроицкое", в котором представители оккупационной власти разблокировывают движение дважды в неделю в понедельник и пятницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина откроет сервисные центры на всех КПВВ в 2021 году, - Резников

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Мало заблокировали. Надо все пункты и навсегда. Пока земля от кацапов не очиститься.
показать весь комментарий
20.11.2020 16:19
+6
************
показать весь комментарий
20.11.2020 16:20
+4
ну так сделали заяву и заблокируйте сами !!!
тоже мне трагедия...нехай кормильцы своих асвабадителей трясут...
показать весь комментарий
20.11.2020 16:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мало заблокировали. Надо все пункты и навсегда. Пока земля от кацапов не очиститься.
показать весь комментарий
20.11.2020 16:19 Ответить
************
показать весь комментарий
20.11.2020 16:20 Ответить
оккупанты не разрешают колоборантам получать 2 пенсии
показать весь комментарий
20.11.2020 16:29 Ответить
Який жах.
показать весь комментарий
20.11.2020 17:10 Ответить
Так карантин жеж, всё правильно.
показать весь комментарий
20.11.2020 16:24 Ответить
Ну и отлично. В любом руководстве по борьбе с терроризмом в первыми пунктами идет блокировать террористическую группу, выключить свет и воду и связь с внешним миром, а потом привести родственников и знакомых на переговоры с террористами чтобы они их уговаривали сдаться. Если ето ничего не помогает тогда тер. группа подлежит уничтожению.
показать весь комментарий
20.11.2020 16:27 Ответить
И что нам скажут Ермак с Кравчуком, Зеленского спрашивать бесполезно. Куда еще нужно поцеловать пуйла, что бы наступило счастье?
показать весь комментарий
20.11.2020 16:30 Ответить
ну так сделали заяву и заблокируйте сами !!!
тоже мне трагедия...нехай кормильцы своих асвабадителей трясут...
показать весь комментарий
20.11.2020 16:44 Ответить
Буває ж таке. Українці підтримують рішення загарбників про блокування КПВВ.
показать весь комментарий
20.11.2020 16:57 Ответить
НАДО БЫ ЭТИХ ГРАЖДАН ВООРУЖИТЬ И ПУСТЬ С БОЕМ К СВОИМ ПРОРЫВАЮТСЯ! Окупанти блокують роботу п'яти КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9419
показать весь комментарий
20.11.2020 16:59 Ответить
Шизофренія нашої влади зашкалює. Воно вам потрібно роздавати кошти окупантам, да ще й їм нав'язуватись? Як тут вірно замітили - тупорилі закрили, так і ви закрийте. Чому у вас голова болить за територію яку окупувала РФ? Хочуть нехай годують з клювіка Путіна.
показать весь комментарий
20.11.2020 17:24 Ответить
Блокируют ?? И правильно делают!! Не хрен этим предателям Украины шастать туда-суда и заразу разносить!! Закрыть все КППВ надолго, до полной победы!!
показать весь комментарий
21.11.2020 12:00 Ответить
 
 