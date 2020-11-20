Оккупанты блокируют работу пяти КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба
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Пять контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе остаются заблокированными со стороны наемников РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Незаконные вооруженные формирования продолжают блокирование движения людей через дорожные коридоры напротив КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское", "Марьинка".
Фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" - ежесуточно и "Новотроицкое", в котором представители оккупационной власти разблокировывают движение дважды в неделю в понедельник и пятницу.
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показать весь комментарий20.11.2020 16:19
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тоже мне трагедия...нехай кормильцы своих асвабадителей трясут...