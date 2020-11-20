Оккупанты блокируют работу пяти КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба

Пять контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе остаются заблокированными со стороны наемников РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Незаконные вооруженные формирования продолжают блокирование движения людей через дорожные коридоры напротив КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское", "Марьинка".

Фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" - ежесуточно и "Новотроицкое", в котором представители оккупационной власти разблокировывают движение дважды в неделю в понедельник и пятницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина откроет сервисные центры на всех КПВВ в 2021 году, - Резников