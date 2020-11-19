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Резников (1167) КПВВ (330)

Украина откроет сервисные центры на всех КПВВ в 2021 году, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украина откроет сервисные центры на всех КПВВ в 2021 году, - Резников

Украина намерена в 2021 году открыть сервисные центры на всех контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе и административной границе с Крымом.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт министерства.

По его словам, в середине декабря планируется открыть многофункциональный сервисный центр на КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области, а до конца года модернизировать сервисную зону и на КПВВ "Чонгар" на админгранице с Крымом. В следующем году сервисные центры будут построены на всех существующих КПВВ.

"Наша цель - возвращение Донецкой, Луганской области и Крыма, развитие этих регионов. Строительство инфраструктурных объектов, железной дороги (кстати, сегодня уже на повестке дня проект железной дороги на Луганщине), налаживание условий для ведения бизнеса - от микропредпринимательства до крупных заводов", - отметил Резников.

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Топ комментарии
+9
Была бы воля зеленского он бы и жопу сепарам подтирал
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19.11.2020 13:22
+5
Лысый, а зачем эти КПВВ нужны? Шоб сепарам сподручнее было вторую пенсию получать?
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19.11.2020 13:23
+4
Україна відкриє сервісні центри на всіх КПВВ в 2021 році, - Резніков - Цензор.НЕТ 4301
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19.11.2020 13:49
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Была бы воля зеленского он бы и жопу сепарам подтирал
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19.11.2020 13:22 Ответить
так він це і робить, в надії що дозволять дупу ***.ла поцьомкати.
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19.11.2020 13:31 Ответить
Я мав на увазі у прямому сенсі
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19.11.2020 13:32 Ответить
Україна відкриє сервісні центри на всіх КПВВ в 2021 році, - Резніков - Цензор.НЕТ 4301
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19.11.2020 13:49 Ответить
Лысый, а зачем эти КПВВ нужны? Шоб сепарам сподручнее было вторую пенсию получать?
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19.11.2020 13:23 Ответить
Конечно, они ж тогда быстрее захотят вернуться в Украину, и сразу откажутся от российских пенсий, чтобы получать толко одну
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19.11.2020 13:34 Ответить
Вы думаете от мнения получателей пенсии, что то зависит?
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19.11.2020 13:42 Ответить
Але щось таки залежить! Ненависть до України і всього українського...
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19.11.2020 14:14 Ответить
Что что, но это точно зависит от того, что показывают по "телевизору", точнее от инфо-пространства.
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19.11.2020 14:51 Ответить
Усе для піт.расів. Це чмо Зелене вважає власним боргом полібшити життя ворогів України.
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19.11.2020 13:30 Ответить
ВАЗеленський вирішив зализати сепарню до смерті?
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19.11.2020 13:36 Ответить
Всё самое лучшее - детям сепарам.
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19.11.2020 13:42 Ответить
контрабас регистрировать? ну никак не договорятся, блин..., с нашей стороны - пусть на себе все тащат, не баре... и вроде как не прилично, стока контрабаса будет видно уже невооруженным взглядом..., ну а с той стороны - не, фурами хотим возить, поэтому нужны дороги, логистика, ну все что там положено...)))
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19.11.2020 14:05 Ответить
Зеля, они все равно проголосуют за зажопников.
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19.11.2020 15:01 Ответить
Зеленский и резников!!? Вам, что больше делать не хрен!! Украина задыхается от эпидемии ковид и от безденежья, а вы создаёте этим предателям украины санаторные условия!! Когда они ложились под наши танки и БТРы и пропускали их на фронт, они чем думали ?? Жопой?!! и Орали Путин прийди и введи!! А теперь им Зеленский создаёт тёплую ванную!! Да , что бы они там все скорее здохли!!
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19.11.2020 16:05 Ответить
 
 