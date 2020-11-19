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Резніков (1385) КПВВ (320)

Україна відкриє сервісні центри на всіх КПВВ в 2021 році, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна відкриє сервісні центри на всіх КПВВ в 2021 році, - Резніков

Україна має намір у 2021 році відкрити сервісні центри на всіх контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі і адміністративному кордоні з Кримом.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міністерства.

За його словами, в середині грудня планується відкрити багатофункціональний сервісний центр на КПВВ "Новотроїцьке" в Донецькій області, а до кінця року модернізувати сервісну зону і на КПВВ "Чонгар" на адмінмежі з Кримом. У наступному році сервісні центри будуть побудовані на всіх наявних КПВВ.

"Наша мета - повернення Донецької, Луганської області та Криму, розвиток цих регіонів. Будівництво інфраструктурних об'єктів, залізниці (до речі, сьогодні вже на порядку денному проєкт залізниці на Луганщині), налагодження умов для ведення бізнесу - від мікропідприємництва до великих заводів", - зазначив Резніков.

Читайте також: Українська делегація в ТКГ відповіла Захаровій на звинувачення у зриві відкриття КПВВ у Золотому і Щасті: Окупанти вже тиждень блокують роботу

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Была бы воля зеленского он бы и жопу сепарам подтирал
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19.11.2020 13:22
+5
Лысый, а зачем эти КПВВ нужны? Шоб сепарам сподручнее было вторую пенсию получать?
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19.11.2020 13:23
+4
Україна відкриє сервісні центри на всіх КПВВ в 2021 році, - Резніков - Цензор.НЕТ 4301
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19.11.2020 13:49
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Была бы воля зеленского он бы и жопу сепарам подтирал
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19.11.2020 13:22 Відповісти
так він це і робить, в надії що дозволять дупу ***.ла поцьомкати.
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19.11.2020 13:31 Відповісти
Я мав на увазі у прямому сенсі
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19.11.2020 13:32 Відповісти
Україна відкриє сервісні центри на всіх КПВВ в 2021 році, - Резніков - Цензор.НЕТ 4301
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19.11.2020 13:49 Відповісти
Лысый, а зачем эти КПВВ нужны? Шоб сепарам сподручнее было вторую пенсию получать?
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19.11.2020 13:23 Відповісти
Конечно, они ж тогда быстрее захотят вернуться в Украину, и сразу откажутся от российских пенсий, чтобы получать толко одну
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19.11.2020 13:34 Відповісти
Вы думаете от мнения получателей пенсии, что то зависит?
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19.11.2020 13:42 Відповісти
Але щось таки залежить! Ненависть до України і всього українського...
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19.11.2020 14:14 Відповісти
Что что, но это точно зависит от того, что показывают по "телевизору", точнее от инфо-пространства.
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19.11.2020 14:51 Відповісти
Усе для піт.расів. Це чмо Зелене вважає власним боргом полібшити життя ворогів України.
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19.11.2020 13:30 Відповісти
ВАЗеленський вирішив зализати сепарню до смерті?
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19.11.2020 13:36 Відповісти
Всё самое лучшее - детям сепарам.
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19.11.2020 13:42 Відповісти
контрабас регистрировать? ну никак не договорятся, блин..., с нашей стороны - пусть на себе все тащат, не баре... и вроде как не прилично, стока контрабаса будет видно уже невооруженным взглядом..., ну а с той стороны - не, фурами хотим возить, поэтому нужны дороги, логистика, ну все что там положено...)))
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19.11.2020 14:05 Відповісти
Зеля, они все равно проголосуют за зажопников.
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19.11.2020 15:01 Відповісти
Зеленский и резников!!? Вам, что больше делать не хрен!! Украина задыхается от эпидемии ковид и от безденежья, а вы создаёте этим предателям украины санаторные условия!! Когда они ложились под наши танки и БТРы и пропускали их на фронт, они чем думали ?? Жопой?!! и Орали Путин прийди и введи!! А теперь им Зеленский создаёт тёплую ванную!! Да , что бы они там все скорее здохли!!
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19.11.2020 16:05 Відповісти
 
 