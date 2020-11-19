Україна відкриє сервісні центри на всіх КПВВ в 2021 році, - Резніков

Україна має намір у 2021 році відкрити сервісні центри на всіх контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі і адміністративному кордоні з Кримом.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міністерства.

За його словами, в середині грудня планується відкрити багатофункціональний сервісний центр на КПВВ "Новотроїцьке" в Донецькій області, а до кінця року модернізувати сервісну зону і на КПВВ "Чонгар" на адмінмежі з Кримом. У наступному році сервісні центри будуть побудовані на всіх наявних КПВВ.

"Наша мета - повернення Донецької, Луганської області та Криму, розвиток цих регіонів. Будівництво інфраструктурних об'єктів, залізниці (до речі, сьогодні вже на порядку денному проєкт залізниці на Луганщині), налагодження умов для ведення бізнесу - від мікропідприємництва до великих заводів", - зазначив Резніков.

Читайте також: Українська делегація в ТКГ відповіла Захаровій на звинувачення у зриві відкриття КПВВ у Золотому і Щасті: Окупанти вже тиждень блокують роботу