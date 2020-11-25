Разоблаченному контрразведкой СБУ "замминистра топлива и энергетики" "ДНР" сообщено о подозрении

Разоблаченному контрразведкой СБУ "заместителю министра топлива и энергетики ДНР" сообщено о подозрении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ СБУ в г.Киеве и Киевской области в Facebook.

По материалам контрразведки следователями СБУ по согласованию с прокурором заочно сообщено о подозрении за участие в террористической организации одномe из бывших руководителей так называемой "ДНР".

Так, контрразведчики установили, что житель Донецка в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям и впоследствии главарями террористов был назначен "заместителем министра топлива и энергетики ДНР".

"Находясь на "должности", злоумышленник занимался материально-техническим обеспечением боевиков, организовывал поставки горючего для военной техники, которую незаконные вооруженные формирования применяли в боевых действиях против сил Антитеррористической операции. Также он участвовал в налаживании взаимодействия между ОПГ "Л/ДНР" и занимался популяризацией их деятельности среди местного населения", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в настоящее время продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Сейчас фигурант объявлен в розыск.

"Контрразведка СБУ продолжает системную работу по документированию преступлений участников террористических организаций и групп для их привлечения к уголовной ответственности", - добавили в пресс-службе ведомства..