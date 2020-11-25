РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11073 посетителя онлайн
Новости Происшествия Агрессия России против Украины Силовики
2 743 11
контрразведка (486) правоохранительные органы (2944) СБУ (18697)

Разоблаченному контрразведкой СБУ "замминистра топлива и энергетики" "ДНР" сообщено о подозрении

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Разоблаченному контрразведкой СБУ

Разоблаченному контрразведкой СБУ "заместителю министра топлива и энергетики ДНР" сообщено о подозрении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ СБУ в г.Киеве и Киевской области в Facebook.

По материалам контрразведки следователями СБУ по согласованию с прокурором заочно сообщено о подозрении за участие в террористической организации одномe из бывших руководителей так называемой "ДНР".

Так, контрразведчики установили, что житель Донецка в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям и впоследствии главарями террористов был назначен "заместителем министра топлива и энергетики ДНР".

"Находясь на "должности", злоумышленник занимался материально-техническим обеспечением боевиков, организовывал поставки горючего для военной техники, которую незаконные вооруженные формирования применяли в боевых действиях против сил Антитеррористической операции. Также он участвовал в налаживании взаимодействия между ОПГ "Л/ДНР" и занимался популяризацией их деятельности среди местного населения", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разоблаченный контрразведкой СБУ главарь "подразделения ЛНР" приговорен к 15 годам тюрьмы. ФОТО

Отмечается, что в настоящее время продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Сейчас фигурант объявлен в розыск.

"Контрразведка СБУ продолжает системную работу по документированию преступлений участников террористических организаций и групп для их привлечения к уголовной ответственности", - добавили в пресс-службе ведомства..

Разоблаченному контрразведкой СБУ замминистра топлива и энергетики ДНР сообщено о подозрении 01
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну зачем ты такие неудобные вопросы задаешь! В перерывах между зарабатыванием бабла, в кои-то веки, СБУ отчиталось о работе, для которой и было, собственно, создано и тут ты, со своим коварным вопросом. Может ты еще спросишь: Это ж какую колоссальную работу надо проделать, что бы зайти на сайт топлива и энергетики ДНР, списать от туда ФИО зам.министра и составить уголовное дело?. Ты вот, например, знаешь как сложно напечатать "пIдозру", упаковать ее в конверт, отправить конверт на какое- нибудь КПП и там попросить кого-нибудь вкинуть в почтовый ящик в ДНР? Да за такую работу медали давать надо! Героическая и тяжелая работа была проделана.
показать весь комментарий
25.11.2020 14:23 Ответить
Вот опять ты унижаешь "уважаемую" службу. Героев Украины! Не меньше!

Давно, кстати, не было новостей, как "героическая" СБУ хлопнула очередной конверт.центр. Изъяв налички в 10 раз меньше чем другие органы (ну это как обычно). Сидели хлопцы без дела, неделю, вторую, третью... Наверное скучно стало, вот и решили поработать.
показать весь комментарий
25.11.2020 14:41 Ответить
Аминь!
показать весь комментарий
25.11.2020 14:52 Ответить
Пишите правду - террористу коллаборанту иуде , а не « та сторона «, как клоун базикает
показать весь комментарий
25.11.2020 14:46 Ответить
Ніяк йому доведено не буде. Це не передбачено і не планується. Ця фантастична операція спецслужб завершена.
показать весь комментарий
25.11.2020 15:36 Ответить
Скоро обмін, вже ж анонсували.
показать весь комментарий
25.11.2020 14:23 Ответить
Они в тайне держат фамилии своих чиновников? Викритому контррозвідкою СБУ "заступнику міністра палива та енергетики" "ДНР", який займався забезпеченням найманців РФ, повідомлено про підозру - Цензор.НЕТ 6396
А с его адвокатами связывались, может он занимался подрывной деятельностью. Например, разбавлял ослиной мочой топливо, а в масло добавлял абразивной пыли.
Викритому контррозвідкою СБУ "заступнику міністра палива та енергетики" "ДНР", який займався забезпеченням найманців РФ, повідомлено про підозру - Цензор.НЕТ 1844
показать весь комментарий
25.11.2020 14:27 Ответить
А чого це Київське СБУ цим займається?Є ж УСБУ в Донецькій області?Є!Ну і?
показать весь комментарий
25.11.2020 15:29 Ответить
 
 