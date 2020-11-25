Викритому контррозвідкою СБУ "заступнику міністра палива та енергетики" "ДНР", який займався забезпеченням найманців РФ, повідомлено про підозру
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Викритому контррозвідкою СБУ "заступнику міністра палива та енергетики ДНР" повідомлено про підозру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ СБУ в м.Києві та Київській області у Facebook.
За матеріалами контррозвідки слідчими СБУ за погодженням з прокурором заочно повідомлено про підозру за участь у терористичній організації одному з колишніх керівників так званої "ДНР".
Так, контррозвідники встановили, що мешканець Донецька у 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань та згодом ватажками терористів був призначений "заступником міністра палива та енергетики ДНР".
"Перебуваючи на "посаді", зловмисник займався матеріально-технічним забезпеченням бойовиків, організовував постачання пального для військової техніки, яку незаконні збройні формування застосовували у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Також він брав участь у налагодженні взаємодії між бандугрупованнями "ЛДНР" і займався популяризацією їхньої діяльності серед місцевого населення", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що нині триває досудове розслідування в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Нині фігуранта оголошено в розшук.
"Контррозвідка СБУ продовжує системну роботу щодо документування злочинів учасників терористичних організацій і груп для їх притягнення до кримінальної відповідальності", - додали в пресслужбі відомства.
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Давно, кстати, не было новостей, как "героическая" СБУ хлопнула очередной конверт.центр. Изъяв налички в 10 раз меньше чем другие органы (ну это как обычно). Сидели хлопцы без дела, неделю, вторую, третью... Наверное скучно стало, вот и решили поработать.
А с его адвокатами связывались, может он занимался подрывной деятельностью. Например, разбавлял ослиной мочой топливо, а в масло добавлял абразивной пыли.