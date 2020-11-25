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Викритому контррозвідкою СБУ "заступнику міністра палива та енергетики" "ДНР", який займався забезпеченням найманців РФ, повідомлено про підозру

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Викритому контррозвідкою СБУ

Викритому контррозвідкою СБУ "заступнику міністра палива та енергетики ДНР" повідомлено про підозру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ СБУ в м.Києві та Київській області у Facebook.

За матеріалами контррозвідки слідчими СБУ за погодженням з прокурором заочно повідомлено про підозру за участь у терористичній організації одному з колишніх керівників так званої "ДНР".

Так, контррозвідники встановили, що мешканець Донецька у 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань та згодом ватажками терористів був призначений "заступником міністра палива та енергетики ДНР".

"Перебуваючи на "посаді", зловмисник займався матеріально-технічним забезпеченням бойовиків, організовував постачання пального для військової техніки, яку незаконні збройні формування застосовували у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Також він брав участь у налагодженні взаємодії між бандугрупованнями "ЛДНР" і займався популяризацією їхньої діяльності серед місцевого населення", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що нині триває досудове розслідування в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Нині фігуранта оголошено в розшук.

"Контррозвідка СБУ продовжує системну роботу щодо документування злочинів учасників терористичних організацій і груп для їх притягнення до кримінальної відповідальності", - додали в пресслужбі відомства.

Викритому контррозвідкою СБУ заступнику міністра палива та енергетики ДНР, який займався забезпеченням найманців РФ, повідомлено про підозру 01

Автор: Наталя Джума
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Ну зачем ты такие неудобные вопросы задаешь! В перерывах между зарабатыванием бабла, в кои-то веки, СБУ отчиталось о работе, для которой и было, собственно, создано и тут ты, со своим коварным вопросом. Может ты еще спросишь: Это ж какую колоссальную работу надо проделать, что бы зайти на сайт топлива и энергетики ДНР, списать от туда ФИО зам.министра и составить уголовное дело?. Ты вот, например, знаешь как сложно напечатать "пIдозру", упаковать ее в конверт, отправить конверт на какое- нибудь КПП и там попросить кого-нибудь вкинуть в почтовый ящик в ДНР? Да за такую работу медали давать надо! Героическая и тяжелая работа была проделана.
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25.11.2020 14:23 Відповісти
Вот опять ты унижаешь "уважаемую" службу. Героев Украины! Не меньше!

Давно, кстати, не было новостей, как "героическая" СБУ хлопнула очередной конверт.центр. Изъяв налички в 10 раз меньше чем другие органы (ну это как обычно). Сидели хлопцы без дела, неделю, вторую, третью... Наверное скучно стало, вот и решили поработать.
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25.11.2020 14:41 Відповісти
Аминь!
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25.11.2020 14:52 Відповісти
Пишите правду - террористу коллаборанту иуде , а не « та сторона «, как клоун базикает
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25.11.2020 14:46 Відповісти
Ніяк йому доведено не буде. Це не передбачено і не планується. Ця фантастична операція спецслужб завершена.
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25.11.2020 15:36 Відповісти
Скоро обмін, вже ж анонсували.
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25.11.2020 14:23 Відповісти
Они в тайне держат фамилии своих чиновников? Викритому контррозвідкою СБУ "заступнику міністра палива та енергетики" "ДНР", який займався забезпеченням найманців РФ, повідомлено про підозру - Цензор.НЕТ 6396
А с его адвокатами связывались, может он занимался подрывной деятельностью. Например, разбавлял ослиной мочой топливо, а в масло добавлял абразивной пыли.
Викритому контррозвідкою СБУ "заступнику міністра палива та енергетики" "ДНР", який займався забезпеченням найманців РФ, повідомлено про підозру - Цензор.НЕТ 1844
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25.11.2020 14:27 Відповісти
А чого це Київське СБУ цим займається?Є ж УСБУ в Донецькій області?Є!Ну і?
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25.11.2020 15:29 Відповісти
 
 