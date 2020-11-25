РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5911 посетитель онлайн
Новости Общество
2 453 19
импорт (546) энергетика (2036)

Возобновление импорта тока из России разрушит украинскую энергетику, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Общество

Возобновление импорта тока из России разрушит украинскую энергетику, - эксперт

Импорт электроэнергии из России убивает украинских производителей и никакого экономического смысла в нем нет и быть не может.

 Об этом заявил председатель Первой энергетической ассоциации Украины Василий Котко.


"В этих условиях (профицита генерирующих мощностей, - прим.), какой может быть импорт электроэнергии? Это просто душить своих, чтобы кому-то дать работу? Это первое. Теперь второе. Откровенно говоря, я не вижу никаких экономических причин. Назовите мне причины, по которым мы должны позволить этот импорт, да еще и из России? " - заявил эксперт.


По его словам, Россия имеет возможность демпинговать на украинском рынке благодаря заниженным внутренним ценам на природный газ и тем самым способна за короткий период обанкротить большинство украинских электростанций.
"Я всегда выступал против любого импорта электроэнергии из других стран, тем более России и Беларуси. Надо рассматривать эту ситуацию с точки зрения общественного интереса, государственного интереса, в целом для государства, а не выискивать, что кому-то выгодно, и исходя из этого, какие принимать решения в рамках рынка", - добавил председатель Первой энергетической ассоциации Украины.


Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 г. Всего Украина закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии. Прямые убытки энергосистемы от импорта составляли 3 млрд грн.
Импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке и рекордных убытков государственных энергокомпаний.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 г. Всего Украина закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии. Прямые убытки энергосистемы от импорта составляли 3 млрд грн.
Импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке и рекордных убытков государственных энергокомпаний.

...................
что тут добавить?
показать весь комментарий
25.11.2020 16:02
+8
Добавить это

Возобновление импорта тока из России разрушит украинскую энергетику, - эксперт - Цензор.НЕТ 778
показать весь комментарий
25.11.2020 16:04
+7
Херосу вже давно місце на нарах !!!Енергоринок це стратегічна галузь,імпорт енергіі з Росіі це злочин проти держави !!))
показать весь комментарий
25.11.2020 16:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 г. Всего Украина закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии. Прямые убытки энергосистемы от импорта составляли 3 млрд грн.
Импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке и рекордных убытков государственных энергокомпаний.

...................
что тут добавить?
показать весь комментарий
25.11.2020 16:02 Ответить
Добавить это

Возобновление импорта тока из России разрушит украинскую энергетику, - эксперт - Цензор.НЕТ 778
показать весь комментарий
25.11.2020 16:04 Ответить
Але в усьому винна альтернативна енергетіка!!!)))
показать весь комментарий
25.11.2020 16:10 Ответить
Подать в суд иски против инициаторов закупки электроэнергии в раше
Убытки из карманов инициаторов
ЗА БАЗАР НАДО ОТВЕЧАТЬ
показать весь комментарий
25.11.2020 16:03 Ответить
Херосу вже давно місце на нарах !!!Енергоринок це стратегічна галузь,імпорт енергіі з Росіі це злочин проти держави !!))
показать весь комментарий
25.11.2020 16:12 Ответить
Так уже. После прихода хозяев зеоеной пошести энергетика пошла в разнос. Зря они что-ли своих кукол к власти приводили?
показать весь комментарий
25.11.2020 16:03 Ответить
Та давайте вже швидше возобновляйтє, а то мудронарідне бидло ізмучєлось в ожиданіі халявного лектрічєства.
показать весь комментарий
25.11.2020 16:03 Ответить
"хуже не будет", врубайте
показать весь комментарий
25.11.2020 16:04 Ответить
А хіба не в цьому і була задумка?
показать весь комментарий
25.11.2020 16:07 Ответить
Все йде за кремлівським сценарієм !!! Українські гниди небезпечніше за московських вошей !!)))
показать весь комментарий
25.11.2020 16:13 Ответить
Эксперд не хочет, чтобы народ получал дешевую электроэнергию, а хочет, чтобы олигархи набивали свои карманы! Бейте его!!!
показать весь комментарий
25.11.2020 16:10 Ответить
Уважаемый редактор...ну может хватит уже электроэнергию током называть? Вроде бы взрослые люди...а говорите как в детском салу в младшей группе..
показать весь комментарий
25.11.2020 16:40 Ответить
Так над цим "молода" команда і працює, для цього вони й прийшли.
показать весь комментарий
25.11.2020 16:47 Ответить
На фига у нас кучу ветряков понаставили? Чтобы теперь электроэнергию импортировать?
показать весь комментарий
25.11.2020 17:30 Ответить
Рыночные отношения, это покупать по дешевле, продавать подороже. Интересно, что при вступлении в ЕС, Игналинскую АЭС закрыли.
показать весь комментарий
25.11.2020 19:36 Ответить
Це багаторічна стратегія так званої української влади - знижувати видуботок українського газу для збільшення імпорту мацковського. Тепер настала черга для промисловості з виробництва електроенергії. Агресор хазяйнує, нічого дивуватися
показать весь комментарий
25.11.2020 20:04 Ответить
дак а к то виноват? кто за это отвечает? кто проталкивал эти закупки? на нары ублюдков. майно - конфисковать. дети пусть идут работать на общих основаниях реализаторами на базар.
показать весь комментарий
25.11.2020 22:38 Ответить
 
 