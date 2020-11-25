УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10690 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
2 453 19
імпорт (333) енергетика (1653)

Відновлення імпорту струму з Росії зруйнує українську енергетику, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Відновлення імпорту струму з Росії зруйнує українську енергетику, - експерт

Імпорт електроенергії з Росії вбиває українських виробників і жодного економічного сенсу в ньому немає і бути не може.

Про це заявив голова Першої енергетичної асоціації України Василь Котко.

"За цих умов (профіциту генеруючих потужностей – прим.) який може бути імпорт електроенергії? Це просто душити своїх, щоб комусь дати роботу? Це перше. Тепер друге. Відверто кажучи, я не бачу ніяких ні економічних причин. Назвіть мені причини, з яких ми повинні дозволити цей імпорт, та ще й з Росії?", - заявив експерт.

За його словами, Росія має можливість демпінгувати на українському ринку завдяки заниженим внутрішнім цінам на природний газ і тим самим здатна за короткий період довести до банкрутства більшість українських електростанцій.

"Я завжди виступав проти будь-якого імпорту електроенергії з інших країн, тим більше з Росії і Білорусі Треба розглядати цю ситуацію з точки зору суспільного інтересу, державного інтересу, в цілому для держави, а не вишукувати, кому щось вигідно, і виходячи з цього, якісь приймати рішення в рамках ринку", - додав голова Першої енергетичної асоціації України.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії та Білорусі здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 р. Усього Україна закупила понад 1 млрд кВт-год електроенергії. Прямі збитки енергосистеми від імпорту становили 3 млрд грн. Імпорт став причиною найбільшого за всю історію незалежності кризи на енергоринку і рекордних збитків державних енергокомпаній.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 г. Всего Украина закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии. Прямые убытки энергосистемы от импорта составляли 3 млрд грн.
Импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке и рекордных убытков государственных энергокомпаний.

...................
что тут добавить?
показати весь коментар
25.11.2020 16:02
+8
Добавить это

Возобновление импорта тока из России разрушит украинскую энергетику, - эксперт - Цензор.НЕТ 778
показати весь коментар
25.11.2020 16:04
+7
Херосу вже давно місце на нарах !!!Енергоринок це стратегічна галузь,імпорт енергіі з Росіі це злочин проти держави !!))
показати весь коментар
25.11.2020 16:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 г. Всего Украина закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии. Прямые убытки энергосистемы от импорта составляли 3 млрд грн.
Импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке и рекордных убытков государственных энергокомпаний.

...................
что тут добавить?
показати весь коментар
25.11.2020 16:02 Відповісти
Добавить это

Возобновление импорта тока из России разрушит украинскую энергетику, - эксперт - Цензор.НЕТ 778
показати весь коментар
25.11.2020 16:04 Відповісти
Але в усьому винна альтернативна енергетіка!!!)))
показати весь коментар
25.11.2020 16:10 Відповісти
Подать в суд иски против инициаторов закупки электроэнергии в раше
Убытки из карманов инициаторов
ЗА БАЗАР НАДО ОТВЕЧАТЬ
показати весь коментар
25.11.2020 16:03 Відповісти
Херосу вже давно місце на нарах !!!Енергоринок це стратегічна галузь,імпорт енергіі з Росіі це злочин проти держави !!))
показати весь коментар
25.11.2020 16:12 Відповісти
Так уже. После прихода хозяев зеоеной пошести энергетика пошла в разнос. Зря они что-ли своих кукол к власти приводили?
показати весь коментар
25.11.2020 16:03 Відповісти
Та давайте вже швидше возобновляйтє, а то мудронарідне бидло ізмучєлось в ожиданіі халявного лектрічєства.
показати весь коментар
25.11.2020 16:03 Відповісти
"хуже не будет", врубайте
показати весь коментар
25.11.2020 16:04 Відповісти
А хіба не в цьому і була задумка?
показати весь коментар
25.11.2020 16:07 Відповісти
Все йде за кремлівським сценарієм !!! Українські гниди небезпечніше за московських вошей !!)))
показати весь коментар
25.11.2020 16:13 Відповісти
Эксперд не хочет, чтобы народ получал дешевую электроэнергию, а хочет, чтобы олигархи набивали свои карманы! Бейте его!!!
показати весь коментар
25.11.2020 16:10 Відповісти
Уважаемый редактор...ну может хватит уже электроэнергию током называть? Вроде бы взрослые люди...а говорите как в детском салу в младшей группе..
показати весь коментар
25.11.2020 16:40 Відповісти
Так над цим "молода" команда і працює, для цього вони й прийшли.
показати весь коментар
25.11.2020 16:47 Відповісти
На фига у нас кучу ветряков понаставили? Чтобы теперь электроэнергию импортировать?
показати весь коментар
25.11.2020 17:30 Відповісти
Рыночные отношения, это покупать по дешевле, продавать подороже. Интересно, что при вступлении в ЕС, Игналинскую АЭС закрыли.
показати весь коментар
25.11.2020 19:36 Відповісти
Це багаторічна стратегія так званої української влади - знижувати видуботок українського газу для збільшення імпорту мацковського. Тепер настала черга для промисловості з виробництва електроенергії. Агресор хазяйнує, нічого дивуватися
показати весь коментар
25.11.2020 20:04 Відповісти
дак а к то виноват? кто за это отвечает? кто проталкивал эти закупки? на нары ублюдков. майно - конфисковать. дети пусть идут работать на общих основаниях реализаторами на базар.
показати весь коментар
25.11.2020 22:38 Відповісти
 
 