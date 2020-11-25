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Есть видение, чтобы "Нептун" и "Ураган" были на базе "Татры", - Хомчак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Авто

Есть видение, чтобы

Техническое обновление ВСУ проводится с учетом угроз и финансовых возможностей, основной приоритет - боевая техника.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

"К примеру, мне говорят, надо развивать ЗРК. Но я считаю, что нам в первую очередь нужны противоракетные комплексы. Мы видим, что имеет противник, он может не залетать на нашу территорию, но он имеет средства, которыми может поражать объекты на нашей территории. Поэтому нам нужны противоракетные комплексы, которые способны сбивать и вражеские самолеты", - пояснил генерал.

По словам Хомчака, скоро дойдет очередь и до массового обновления автомобильного парка. Другой вопрос, что может сегодня предложить отечественный производитель.

"Важно, чтобы техника соответствовала всем нашим требованиям. Чтобы производитель прислушался к рекламаций военных. Стоит отказаться от практики закупок широкого спектра автомобилей различных образцов и производителей. Потому что нужно помнить о налаживании эффективной системы технического обслуживания и ремонта автотехники, подготовки под новые марки авто специалистов.

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В КрАЗа есть немало интересных наработок. Но когда завод заработает? Вопрос не ко мне. Возможно, кто-то скажет, что "мерседес" лучше. Но сколько мы таких машин сможем купить? "Татра" - тоже хорошая машина. У нас есть видение, чтобы "Нептун", "Ураган" были на базе "Татры". У нас нет времени, армии уже необходимая техника, мы сейчас воюем", - рассказал главнокомандующий ВСУ.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+34
Ты хоть один дивизион закажи, какое в жопу видение. Все просрали, что при Порохе создавалось.
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25.11.2020 16:44
+27
Какое нах "видение", если в этом году вы НИ ОДНОЙ ракеты и НИ ОДНОГО снаряда НЕ КУПИЛИ для армии?!!!
Есть видение, чтобы "Нептун" и "Ураган" были на базе "Татры", - Хомчак - Цензор.НЕТ 872
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25.11.2020 16:44
+25
ок. а ремонтировать татры где и как будете?
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25.11.2020 16:43
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россияне обанкротили
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26.11.2020 09:55 Ответить
Уже й кразу хана.
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25.11.2020 18:57 Ответить
Продовження історії про Дани ... Тепер зрозуміло, чому з чехами завелись.
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25.11.2020 19:02 Ответить
Хомчак: "Я тут лично проверил армейские аптечки. В частности протестировал на себе противоядие от ФОВ. Есть видение..." Є бачення, щоб "Нептун" і "Ураган" були на базі "Татри", - Хомчак - Цензор.НЕТ 3956
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25.11.2020 19:13 Ответить
КРАЗ вроде как банкрот. Чтобы запускать там производство, нужно сначала с кредиторами расплатиться. Естественно, в такой ситуации нужно закупать нужную технику за границей.
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25.11.2020 19:46 Ответить
Посоветуй обойтись ещё ЛАЗом.
С КрАЗом моут легко сделать то же самое.
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25.11.2020 20:14 Ответить
КрАЗ могут обанкротить (Коломойский подскажет), могут сделать с ним что угодно.
А "Татра" - это независимый от Ахметова натовский поставщик, она будет вечно, она включена в общеевропейские структуры и сможет поставлять запчасти при любом состоянии финансов Украины - даже при дефолте.
Это не считая отработанной независимой подвески всех колес с полным приводом
и надёжноо мотора, и чешского качества, мало уступающего немецкому..
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25.11.2020 20:13 Ответить
Какая, нахрен, "Татра"? Может им ещё "Сканию" с "Вольвой" подать и морды вареньем помазать? Обойдутся "КрАЗом" и нехай служивые стойко переносят все тяготы и лишения. Если выживут в "КрАЗе" - тогда их никакое оружие массового поражения не возьмёт.
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25.11.2020 20:24 Ответить
Посиди на передке и узнаешь всё про варенье.
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25.11.2020 20:47 Ответить
то спочатку кремлівський курсант хотів закупити гаубиці на базі татри, коли почали показувати весь навар, тепер цей прищ розказує, що хоче купувати тягачі татра. видно все таки предоплату отримав.
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25.11.2020 20:37 Ответить
"Татра" финансово устойчива и не подвластна хотелкам Ахметова и Коломойского.
А КрАЗу всё рвно нужны импортные моторы и трансмиссии - своих нет.
Чешское качество - это вам не ярославские моторы и минские мосты.
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25.11.2020 20:46 Ответить
Пане Хомчак, припиніть свої ********, найкращі автомобілі та тягачі для армії це "КРАЗи"
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26.11.2020 00:10 Ответить
всё верно сказал.
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26.11.2020 05:52 Ответить
мудило, яке просрало програму озброєння на 2020 рік п@здить що в нас немає часу.
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26.11.2020 06:42 Ответить
Это сколько же тебе, гнида, "татра" отката пообещала? Отечественный "КРаЗ" в видениях нне появлялся? Впрочем содержать молодуху сейчас дорого, у неё амбиции, как ни, как, а область в кормление шалаве Зеленский выделили. Да и ремонт в новой, четвёртой, квартре не дешово делать.
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30.11.2020 14:49 Ответить
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