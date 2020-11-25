Есть видение, чтобы "Нептун" и "Ураган" были на базе "Татры", - Хомчак

Техническое обновление ВСУ проводится с учетом угроз и финансовых возможностей, основной приоритет - боевая техника.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

"К примеру, мне говорят, надо развивать ЗРК. Но я считаю, что нам в первую очередь нужны противоракетные комплексы. Мы видим, что имеет противник, он может не залетать на нашу территорию, но он имеет средства, которыми может поражать объекты на нашей территории. Поэтому нам нужны противоракетные комплексы, которые способны сбивать и вражеские самолеты", - пояснил генерал.

По словам Хомчака, скоро дойдет очередь и до массового обновления автомобильного парка. Другой вопрос, что может сегодня предложить отечественный производитель.

"Важно, чтобы техника соответствовала всем нашим требованиям. Чтобы производитель прислушался к рекламаций военных. Стоит отказаться от практики закупок широкого спектра автомобилей различных образцов и производителей. Потому что нужно помнить о налаживании эффективной системы технического обслуживания и ремонта автотехники, подготовки под новые марки авто специалистов.

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В КрАЗа есть немало интересных наработок. Но когда завод заработает? Вопрос не ко мне. Возможно, кто-то скажет, что "мерседес" лучше. Но сколько мы таких машин сможем купить? "Татра" - тоже хорошая машина. У нас есть видение, чтобы "Нептун", "Ураган" были на базе "Татры". У нас нет времени, армии уже необходимая техника, мы сейчас воюем", - рассказал главнокомандующий ВСУ.