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армія (3487) модернізація (65) ЗСУ (5729) Хомчак (245)

Існує бачення, щоб "Нептун" і "Ураган" були на базі "Татри", - Хомчак

Новини Цензор.НЕТ Політика України Авто

Існує бачення, щоб

Технічне оновлення ЗСУ проводиться з урахуванням загроз та фінансових можливостей, основний пріоритет - бойова техніка.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

"До прикладу, мені кажуть, треба розвивати ЗРК. Але я вважаю, що нам у першу чергу потрібні протиракетні комплекси. Ми бачимо, що має противник, він може не залітати на нашу територію, але він має засоби, якими може вражати об’єкти на нашій території. Тому нам потрібні протиракетні комплекси, які здатні збивати й ворожі літаки", - пояснив генерал.

За словами Хомчака, скоро дійде черга і до масового оновлення автомобільного парку. Інше питання, що може сьогодні запропонувати вітчизняний виробник.

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"Важливо, щоб техніка відповідала всім нашим вимогам. Щоб виробник дослухався до рекламацій військових. Варто відмовитись від практики закупівель широкого спектру автомобілів різних зразків та виробників. Бо треба пам’ятати про налагодження ефективної системи технічного обслуговування та ремонту автотехніки, підготовки під нові марки авто спеціалістів.

У КрАЗа є чимало цікавих напрацювань. Але коли завод запрацює? Питання не до мене. Можливо, хтось скаже, що "мерседес" краще. Але скільки ми таких машин зможемо купити? "Татра" – теж хороша машина. У нас є бачення, щоб "Нептун", "Ураган" були на базі "Татри". У нас немає часу, війську вже необхідна техніка, ми нині воюємо", − розповів головнокомандувач ЗСУ.
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Топ коментарі
+34
Ты хоть один дивизион закажи, какое в жопу видение. Все просрали, что при Порохе создавалось.
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25.11.2020 16:44
+27
Какое нах "видение", если в этом году вы НИ ОДНОЙ ракеты и НИ ОДНОГО снаряда НЕ КУПИЛИ для армии?!!!
Есть видение, чтобы "Нептун" и "Ураган" были на базе "Татры", - Хомчак - Цензор.НЕТ 872
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25.11.2020 16:44
+25
ок. а ремонтировать татры где и как будете?
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25.11.2020 16:43
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россияне обанкротили
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26.11.2020 09:55 Відповісти
Уже й кразу хана.
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25.11.2020 18:57 Відповісти
Продовження історії про Дани ... Тепер зрозуміло, чому з чехами завелись.
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25.11.2020 19:02 Відповісти
Хомчак: "Я тут лично проверил армейские аптечки. В частности протестировал на себе противоядие от ФОВ. Есть видение..." Є бачення, щоб "Нептун" і "Ураган" були на базі "Татри", - Хомчак - Цензор.НЕТ 3956
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25.11.2020 19:13 Відповісти
КРАЗ вроде как банкрот. Чтобы запускать там производство, нужно сначала с кредиторами расплатиться. Естественно, в такой ситуации нужно закупать нужную технику за границей.
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25.11.2020 19:46 Відповісти
Посоветуй обойтись ещё ЛАЗом.
С КрАЗом моут легко сделать то же самое.
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25.11.2020 20:14 Відповісти
КрАЗ могут обанкротить (Коломойский подскажет), могут сделать с ним что угодно.
А "Татра" - это независимый от Ахметова натовский поставщик, она будет вечно, она включена в общеевропейские структуры и сможет поставлять запчасти при любом состоянии финансов Украины - даже при дефолте.
Это не считая отработанной независимой подвески всех колес с полным приводом
и надёжноо мотора, и чешского качества, мало уступающего немецкому..
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25.11.2020 20:13 Відповісти
Какая, нахрен, "Татра"? Может им ещё "Сканию" с "Вольвой" подать и морды вареньем помазать? Обойдутся "КрАЗом" и нехай служивые стойко переносят все тяготы и лишения. Если выживут в "КрАЗе" - тогда их никакое оружие массового поражения не возьмёт.
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25.11.2020 20:24 Відповісти
Посиди на передке и узнаешь всё про варенье.
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25.11.2020 20:47 Відповісти
то спочатку кремлівський курсант хотів закупити гаубиці на базі татри, коли почали показувати весь навар, тепер цей прищ розказує, що хоче купувати тягачі татра. видно все таки предоплату отримав.
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25.11.2020 20:37 Відповісти
"Татра" финансово устойчива и не подвластна хотелкам Ахметова и Коломойского.
А КрАЗу всё рвно нужны импортные моторы и трансмиссии - своих нет.
Чешское качество - это вам не ярославские моторы и минские мосты.
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25.11.2020 20:46 Відповісти
Пане Хомчак, припиніть свої ********, найкращі автомобілі та тягачі для армії це "КРАЗи"
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26.11.2020 00:10 Відповісти
всё верно сказал.
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26.11.2020 05:52 Відповісти
мудило, яке просрало програму озброєння на 2020 рік п@здить що в нас немає часу.
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26.11.2020 06:42 Відповісти
Это сколько же тебе, гнида, "татра" отката пообещала? Отечественный "КРаЗ" в видениях нне появлялся? Впрочем содержать молодуху сейчас дорого, у неё амбиции, как ни, как, а область в кормление шалаве Зеленский выделили. Да и ремонт в новой, четвёртой, квартре не дешово делать.
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30.11.2020 14:49 Відповісти
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