Існує бачення, щоб "Нептун" і "Ураган" були на базі "Татри", - Хомчак

Технічне оновлення ЗСУ проводиться з урахуванням загроз та фінансових можливостей, основний пріоритет - бойова техніка.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

"До прикладу, мені кажуть, треба розвивати ЗРК. Але я вважаю, що нам у першу чергу потрібні протиракетні комплекси. Ми бачимо, що має противник, він може не залітати на нашу територію, але він має засоби, якими може вражати об’єкти на нашій території. Тому нам потрібні протиракетні комплекси, які здатні збивати й ворожі літаки", - пояснив генерал.

За словами Хомчака, скоро дійде черга і до масового оновлення автомобільного парку. Інше питання, що може сьогодні запропонувати вітчизняний виробник.

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"Важливо, щоб техніка відповідала всім нашим вимогам. Щоб виробник дослухався до рекламацій військових. Варто відмовитись від практики закупівель широкого спектру автомобілів різних зразків та виробників. Бо треба пам’ятати про налагодження ефективної системи технічного обслуговування та ремонту автотехніки, підготовки під нові марки авто спеціалістів.

У КрАЗа є чимало цікавих напрацювань. Але коли завод запрацює? Питання не до мене. Можливо, хтось скаже, що "мерседес" краще. Але скільки ми таких машин зможемо купити? "Татра" – теж хороша машина. У нас є бачення, щоб "Нептун", "Ураган" були на базі "Татри". У нас немає часу, війську вже необхідна техніка, ми нині воюємо", − розповів головнокомандувач ЗСУ.