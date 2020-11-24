Контракт на модернізацію ЗСУ "Шилка" буде укладено цього року, - Міноборони

Міністерство оборони України збирається замовити дві партії модернізованих 3СУ-23-4М-А1 "Шилка".

Про це повідомив генеральний директор ДП завод "Арсенал" Ігор Волощук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони.

"Контракт перебуває в стадії укладання. Всі необхідні матеріали передані нам Міністерством оборони. За планом контракт має бути укладений найближчим часом в рамках держзамовлення цього року. Також, додатково, розглядається замовлення на певну кількість одиниці цієї техніки в ДОЗ-2021", — сказав Волощук.

У Міністерстві оборони зазначили, що з метою комплектування зенітних підрозділів ЗСУ модернізованою ЗСУ-23-4М-А1, виконання цього заходу включено до державного оборонного замовлення на 2020 рік.

В умовах обмеженого фінансового ресурсу підприємство здійснило підготовку виробничої бази. Відповідна робота розпочалася ще у 2019 році та у листопаді цього року надало Міністерству оборони необхідні розрахунки з висновками для підготовки проєкту державного контракту. Перший контракт з ДП завод "Арсенал" за планом буде укладений вже цього року.

Нагадуємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Міноборони провалила контракт із модернізації восьми ЗСУ "Шилка" для боротьби з дронами, вертольотами і низьколітаючими літаками.