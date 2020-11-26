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Трамп помиловал бывшего советника Флинна, осужденного за связи с РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Трамп помиловал бывшего советника Флинна, осужденного за связи с РФ

Действующий президент США Дональд Трамп помиловал своего бывшего помощника по нацбезопасности Майкла Флинна. Его осудили в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в выборы в США 2016 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Трамп сообщил в Twitter.

Он сказал, что для него большая честь заявить о помиловании Флинна.

"Для меня большая честь объявить о полном помиловании генерала Майкла Т. Флинна. Мои поздравления Флинну и его замечательной семье, я знаю, что теперь у вас будет поистине фантастический День Благодарения", - написал Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-советнику Белого дома по нацбезопасности Флинну предъявлены обвинения в даче ложных показаний о контактах с РФ

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+50
Почти не спалился.

Американцы от своего фрика избавились. Нам пора и от своего фрика-манкурта избавляться.
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26.11.2020 00:34
+46
Чистая коррупция и подтверждение единого умысла !
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26.11.2020 00:27
+42
Последний дембельский аккорд дедушки трампа😂
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26.11.2020 00:28
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Чистая коррупция и подтверждение единого умысла !
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26.11.2020 00:27 Ответить
Последний дембельский аккорд дедушки трампа😂
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26.11.2020 00:28 Ответить
скоро на лыжи и на Rostoff 😂
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26.11.2020 00:53 Ответить
Це е корупція. Це явка з повиною. Якщо для Трампа - честь відпускати кацапських шпигунів, то це просто визнання того факту, що Трамп знаходиться під кацапським впливом. І одне зауваження. Навіть попри те, що Трамп знаходиться під кацапським впливом, кацапські аґенти у його оточенні були не просто виявлені, а й знешкоджеі та засуджені американською правовою системою. Україні до такого ще рости і рости. Про це свідчить оточення Зєлєнского.
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26.11.2020 08:14 Ответить
И Трамп до сих пор будет рассказывать, что "Россия не вмешивалась в выборы 2016 года"?
Если было расследование, был суд и был приговор?
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26.11.2020 00:29 Ответить
Отрабатывает путлеру , агентуру отпускает
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26.11.2020 00:47 Ответить
ЗЕ и ДО - два сапога пара,
Обмен "всех на всех" ?
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26.11.2020 00:57 Ответить
Расследование окалазось ОБС, суд и приговор - откуда?
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26.11.2020 06:03 Ответить
трамп всегда будет рассказывать, что "Россия не вмешивалась в выборы 2016 года"
и шо он победил в выборах - 2020..
если меня еще кто спросит почему же не он? - перечитайте мой комммент.
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26.11.2020 07:46 Ответить
ну и з чого ти хресты?
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26.11.2020 07:58 Ответить
- А ты что скажешь о драке, Ромео?
- Я?
- Да.
- Бой видел… Всё видел! Кресты… кресты… кресты, кресты!..
- Ну, а сам-то стрелял?
- А как же! Всё до последнего патрона. Вот только всё мимо… (Вано - Ромео - Воробьёв)
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26.11.2020 09:14 Ответить
Трамп помиловал бывшего советника Флинна, осужденного за связи с РФ - Цензор.НЕТ 4427
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26.11.2020 00:30 Ответить
Почти не спалился.

Американцы от своего фрика избавились. Нам пора и от своего фрика-манкурта избавляться.
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26.11.2020 00:34 Ответить
я вам скажу больше - если за не имения фрика нужно платить? - буду.
еще 5 лет назад назад и подумать не мог, шо такое рыжее гавно де на горизонте прoявится....
короче всем осторожнее - на ус намотано....
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26.11.2020 00:45 Ответить
Мені здається, "Доня" веде себе, як одна сімейка в Україні. Отримали, обманним шляхом, квартиру... Коли обман виявився, через суд квартиру відібрали. Так шахраї, перед тим, як її залишить, "напакостили" - насвердлили в чавунних батареях опалення дірок, в непомітних місцях, напустили збитих жовтків у оббивку дверей, зняли герметичні ущільнювачі з кранів та зливного бачка...
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26.11.2020 07:13 Ответить
клован веде себе як клован - все було очікуваеме....
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26.11.2020 08:23 Ответить
Це гівенце зеленяве ще наламає дровенят., - чує моє серце...
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26.11.2020 00:48 Ответить
спокий - упораемося и с тим гимнецом....
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26.11.2020 04:08 Ответить
дембельский аккорд...
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26.11.2020 00:35 Ответить
Дембельский аккорд кремлевского агента перед бегством в Ростов
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26.11.2020 00:36 Ответить
Лебедина пісня кремлівського додіка Донні. Як добре, що це чмо програло вибори, бо такої ганьби Америка ще не знала. Перший прокремлівський президент та сподіваюсь останній.
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26.11.2020 00:39 Ответить
интересно,что на это вскукарекнет паша дальнобой..
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26.11.2020 00:43 Ответить
Это тот Флинн, что осенью 2015 года полностью поддержал военную операцию Кремля в Сирии, заявив, что она направлена против Исламского государства. Флинн несколько раз давал интервью Russia Today, в 2015 году посетил празднование годовщины российского пропагандистского телеканала, где его усадили за один стол с Путиным
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26.11.2020 00:44 Ответить
А ничего, что в 2015 году президентом был Обама?
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26.11.2020 00:55 Ответить
А ничего, что заявление делал Флинн, а не Обама?
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26.11.2020 01:25 Ответить
А ничего, что Апелляционный суд прекратил уголовное дело Флинна еще в июне?
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26.11.2020 01:35 Ответить
А вот тут какраз чего.
Отмазывание кацапской агентуры - дело рук Трампа. О чем и статья, кстати.
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26.11.2020 01:37 Ответить
Для демократов напакостить любым способом Трампу - это было дело чести! К стати, расследование спец.прокурором вмешательство в выборы ничего не выявило!
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26.11.2020 01:48 Ответить
Кацап, ты не спалился как и твой прокацапский клоун с дохлой белкой на голове... Трамп помиловал бывшего советника Флинна, осужденного за связи с РФ - Цензор.НЕТ 4382 Трамп помиловал бывшего советника Флинна, осужденного за связи с РФ - Цензор.НЕТ 167
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26.11.2020 07:49 Ответить
Там исчё манафотю милавать нада. Трамп помиловал бывшего советника Флинна, осужденного за связи с РФ - Цензор.НЕТ 6551 Трамп помиловал бывшего советника Флинна, осужденного за связи с РФ - Цензор.НЕТ 6551 Трамп помиловал бывшего советника Флинна, осужденного за связи с РФ - Цензор.НЕТ 6551
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26.11.2020 00:44 Ответить
Неее тот чел конкретно - чуть шефа не підставили
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26.11.2020 01:10 Ответить
Штирлиц идя по Берлину ловил на себе подозрительные взгляды немцев. То ли его выдавала советская форма то ли парашют что за ним волочился
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26.11.2020 00:46 Ответить
...То-ли гармошка, висящая на плече
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26.11.2020 00:53 Ответить
...то ли буденовка с красной звездой Трамп помиловал бывшего советника Флинна, осужденного за связи с РФ - Цензор.НЕТ 1823
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26.11.2020 01:10 Ответить
Згадалось:
Штирлиц шёл на встречу со связным. Он сразу его узнал. В россии опять были перебои с мылом.
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26.11.2020 02:49 Ответить
вы даже не знаете насколько ето правда - и не только мужиков касается - раз в неделю помывка....
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26.11.2020 04:43 Ответить
Штирлиц целый день мотался по Берлину в поисках явки. Он совсем забыл, что сигареты "Ява" продаются только в россии.
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26.11.2020 11:40 Ответить
Ворон ворону глаз не выклюет
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26.11.2020 00:54 Ответить
и в задницу не клюнет.
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26.11.2020 00:56 Ответить
Клоун уже не шифруется, а наш 🤡ещё , как гадюка на сковороде
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26.11.2020 00:56 Ответить
мысли совпали))совпадение?))
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26.11.2020 01:00 Ответить
рыжий тридвараз никак не угомонится и совсем не палится,подза..али эти клоуны,что в штатах,что у нас
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26.11.2020 00:58 Ответить
Трамп помиловал бывшего советника Флинна, осужденного за связи с РФ - Цензор.НЕТ 8166
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26.11.2020 00:59 Ответить
указы Президента, не утверженные Конгрессом, не имеют силу закона и могут быть отменены узаком следующего Президента - абздец и точка.....
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26.11.2020 01:00 Ответить
так рыжий снова заявил,что выиграл с огромным отрывом))))...от головного мозга))
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26.11.2020 01:05 Ответить
уже де то писал - деда неизлечим,
он сам для себя победител....
та и нехай - плевать всем на дедино иго....
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26.11.2020 01:08 Ответить
Золоті слова. Президент там силы не имеет - все проходит через конгресс. Интересно как демократы будут разруливать ситуацию.... Щас все нищие захотят пособий и шары ..... хехехе Посмотрим что дедушка будет делать))))
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26.11.2020 01:12 Ответить
В Конгрессе раскритиковали помилование Трампом своего бывшего советника Флинна

Адам Шифф обвинил Трампа в злоупотреблении президентским правом помилования осужденных в последние дни на посту.

действия Трампа, который скоро покинет Белый дом, являются злоупотреблением правом помилования. Шифф заявил, что 45-й президент США пытается «наградить друзей» и "оказать услугу тем, кто его прикрывал".

Он помиловал Майкла Флинна, который солгал, чтобы скрыть свои связи с россиянами. Неудивительно, что Трамп уходит так же, как и пришел. Полностью нечестно», - написал Шифф

https://zn.ua/WORLD/v-konhresse-raskritikovali-pomilovanie-trampom-svoeho-byvsheho-sovetnika-flinna.html
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26.11.2020 03:42 Ответить
ето вы мне рассказываете?
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26.11.2020 03:47 Ответить
слава яйцам - судебная власть работает не смотря ни на шо....
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26.11.2020 01:02 Ответить
всем спокойно - мусор на выносе ...
за джо тоже очень много вопросов - справимся Бог даст...
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26.11.2020 01:12 Ответить
Сенат как минимум должен быть республиканским, - мое мнение...
балланс без быковни в любую сторону....
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26.11.2020 01:22 Ответить
русские своих не бросают
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26.11.2020 02:18 Ответить
конечно нет - они своих пристреливают - ето даже моя кошка знала....
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26.11.2020 07:29 Ответить
Его всё равно ещё посадят. Уже через какой-то штат просто.
А трамп лишь доказывает, что работает с кацапами...
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26.11.2020 02:35 Ответить
за не ******* в хате боролись? - за не ******* в хате и стоим.
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26.11.2020 03:02 Ответить
А ещё Трамп помиловал индейку сегодня.
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26.11.2020 03:04 Ответить
делов еще 200 надо пооткрывать...
мы - мотосциклисты - за него, за конченого!
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26.11.2020 03:31 Ответить
не сдавайся - деда, вой шо ты вон!
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26.11.2020 03:32 Ответить
Какой бред с перекручивание новостей... Начинаешь понимать о чём все эти годы говорил Трамп, о Fake news..
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26.11.2020 04:53 Ответить
у нас тут счет - пересчет - все пытаемся пересчитать 6млн+ американцев
все нормально я бы заказал пересчет в VA и в3-й раз, и в 4-й и в 5пятый - и так до бесконечности...... - а чего с придурка не поржать? )))
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26.11.2020 05:51 Ответить
он его помиловал вместе с теми двумя индюшками ? )
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26.11.2020 05:55 Ответить
Трамп помиловал бывшего советника Флинна, осужденного за связи с РФ - Цензор.НЕТ 3350 Трамп помиловал бывшего советника Флинна, осужденного за связи с РФ - Цензор.НЕТ 2740
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26.11.2020 06:16 Ответить
Сидя у реки не всегда можно дождаться когда труп врага проплывет мимо.
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26.11.2020 07:26 Ответить
Интересно, кто помилует самого Трампа? Или он в последний день своего президентского иммунитета срочно вылетит в Ростов?
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26.11.2020 07:30 Ответить
Это рыжее животное может само себя помиловать.
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26.11.2020 07:33 Ответить
Сейчас может. А когда станет бывшим президентом, придеться валить в Ростов.
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26.11.2020 07:38 Ответить
Когда он себя помилует, против него закроют все дела.
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26.11.2020 07:41 Ответить
Не может.
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26.11.2020 07:57 Ответить
Байден вже заявив що, ніяких звинувачень проти Трампа не буде.
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26.11.2020 13:08 Ответить
США не Україна. Там не Байден такі справи вирішує. Є слідство, прокуратура. А за Трампом купа темних справ, і лише статус президента заважав їх розслідувати.
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26.11.2020 13:50 Ответить
Трамписты конченные, типо наших зебилов - хоть в глаза ссы...
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26.11.2020 07:32 Ответить
Спасает своих, что б держали в тайне сотрудничество трампа с путиным
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26.11.2020 07:46 Ответить
Час тупих Дональдів закінчився.
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26.11.2020 08:29 Ответить
Да... Как они его в 2016 выбрали?... Очевидный же ушлепок. Злобный, тупой, жуликоватый и мстительный нарцисс. Это ж такое сочетание еще найти надо было.
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26.11.2020 09:09 Ответить
Многие чувствуют в нем родственную душу.
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26.11.2020 09:27 Ответить
Ну вот этим и войдет в историю. По ходу второй Дикки)
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26.11.2020 09:10 Ответить
помнит хто марш коммунистических бригад?
напою начало "сегодня мы не параде..." а дальше - застрелите меня - не помню.....
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26.11.2020 09:31 Ответить
Трамп помиловал бывшего советника Флинна, осуждённого за связи с РФ.
Почти не спалился.
Согласно законодательству, это останавливает все судебные процессы, идущие против него.
Как бы Зеленский по такому алгоритму яныка с азировым перед своим уходом не помиловал - с него станется.
за что володя не возьмётся
всё превращается в говно
а если за говно берётся
то просто тратит меньше сил 😄
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26.11.2020 09:44 Ответить
это крик трампа о помощи кремля в победе на выборах.
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26.11.2020 11:08 Ответить
В принципі, ФБР давно зняло з Флінна всі звинувачення, як спровоковані співробітниками ФБР і навіть прокуратура не протестувала. Але демокатичний суддя не як не бажав закрити справу навіть не маючи звинувачення.
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26.11.2020 13:07 Ответить
Значит таки хорошо нассали в рот )))))
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26.11.2020 19:17 Ответить
 
 