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Трамп помиловал бывшего советника Флинна, осужденного за связи с РФ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Действующий президент США Дональд Трамп помиловал своего бывшего помощника по нацбезопасности Майкла Флинна. Его осудили в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в выборы в США 2016 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Трамп сообщил в Twitter.
Он сказал, что для него большая честь заявить о помиловании Флинна.
"Для меня большая честь объявить о полном помиловании генерала Майкла Т. Флинна. Мои поздравления Флинну и его замечательной семье, я знаю, что теперь у вас будет поистине фантастический День Благодарения", - написал Трамп.
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Если было расследование, был суд и был приговор?
Обмен "всех на всех" ?
и шо он победил в выборах - 2020..
если меня еще кто спросит почему же не он? - перечитайте мой комммент.
- Я?
- Да.
- Бой видел… Всё видел! Кресты… кресты… кресты, кресты!..
- Ну, а сам-то стрелял?
- А как же! Всё до последнего патрона. Вот только всё мимо… (Вано - Ромео - Воробьёв)
Американцы от своего фрика избавились. Нам пора и от своего фрика-манкурта избавляться.
еще 5 лет назад назад и подумать не мог, шо такое рыжее гавно де на горизонте прoявится....
короче всем осторожнее - на ус намотано....
Отмазывание кацапской агентуры - дело рук Трампа. О чем и статья, кстати.
Штирлиц шёл на встречу со связным. Он сразу его узнал. В россии опять были перебои с мылом.
он сам для себя победител....
та и нехай - плевать всем на дедино иго....
Адам Шифф обвинил Трампа в злоупотреблении президентским правом помилования осужденных в последние дни на посту.
действия Трампа, который скоро покинет Белый дом, являются злоупотреблением правом помилования. Шифф заявил, что 45-й президент США пытается «наградить друзей» и "оказать услугу тем, кто его прикрывал".
Он помиловал Майкла Флинна, который солгал, чтобы скрыть свои связи с россиянами. Неудивительно, что Трамп уходит так же, как и пришел. Полностью нечестно», - написал Шифф
https://zn.ua/WORLD/v-konhresse-raskritikovali-pomilovanie-trampom-svoeho-byvsheho-sovetnika-flinna.html
за джо тоже очень много вопросов - справимся Бог даст...
балланс без быковни в любую сторону....
А трамп лишь доказывает, что работает с кацапами...
мы - мотосциклисты - за него, за конченого!
все нормально я бы заказал пересчет в VA и в3-й раз, и в 4-й и в 5пятый - и так до бесконечности...... - а чего с придурка не поржать? )))
Флін став жертвою лівацької "охоти на відьм"
"ФБР расследовало Флинна, но не обнаружило никаких доказательств правонарушений. Агентство готовилось закрыть дело, но высокопоставленные чиновники решили оставить его открытым, якобы преследуя теорию о том, что Флинн нарушил Закон Логана, неясный многовековой закон, запрещающий частным лицам вести дипломатические дела и который никогда не преследовался по закону успешно."
напою начало "сегодня мы не параде..." а дальше - застрелите меня - не помню.....
Почти не спалился.
Согласно законодательству, это останавливает все судебные процессы, идущие против него.
Как бы Зеленский по такому алгоритму яныка с азировым перед своим уходом не помиловал - с него станется.
за что володя не возьмётся
всё превращается в говно
а если за говно берётся
то просто тратит меньше сил 😄