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Трамп помилував колишнього радника Флінна, засудженого за зв'язки з РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Чинний президент США Дональд Трамп помилував свого колишнього помічника з нацбезпеки Майкла Флінна. Його засудили в ході розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання РФ у вибори в США 2016 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Трамп повідомив у Twitter.
Він сказав, що для нього велика честь заявити про помилування Флінна.
"Для мене велика честь оголосити про повне помилування генерала Майкла Т. Флінна. Мої вітання Флінну і його чудовій родині, я знаю, що тепер у вас буде воістину фантастичний День Подяки", - написав Трамп.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
Если было расследование, был суд и был приговор?
Обмен "всех на всех" ?
и шо он победил в выборах - 2020..
если меня еще кто спросит почему же не он? - перечитайте мой комммент.
- Я?
- Да.
- Бой видел… Всё видел! Кресты… кресты… кресты, кресты!..
- Ну, а сам-то стрелял?
- А как же! Всё до последнего патрона. Вот только всё мимо… (Вано - Ромео - Воробьёв)
Американцы от своего фрика избавились. Нам пора и от своего фрика-манкурта избавляться.
еще 5 лет назад назад и подумать не мог, шо такое рыжее гавно де на горизонте прoявится....
короче всем осторожнее - на ус намотано....
Отмазывание кацапской агентуры - дело рук Трампа. О чем и статья, кстати.
Штирлиц шёл на встречу со связным. Он сразу его узнал. В россии опять были перебои с мылом.
он сам для себя победител....
та и нехай - плевать всем на дедино иго....
Адам Шифф обвинил Трампа в злоупотреблении президентским правом помилования осужденных в последние дни на посту.
действия Трампа, который скоро покинет Белый дом, являются злоупотреблением правом помилования. Шифф заявил, что 45-й президент США пытается «наградить друзей» и "оказать услугу тем, кто его прикрывал".
Он помиловал Майкла Флинна, который солгал, чтобы скрыть свои связи с россиянами. Неудивительно, что Трамп уходит так же, как и пришел. Полностью нечестно», - написал Шифф
https://zn.ua/WORLD/v-konhresse-raskritikovali-pomilovanie-trampom-svoeho-byvsheho-sovetnika-flinna.html
за джо тоже очень много вопросов - справимся Бог даст...
балланс без быковни в любую сторону....
А трамп лишь доказывает, что работает с кацапами...
мы - мотосциклисты - за него, за конченого!
все нормально я бы заказал пересчет в VA и в3-й раз, и в 4-й и в 5пятый - и так до бесконечности...... - а чего с придурка не поржать? )))
Флін став жертвою лівацької "охоти на відьм"
"ФБР расследовало Флинна, но не обнаружило никаких доказательств правонарушений. Агентство готовилось закрыть дело, но высокопоставленные чиновники решили оставить его открытым, якобы преследуя теорию о том, что Флинн нарушил Закон Логана, неясный многовековой закон, запрещающий частным лицам вести дипломатические дела и который никогда не преследовался по закону успешно."
напою начало "сегодня мы не параде..." а дальше - застрелите меня - не помню.....
Почти не спалился.
Согласно законодательству, это останавливает все судебные процессы, идущие против него.
Как бы Зеленский по такому алгоритму яныка с азировым перед своим уходом не помиловал - с него станется.
за что володя не возьмётся
всё превращается в говно
а если за говно берётся
то просто тратит меньше сил 😄