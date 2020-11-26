РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13710 посетителей онлайн
Новости Происшествия Агрессия России против Украины
3 194 3
контрабанда (2379) контрразведка (486) СБУ (18699)

Контрразведчики СБУ перекрыли международный канал контрабанды через Украину российских товаров военного назначения

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Контрразведчики СБУ перекрыли международный канал контрабанды через Украину российских товаров военного назначения

Контрразведчики СБ Украины блокировали международный канал поставки через территорию Украины российских товаров военного назначения и предупредили их возможную переправку в страны санкционного списка Совета Безопасности ООН.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, правоохранители задокументировали и пресекли противоправную деятельность менеджмента одной из киевский компаний, которые планировали незаконно поставлять комплектующие к вертолетной технике в одну из стран Африки.

"Для сокрытия российского происхождения товаров и их военного назначения при таможенном оформлении груза организаторы предоставили документацию, в которой указаны ложные сведения. Также у отправителей не было разрешительных документов, предусмотренных действующим законодательством, для экспорта товаров данной категории. Переправить военную продукцию злоумышленники планировали авиарейсом из Международного аэропорта "Борисполь"", - сказано в сообщении.

По результатам проведенной идентификации изъятых товаров, начато уголовное производство по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Блокирована попытка незаконного вывоза товаров военного назначения из Украины, - контрразведка СБУ. ФОТО

Продолжаются неотложные следственные действия.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Один з каналів.
А всі інші канали?
показать весь комментарий
26.11.2020 10:13 Ответить
В магазинах полно москальских товаров!
показать весь комментарий
26.11.2020 10:51 Ответить
да какие маскальские товары? матрешки и балалайки? Врот им надо дать! Да так шобы зубы разлетались в разные стороны!!
показать весь комментарий
26.11.2020 12:02 Ответить
 
 