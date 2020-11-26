Контрразведчики СБУ перекрыли международный канал контрабанды через Украину российских товаров военного назначения

Контрразведчики СБ Украины блокировали международный канал поставки через территорию Украины российских товаров военного назначения и предупредили их возможную переправку в страны санкционного списка Совета Безопасности ООН.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, правоохранители задокументировали и пресекли противоправную деятельность менеджмента одной из киевский компаний, которые планировали незаконно поставлять комплектующие к вертолетной технике в одну из стран Африки.

"Для сокрытия российского происхождения товаров и их военного назначения при таможенном оформлении груза организаторы предоставили документацию, в которой указаны ложные сведения. Также у отправителей не было разрешительных документов, предусмотренных действующим законодательством, для экспорта товаров данной категории. Переправить военную продукцию злоумышленники планировали авиарейсом из Международного аэропорта "Борисполь"", - сказано в сообщении.

По результатам проведенной идентификации изъятых товаров, начато уголовное производство по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

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Продолжаются неотложные следственные действия.