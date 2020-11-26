Контррозвідники СБУ перекрили міжнародний канал контрабанди через Україну російських товарів військового призначення
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Контррозвідники СБ України блокували міжнародний канал поставки через територію України російських товарів військового призначення та запобігли їхньому можливому переправленню в країни санкційного списку Ради Безпеки ООН.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зокрема, правоохоронці задокументували та припинили протиправну діяльність менеджменту однієї з київський компаній, які планували незаконно постачати комплектуючі до вертолітної техніки в одну з країн Африки.
"Для приховування російського походження товарів та їхнього військового призначення під час митного оформлення вантажу, організатори надали документацію, в якій вказано неправдиві відомості. Також у відправників не було дозвільних документів, передбачених чинним законодавством, для експорту товарів такої категорії. Переправити військову продукцію зловмисники планували авіарейсом з Міжнародного аеропорту "Бориспіль"", - йдеться в повідомленні.
За результатом проведеної ідентифікації вилучених товарів, розпочато кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю) Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії.
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