"Тэдис Украина" идет в Верховный Суд
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Тэдис Украина будет обжаловать в Верховном Суде решение Северного суда.
Северный апелляционный хозяйственный суд Киева 25 ноября отказал в удовлетворении иска компании "Тэдис Украина" относительно штрафа Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), компания планирует подать кассацию, об этом сообщает Интерфакс-Украина с ссылкой на пресс-службу компании.
"Компания "Тэдис Украина" не согласна с данным решением суда и будет обращаться в Верховный Суд с кассационной жалобой на предыдущие решения судов для отмены решения АМКУ. А данное решение Северного суда считаем необоснованным и незаконным. Подобное решение может привести не только к потерям миллиардов налоговых поступлений в государственный и местные бюджеты Украины, но и сокращению рабочих мест по всей Украине в период коронакризиса", - сообщается на сайте компании.
"Тэдис Украина" - одна из крупнейших украинских дистрибьюторских компаний. Штат компании насчитывает около 2,300 тыс. сотрудников. Региональная сеть состоит из 32 структурных подразделений по всей территории страны.
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Компания «Мегаполис-Украина» была основана в 2010 году как дочернее предприятие российской компании «Мегаполис», принадлежащей российскому бизнесмену Игорю Кесаеву
В 2017 году Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) выдвинул обвинения в монополизации табачного рынка. Также были заявлены уклонение от налогов и финансирование терроризма. По заявлению генерального прокурора Украины Юрия Луценко, в 2015-2017 годах через несколько фирм, включая «Тедис Украина», в Россию было выведено около 2,5 миллиардов гривен и «частью из них профинансированы террористические организации "ЛНР" и "ДНР"». В 2017 году компания была оштрафована на 300 миллионов гривен по иску АМКУ, а в октябре 2019 года - на 3,4 миллиарда гривен. Антимонопольный комитет заявил о намерении принудительно разделить компанию, но в декабре 2019 года проиграл суд с компанией.
антимонопольний комітет часів Порошенко програв справу у Суді,реформованому Порошенко.
Генпрокурор Порошенко Луценко це прокоментував.
Чудова робота !!!
Щось змінилось ?
10.11.2020 Печерський райсуд м. Києва задовольнив клопотання слідчого Нацполіції та продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019000000000425 від 14.05.2019 на 12 місяців - до 14.11.2021.
Згідно з судовими матеріалами, слідство встановило, що "службові особи КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» за попередньою змовою із службовими особами ПАТ «Мостобуд» та ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД», із залученням ряду інших товариств здійснили розтрату та заволодіння державними коштами під час виконання робіт за об`єктом «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві»"
http://finbalance.com.ua/news/politsiya---pro-podilskiy-mist-kuzni-na-ribalskomu-bulo-pererakhovano-32-mlrd-hrn
Скасували, правда, ще у квітні минулого року. Але оскаржувати скасування будуть зараз.
Коротко пояснимо, що відбулось. Діло було навесні, між першим та другим туром президентських виборів. Коломойський вирішив показати, хто скоро буде в домі хазяїном та за допомогою ОАСКу безпроблемно скасував націоналізацію Привату(рішення по справі 826/7432/17). Хоч усі кричали «зрада», банк так просто не повернувся до старого власника. На це було кілька причин. Як мінімум, це було б надто грубо та тупо навіть для Коломойського. Серед інших причин було й те, що державні органи - Мінфін, НБУ та керівництво Привату оперативно обурились та сказали, що буде апеляція, а рішення назвали «поганим». Також не будемо забувати, що справу націоналізації Приватбанку розглядали в комплексі з іншими судовими провадженнями, в тому числі з справами «офшорок Суркісів». Тому розгляд справи було призупинено до завершення Верховного Суду по Суркісам.
І ось нарешті ми читаємо в новинах, що апеляцію держави на минулорічне рішення будуть розглядати в Шостому апеляційному адміністративному суді. Куди ми, власне, збираємось та вас запрошуємо.
Це апеляція на рішення про скасування націоналізації Приватбанку (через визнання нечинним договору про націоналізацію). Скасування націоналізації означає запуск процесу переходу банку до рук Коломойського та Боголюбова. Якщо суд стане на бік держави (Мінфіну, НБУ, Кабміну, Привату) то це дуже добре, але не перемога. Юристи Коломойського - це купа судових спам-ботів, які завалять кого-небудь позовами. Не вийде тут скасувати націоналізацію, Бєня спробує по-іншому, ми ж спробуємо йому завадити.
Якщо ж апеляція буде програна, то все буде погано, ми вже бачили як складно заважати Коломойському у Верховному суді. Тому ми пропонуємо не давати Бєні жодних шансів.
Давайте зустрінемось та захистимо наші гроші.
26 листопада, 12:00
Шостий апеляційний адміністративний суд, вул.Московська, 8, корпус 30
Одягайтесь тепліше.
а хто б хотів ?