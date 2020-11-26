"Тедіс Україна" йде до Верховного Суду
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"Тедіс Україна" оскаржить у Верховному Суді рішення Північного суду.
Північний апеляційний господарський суд Києва 25 листопада відмовив у задоволенні позову компанії "Тедіс Україна" щодо штрафу Антимонопольного комітету України (АМКУ), компанія планує подати касацію, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.
"Компанія "Тедіс Україна" не згодна з цим рішенням суду і буде звертатися до Верховного Суду з касаційною скаргою на попередні рішення судів для скасування рішення АМКУ. А таке рішення Північного суду вважаємо необґрунтованим і незаконним. Подібне рішення може привести не тільки до втрат мільярдів податкових надходжень до державного та місцевих бюджетів України, а й скорочення робочих місць по всій Україні в період коронакризи", - повідомляється на сайті компанії.
"Тедіс Україна" - одна з найбільших українських дистриб'юторських компаній. Штат компанії налічує близько 2,300 тис. співробітників. Регіональна мережа складається з 32 структурних підрозділів по всій території країни.
Будь ласка, зачекайте...
Компания «Мегаполис-Украина» была основана в 2010 году как дочернее предприятие российской компании «Мегаполис», принадлежащей российскому бизнесмену Игорю Кесаеву
В 2017 году Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) выдвинул обвинения в монополизации табачного рынка. Также были заявлены уклонение от налогов и финансирование терроризма. По заявлению генерального прокурора Украины Юрия Луценко, в 2015-2017 годах через несколько фирм, включая «Тедис Украина», в Россию было выведено около 2,5 миллиардов гривен и «частью из них профинансированы террористические организации "ЛНР" и "ДНР"». В 2017 году компания была оштрафована на 300 миллионов гривен по иску АМКУ, а в октябре 2019 года - на 3,4 миллиарда гривен. Антимонопольный комитет заявил о намерении принудительно разделить компанию, но в декабре 2019 года проиграл суд с компанией.
антимонопольний комітет часів Порошенко програв справу у Суді,реформованому Порошенко.
Генпрокурор Порошенко Луценко це прокоментував.
Чудова робота !!!
Щось змінилось ?
10.11.2020 Печерський райсуд м. Києва задовольнив клопотання слідчого Нацполіції та продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019000000000425 від 14.05.2019 на 12 місяців - до 14.11.2021.
Згідно з судовими матеріалами, слідство встановило, що "службові особи КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» за попередньою змовою із службовими особами ПАТ «Мостобуд» та ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД», із залученням ряду інших товариств здійснили розтрату та заволодіння державними коштами під час виконання робіт за об`єктом «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві»"
http://finbalance.com.ua/news/politsiya---pro-podilskiy-mist-kuzni-na-ribalskomu-bulo-pererakhovano-32-mlrd-hrn
Скасували, правда, ще у квітні минулого року. Але оскаржувати скасування будуть зараз.
Коротко пояснимо, що відбулось. Діло було навесні, між першим та другим туром президентських виборів. Коломойський вирішив показати, хто скоро буде в домі хазяїном та за допомогою ОАСКу безпроблемно скасував націоналізацію Привату(рішення по справі 826/7432/17). Хоч усі кричали «зрада», банк так просто не повернувся до старого власника. На це було кілька причин. Як мінімум, це було б надто грубо та тупо навіть для Коломойського. Серед інших причин було й те, що державні органи - Мінфін, НБУ та керівництво Привату оперативно обурились та сказали, що буде апеляція, а рішення назвали «поганим». Також не будемо забувати, що справу націоналізації Приватбанку розглядали в комплексі з іншими судовими провадженнями, в тому числі з справами «офшорок Суркісів». Тому розгляд справи було призупинено до завершення Верховного Суду по Суркісам.
І ось нарешті ми читаємо в новинах, що апеляцію держави на минулорічне рішення будуть розглядати в Шостому апеляційному адміністративному суді. Куди ми, власне, збираємось та вас запрошуємо.
Це апеляція на рішення про скасування націоналізації Приватбанку (через визнання нечинним договору про націоналізацію). Скасування націоналізації означає запуск процесу переходу банку до рук Коломойського та Боголюбова. Якщо суд стане на бік держави (Мінфіну, НБУ, Кабміну, Привату) то це дуже добре, але не перемога. Юристи Коломойського - це купа судових спам-ботів, які завалять кого-небудь позовами. Не вийде тут скасувати націоналізацію, Бєня спробує по-іншому, ми ж спробуємо йому завадити.
Якщо ж апеляція буде програна, то все буде погано, ми вже бачили як складно заважати Коломойському у Верховному суді. Тому ми пропонуємо не давати Бєні жодних шансів.
Давайте зустрінемось та захистимо наші гроші.
26 листопада, 12:00
Шостий апеляційний адміністративний суд, вул.Московська, 8, корпус 30
Одягайтесь тепліше.
а хто б хотів ?