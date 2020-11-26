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Количество больных COVID-19 значительно выше официальной статистики, - Голубовская

Новости Цензор.НЕТ Общество

Количество больных COVID-19 значительно выше официальной статистики, - Голубовская

Многие люди болеют бессимптомно, поэтому не делают тестов и не попадают в статистику.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила врач-инфекционист и доктор медицинских наук Ольга Голубовская.

"Официальная статистика инфекционных болезней всегда отстает от реальной. И мировые данные абсолютно отстают от реального количества людей (заболевших. - Ред.) Мы узнаем так называемые оценочные данные, есть инфекционные патологии, которые мы узнаем путем математического моделирования, когда все это пройдет в мире, через год-полтора. Но реально больных больше", - сказала Голубовская.

Врач добавила, что многие люди болеют бессимптомно, поэтому не делают тестов, а потому не попадают в статистику.

В то же время относительно смертности от COVID-19 Голубовская отметила, что эти цифры также требуют анализа. Сейчас по ее словам, ни один прогноз по развитию пандемии не оправдал себя в полной мере.

"Я очень боюсь любых прогнозов, потому что если, не дай Бог, возникнет какая-то мутация, которая например, определит, что этот вирус может передаваться от животного к человеку и от человека к животному, как это было с норками, то это будет совсем другое. Я надеюсь, что этого не случится, потому что вы видите, что сейчас, к сожалению, во всем мире идет уничтожение этих животных", - сказала Голубовская.

По словам врача, если возбудитель заболевания передается от животного к человеку, то течение болезни у человека - труднее.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Перехворіла уся родина. Позитивний аналіз на ковід тільки у одного члена родини з трьох. Живемо в одній квартирі, спільні санвузли, імо з одного посуду. Брехня уся ваша статистика і оті тести.
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26.11.2020 11:33
+2
Очень удобный вирус: может быть то, можно быть сьо, может передаваться от животного , может не передаваться, а может будут мутации, а может и не будут, а может уже и были, а может и нет. У вас может пропасть нюх и хорошо бы чтобы это совпало с диареей, а может и не совпасть, тогда плохо, а может и не плохо. Главное не переставайте бояться, бояться и бояться - это, однозначно, полезно для любого человека.
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26.11.2020 11:47
+2
ну хто зна. у мене на роботі інша ситуація - в колективі 17 людей, 1 захворів, всі зробили ПЦР тести, як контактні особи, у 9х тести позитивні, у інших негативні. При цьому всі почувалися здоровими, здавалось, що тести показали якусь маячну. Але через 1-2 дні - всі, хто з позитивними тестами почали хворіти, а з негативними - залишились здоровими. Виходить тести все правильно показали.
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26.11.2020 11:54
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Перехворіла уся родина. Позитивний аналіз на ковід тільки у одного члена родини з трьох. Живемо в одній квартирі, спільні санвузли, імо з одного посуду. Брехня уся ваша статистика і оті тести.
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26.11.2020 11:33 Ответить
Аналогично
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26.11.2020 11:35 Ответить
ну хто зна. у мене на роботі інша ситуація - в колективі 17 людей, 1 захворів, всі зробили ПЦР тести, як контактні особи, у 9х тести позитивні, у інших негативні. При цьому всі почувалися здоровими, здавалось, що тести показали якусь маячну. Але через 1-2 дні - всі, хто з позитивними тестами почали хворіти, а з негативними - залишились здоровими. Виходить тести все правильно показали.
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26.11.2020 11:54 Ответить
всё дело в технологии проведении тестов: даже если сдать кровь (в течении 20-30 минут) на анализы в неск.разных лабораториях - они покажут абсолютно разные результаты: от "абсолютно здоров" до "абсолютно НЕ здоров"...
Знакомая лаборатнка поделилась - что тесты как таковые не проводят, то им лень (завал по работе) до нет хим.материалов.. Поэтому "анализ" пишут наобум, по настроению.. а не по фактам.
п.с. на днях одна из лабораторий, где проводят пцр-тесты отказалась сообщить где берет тест-системы..
а закупают ли они их вообще?)) или там закупили на 1000 тестов, а сделали 100 000 тестов.. и результаты - тоже наобум, от настроения, напишут)
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26.11.2020 13:23 Ответить
ну я ж кажу - в нашій ситуації всі результати виявились правильними, захворіли саме ті, у кого виявили позитивні результати. ну і це ж не кров, а ПЦР-тест - мазок з носа-горла
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26.11.2020 14:08 Ответить
Карантин визідного дня - це як мертвому припарка. Треба негайно переводити школярів на дистанційну освіту, хоча б старшу ланку. В класах нема третини учнів, хворіють дуже багато педагогів, постійно приходять сумні новини, що ще один вчитель з сусідньоі школи помер. Діти легко хворіють, але переносять ковід додому, заражаючись в переповнених класах, де сидять по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. В транспорті діти майже завжди без масок: іх не оштрафуєш. Всі сусіди :Польша, Чехія, Румунія, Угорщина закрили школи, а в них медицина набагато краща за нашу. Ви хочете скоротити кількість вчителів-пенсіонерів, зебобіки? Це все брехня, що вчителі обрали зелену владу. Гройсман, в якого мати вчителька, реально підняв освітянам зарплатню, а Зеленському вірили лише маргінали, яких в нас із кожним роком стає все більше та більше, судячи по новому поколінню дітей
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26.11.2020 11:39 Ответить
очередной раз специалист открыл бином Ньютона и попал пальцем в небо.
а-то мы этого не знали...
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26.11.2020 11:39 Ответить
Очень удобный вирус: может быть то, можно быть сьо, может передаваться от животного , может не передаваться, а может будут мутации, а может и не будут, а может уже и были, а может и нет. У вас может пропасть нюх и хорошо бы чтобы это совпало с диареей, а может и не совпасть, тогда плохо, а может и не плохо. Главное не переставайте бояться, бояться и бояться - это, однозначно, полезно для любого человека.
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26.11.2020 11:47 Ответить
Да ты шо? не может быть
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26.11.2020 11:49 Ответить
Да, ладно! Не может быть! Статистика нас обманывает? Такого же никогда не было. Правительство же всегда было честным, и тут на те ... Вот хорошо, что есть такая Ольга Голубовская, которая раскрыла глаза нам, слепым и доверчивым котятам. А давайте Ольгу сразу в министры здравоохранения, а? Ведь понятно, что умнейший и честнейший человек. И главное, как во-время заявила. Трупы же, пока, на улице не лежат ...
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26.11.2020 12:00 Ответить
От же скотина такая. Статистика. Во всем интернете можно найти все что угодно, но только не легкие пораженные вашим хваленым ковидом. Секретничают уж больно.
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26.11.2020 12:33 Ответить
Официально процентов 10% населения на западе Украины уже переболело. Это только те, которые регистрировались. Многие мои знакомые переболели в легкой форме с потерей обоняния, некоторым семейные врачи отказывались ставить диагноз при 100%ных симптомах. Думаю, треть населения уже имеют имунитет к Ковиду.
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26.11.2020 13:19 Ответить
Та всьо добре. На западной Украине и в Одессе ковида нет. Маски носят 1 из 10, и то если заставляют. А болеющих ковидом на самом деле нет, у них грипп. Это ж всем известно. А что дохнут и больницы забиты, так то такой злой грипп. Ну может ангина, но точно не ковид. И не мешайте жить со своей эпидемией, народ недоволен. Просто огородите эти территории колючкой, и пускай они там будут здоровы!
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26.11.2020 13:59 Ответить
 
 