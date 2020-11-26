Количество больных COVID-19 значительно выше официальной статистики, - Голубовская

Многие люди болеют бессимптомно, поэтому не делают тестов и не попадают в статистику.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила врач-инфекционист и доктор медицинских наук Ольга Голубовская.

"Официальная статистика инфекционных болезней всегда отстает от реальной. И мировые данные абсолютно отстают от реального количества людей (заболевших. - Ред.) Мы узнаем так называемые оценочные данные, есть инфекционные патологии, которые мы узнаем путем математического моделирования, когда все это пройдет в мире, через год-полтора. Но реально больных больше", - сказала Голубовская.

Врач добавила, что многие люди болеют бессимптомно, поэтому не делают тестов, а потому не попадают в статистику.

В то же время относительно смертности от COVID-19 Голубовская отметила, что эти цифры также требуют анализа. Сейчас по ее словам, ни один прогноз по развитию пандемии не оправдал себя в полной мере.

"Я очень боюсь любых прогнозов, потому что если, не дай Бог, возникнет какая-то мутация, которая например, определит, что этот вирус может передаваться от животного к человеку и от человека к животному, как это было с норками, то это будет совсем другое. Я надеюсь, что этого не случится, потому что вы видите, что сейчас, к сожалению, во всем мире идет уничтожение этих животных", - сказала Голубовская.

По словам врача, если возбудитель заболевания передается от животного к человеку, то течение болезни у человека - труднее.

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