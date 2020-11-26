Количество больных COVID-19 значительно выше официальной статистики, - Голубовская
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Многие люди болеют бессимптомно, поэтому не делают тестов и не попадают в статистику.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила врач-инфекционист и доктор медицинских наук Ольга Голубовская.
"Официальная статистика инфекционных болезней всегда отстает от реальной. И мировые данные абсолютно отстают от реального количества людей (заболевших. - Ред.) Мы узнаем так называемые оценочные данные, есть инфекционные патологии, которые мы узнаем путем математического моделирования, когда все это пройдет в мире, через год-полтора. Но реально больных больше", - сказала Голубовская.
Врач добавила, что многие люди болеют бессимптомно, поэтому не делают тестов, а потому не попадают в статистику.
В то же время относительно смертности от COVID-19 Голубовская отметила, что эти цифры также требуют анализа. Сейчас по ее словам, ни один прогноз по развитию пандемии не оправдал себя в полной мере.
"Я очень боюсь любых прогнозов, потому что если, не дай Бог, возникнет какая-то мутация, которая например, определит, что этот вирус может передаваться от животного к человеку и от человека к животному, как это было с норками, то это будет совсем другое. Я надеюсь, что этого не случится, потому что вы видите, что сейчас, к сожалению, во всем мире идет уничтожение этих животных", - сказала Голубовская.
По словам врача, если возбудитель заболевания передается от животного к человеку, то течение болезни у человека - труднее.
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Знакомая лаборатнка поделилась - что тесты как таковые не проводят, то им лень (завал по работе) до нет хим.материалов.. Поэтому "анализ" пишут наобум, по настроению.. а не по фактам.
п.с. на днях одна из лабораторий, где проводят пцр-тесты отказалась сообщить где берет тест-системы..
а закупают ли они их вообще?)) или там закупили на 1000 тестов, а сделали 100 000 тестов.. и результаты - тоже наобум, от настроения, напишут)
а-то мы этого не знали...