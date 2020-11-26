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Кількість хворих на COVID-19 значно вища за офіційну статистику, - Голубовська

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кількість хворих на COVID-19 значно вища за офіційну статистику, - Голубовська

Багато людей хворіють безсимптомно, тому не роблять тестів і не потрапляють у статистику.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила лікарка-інфекціоністка і докторка медичних наук Ольга Голубовська.

"Офіційна статистика інфекційних хвороб завжди відстає від реальної. І світові дані абсолютно відстають від реальної кількості людей (які захворіли — ред.) Ми дізнаємося так звані оціночні дані, є інфекційні патології, які ми дізнаємося шляхом математичного моделювання, коли все це пройде по світу, через рік-півтора. Але реально хворих більше", - сказала Голубовська.

Вона додала, що багато людей хворіє безсимптомно, тому не роблять тестів, а відтак не потрапляють до статистики.

Водночас щодо смертності від COVID-19 Голубовська зазначила, що ці цифри також потребують аналізу. Наразі за її словами, жоден прогноз по розвитку пандемії не виправдав себе в повній мірі.

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"Я дуже побоююсь будь-яких прогнозів, бо якщо, не дай Боже, виникне якась мутація, яка наприклад, визначить, що цей вірус може передаватися від тварини до людини і від людини до тварини, як це було з норками, то це буде зовсім інше. Я сподіваюся, що цього не трапиться, тому що ви бачите, що зараз, на жаль, по всьому світу йде знищення цих тварин", - сказала Голубовська.

Вона нагадала, що свого часу в країнах Південно-Східної Азії було знищено за три місяці 130 млн курей через загрозу передачі одного зі штамів грипу.

"Була загроза передачі від людини до людини, а там смертність досягає 70%", - сказала Голубовська.

За словами лікарки, якщо збудник захворювання передається від тварини до людини, то перебіг хвороби у людини - важчий.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Перехворіла уся родина. Позитивний аналіз на ковід тільки у одного члена родини з трьох. Живемо в одній квартирі, спільні санвузли, імо з одного посуду. Брехня уся ваша статистика і оті тести.
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26.11.2020 11:33
+2
Очень удобный вирус: может быть то, можно быть сьо, может передаваться от животного , может не передаваться, а может будут мутации, а может и не будут, а может уже и были, а может и нет. У вас может пропасть нюх и хорошо бы чтобы это совпало с диареей, а может и не совпасть, тогда плохо, а может и не плохо. Главное не переставайте бояться, бояться и бояться - это, однозначно, полезно для любого человека.
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26.11.2020 11:47
+2
ну хто зна. у мене на роботі інша ситуація - в колективі 17 людей, 1 захворів, всі зробили ПЦР тести, як контактні особи, у 9х тести позитивні, у інших негативні. При цьому всі почувалися здоровими, здавалось, що тести показали якусь маячну. Але через 1-2 дні - всі, хто з позитивними тестами почали хворіти, а з негативними - залишились здоровими. Виходить тести все правильно показали.
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26.11.2020 11:54
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Перехворіла уся родина. Позитивний аналіз на ковід тільки у одного члена родини з трьох. Живемо в одній квартирі, спільні санвузли, імо з одного посуду. Брехня уся ваша статистика і оті тести.
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26.11.2020 11:33 Відповісти
Аналогично
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26.11.2020 11:35 Відповісти
ну хто зна. у мене на роботі інша ситуація - в колективі 17 людей, 1 захворів, всі зробили ПЦР тести, як контактні особи, у 9х тести позитивні, у інших негативні. При цьому всі почувалися здоровими, здавалось, що тести показали якусь маячну. Але через 1-2 дні - всі, хто з позитивними тестами почали хворіти, а з негативними - залишились здоровими. Виходить тести все правильно показали.
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26.11.2020 11:54 Відповісти
всё дело в технологии проведении тестов: даже если сдать кровь (в течении 20-30 минут) на анализы в неск.разных лабораториях - они покажут абсолютно разные результаты: от "абсолютно здоров" до "абсолютно НЕ здоров"...
Знакомая лаборатнка поделилась - что тесты как таковые не проводят, то им лень (завал по работе) до нет хим.материалов.. Поэтому "анализ" пишут наобум, по настроению.. а не по фактам.
п.с. на днях одна из лабораторий, где проводят пцр-тесты отказалась сообщить где берет тест-системы..
а закупают ли они их вообще?)) или там закупили на 1000 тестов, а сделали 100 000 тестов.. и результаты - тоже наобум, от настроения, напишут)
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26.11.2020 13:23 Відповісти
ну я ж кажу - в нашій ситуації всі результати виявились правильними, захворіли саме ті, у кого виявили позитивні результати. ну і це ж не кров, а ПЦР-тест - мазок з носа-горла
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26.11.2020 14:08 Відповісти
Карантин визідного дня - це як мертвому припарка. Треба негайно переводити школярів на дистанційну освіту, хоча б старшу ланку. В класах нема третини учнів, хворіють дуже багато педагогів, постійно приходять сумні новини, що ще один вчитель з сусідньоі школи помер. Діти легко хворіють, але переносять ковід додому, заражаючись в переповнених класах, де сидять по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. В транспорті діти майже завжди без масок: іх не оштрафуєш. Всі сусіди :Польша, Чехія, Румунія, Угорщина закрили школи, а в них медицина набагато краща за нашу. Ви хочете скоротити кількість вчителів-пенсіонерів, зебобіки? Це все брехня, що вчителі обрали зелену владу. Гройсман, в якого мати вчителька, реально підняв освітянам зарплатню, а Зеленському вірили лише маргінали, яких в нас із кожним роком стає все більше та більше, судячи по новому поколінню дітей
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26.11.2020 11:39 Відповісти
очередной раз специалист открыл бином Ньютона и попал пальцем в небо.
а-то мы этого не знали...
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26.11.2020 11:39 Відповісти
Очень удобный вирус: может быть то, можно быть сьо, может передаваться от животного , может не передаваться, а может будут мутации, а может и не будут, а может уже и были, а может и нет. У вас может пропасть нюх и хорошо бы чтобы это совпало с диареей, а может и не совпасть, тогда плохо, а может и не плохо. Главное не переставайте бояться, бояться и бояться - это, однозначно, полезно для любого человека.
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26.11.2020 11:47 Відповісти
Да ты шо? не может быть
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26.11.2020 11:49 Відповісти
Да, ладно! Не может быть! Статистика нас обманывает? Такого же никогда не было. Правительство же всегда было честным, и тут на те ... Вот хорошо, что есть такая Ольга Голубовская, которая раскрыла глаза нам, слепым и доверчивым котятам. А давайте Ольгу сразу в министры здравоохранения, а? Ведь понятно, что умнейший и честнейший человек. И главное, как во-время заявила. Трупы же, пока, на улице не лежат ...
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26.11.2020 12:00 Відповісти
От же скотина такая. Статистика. Во всем интернете можно найти все что угодно, но только не легкие пораженные вашим хваленым ковидом. Секретничают уж больно.
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26.11.2020 12:33 Відповісти
Официально процентов 10% населения на западе Украины уже переболело. Это только те, которые регистрировались. Многие мои знакомые переболели в легкой форме с потерей обоняния, некоторым семейные врачи отказывались ставить диагноз при 100%ных симптомах. Думаю, треть населения уже имеют имунитет к Ковиду.
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26.11.2020 13:19 Відповісти
Та всьо добре. На западной Украине и в Одессе ковида нет. Маски носят 1 из 10, и то если заставляют. А болеющих ковидом на самом деле нет, у них грипп. Это ж всем известно. А что дохнут и больницы забиты, так то такой злой грипп. Ну может ангина, но точно не ковид. И не мешайте жить со своей эпидемией, народ недоволен. Просто огородите эти территории колючкой, и пускай они там будут здоровы!
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26.11.2020 13:59 Відповісти
 
 