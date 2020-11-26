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Голубовская о введении локдауна: "Три недели - это минимальный срок"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Голубовская о введении локдауна:

В Украине для эффективного результата в борьбе с коронавирусом необходимо ввести жесткий карантин как минимум на три недели. Пока система здравоохранения выдерживает нагрузку, но уже трещит.

Об этом заявила главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Врач-инфекционист уверена, что Украину ждут более жесткие ограничительные мероприятия.

"Койки пока что нас спасают. Да, кислорода не хватает, как везде. Сейчас система уже трещит. Выдерживает, но уже трещит", - сообщила Голубовская.

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По ее словам, минимальный срок для эффективной борьбы с распространением вируса - это три недели.

"Здесь так - срок максимального инкубационного периода (две недели. - Ред.), плюс одна неделя. При этом есть смысл вводить эти мероприятия ограничительные. Три недели - это минимальный срок. Чем больше, тем лучше, но здесь уже экономисты должны высчитывать, как это ударит по экономике", - добавила инфекционист.
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Топ комментарии
+6
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26.11.2020 11:57
+6
Голубовская о введении локдауна: "Три недели - это минимальный срок" - Цензор.НЕТ 9435
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26.11.2020 11:58
+6
на пять лет, шобы вымерло все нах...
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26.11.2020 12:01
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26.11.2020 11:57 Ответить
Голубовская о введении локдауна: "Три недели - это минимальный срок" - Цензор.НЕТ 9435
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26.11.2020 11:58 Ответить
"главный инфекционист" - или ВРЕТ или НЕ КОМПЕТЕНТНА.
Даже я, НЕ специалист, знаю, что "минимальный локдаун" равняется ДВУМ СРОКАМ максимального инкубационного периода!
А это касательно КОВИДа = 4 недели.
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26.11.2020 11:59 Ответить
на пять лет, шобы вымерло все нах...
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26.11.2020 12:01 Ответить
Локдаун нужно в обязательном порядке вводить с с 23 декабря по 17 января , и срок практически 3,5 недели подходящий. ( всей череды праздников). Если конечно продержимся до 23,12 в течении 25 дней с такими темпами развития ситуации.
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26.11.2020 12:05 Ответить
точно это уже ничо не даст. от тутачки, прошло уже 3 недели. при вобщем то куда более исполнительных бюргерах и помощи им государством. и шо? сначала вроде да, сползло прилично вниз. а щас снова подралось вверх.
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26.11.2020 12:06 Ответить
Тільки заклади освіти на карантин! Торгівля і промисловість не мають закриватися!
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26.11.2020 12:11 Ответить
Барани, дякуючи вашим "Велюрам" і "Епіцентрам", "отпугивающим мерам" типу закриття парків і спортмайданчиків, ніхрена ви вже не зробите - вас пошлють далеко і прямо. Не морочте голову, не заривайте економіку так глибоко - кожен хай думає за своє здоров'я і здоров'я своїх рідних самостійно. Ви, зелені некомпетентні ідіоти, - ви вже всралися, то хоча б не розмазуйте те що ви наклали.
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26.11.2020 12:13 Ответить
Товарищ дело говорит. Маски долой, дышите полной грудью, зачем страдать долго, можно ж ускорить, освободить место для тех, кто действительно хочет жить. Главное - заработать денег, сэкономить на масках, накрутить дуль "этой власти", а жизнь и здоровье можно в сраку засунуть. Я верно излагаю?
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26.11.2020 12:37 Ответить
Ну нет мозгов у 73% да и не будет. Год брехни, шуток и юмора. Так и будем подыхать под шутки юмора без денег. Зеленый "геббельс" травить так, что уши заворачивают и глаза выпадают. дальше больше.
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26.11.2020 12:26 Ответить
экономисты должны высчитывать, как это ударит по экономике...

Да почти никак! Бюджетообразующие - пускай работают с соблюдением строгих правил (маски и пр). Торгашня базарная пускай дома сидит, с них все равно налогов на 3 копейки. Всех пенсионеров и детей - закрыть дома и никаких улиц. Вот так почти без проблем и убытков можно существенно снизить уровень заболеваемости. И никакого ущерба для экономики.
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26.11.2020 12:32 Ответить
"Базарня", как вы говорите, тоже в магазины ходить, детей кормит, коммуналку платит. Они не люди, по-вашему?
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26.11.2020 12:53 Ответить
Люди. Но для экономики - бесполезные. Для всех остальных - паразиты-спекулянты. Чем меньше будет этих дармоедов тем остальным лучше.
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26.11.2020 13:02 Ответить
дебилка, 11% в бюджет от налоговых поступлений идет как раз с "бесполезных" только с единого налога. Это не считая акцизных , лицензионных сборов, пдв с проданных ними товаров и тд и тп.
Бесполезные в старне только такие зедебилы как ты.
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26.11.2020 13:43 Ответить
я уже молчу что страдают и более крупные игроки из-за отсутствия доходов населения, потому что товары и услуги не востребованы из-за пустых карманов. По моему бизнесу заказы во время карантина упали в три раза. Склады поставщиков забиты техникой, продается все слабо. Соответственно таможенные сборы страна недополучает, налогов меньше, зарплаты снижены, платежеспособность снижена. Сразу видно, что ты дальше среднего образования не поднялся.
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26.11.2020 13:50 Ответить
Со всем согласна, кроме торгашни базарной. Они все платят налоги, пусть немного, но копієчка до копієчки....
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26.11.2020 13:24 Ответить
"По ее словам, минимальный срок для эффективной борьбы с распространением вируса - это три недели", - кожний квартал
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26.11.2020 13:05 Ответить


Hon. Judge Dredd@Dredd_Director





До далеких родичів із села заїхав їх хрещеник в гості, заодно привіз на продаж солярку, яку він тирить на роботі)).
Сіли обідати й розпитують:
- Як там дружина?
- Хвора, КОРОНАВІРУС, вдома сидить, а я от вирішив до вас заїхати...
Сидять тепер, чекають. Обом за 60...
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26.11.2020 13:17 Ответить
Хоч і не по темі , але ,,- жорсткий локдаун для економіки всієї країни , ввели ще 21 квітня минулого року . Дірки в українському бюджеті почали з'явятись ще ДО пандеміїї , вона лише прискорила їх розростаня ( неізбєжное ) ,,і тепер їх розміри досяги космічних розмірів , швидше ніж прогнозувалось . !! Голубовська про запровадження локдауну: "Три тижні - це мінімальний термін" - Цензор.НЕТ 9876 .
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26.11.2020 13:18 Ответить
 
 