Голубовская о введении локдауна: "Три недели - это минимальный срок"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украине для эффективного результата в борьбе с коронавирусом необходимо ввести жесткий карантин как минимум на три недели. Пока система здравоохранения выдерживает нагрузку, но уже трещит.
Об этом заявила главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Врач-инфекционист уверена, что Украину ждут более жесткие ограничительные мероприятия.
"Койки пока что нас спасают. Да, кислорода не хватает, как везде. Сейчас система уже трещит. Выдерживает, но уже трещит", - сообщила Голубовская.
По ее словам, минимальный срок для эффективной борьбы с распространением вируса - это три недели.
"Здесь так - срок максимального инкубационного периода (две недели. - Ред.), плюс одна неделя. При этом есть смысл вводить эти мероприятия ограничительные. Три недели - это минимальный срок. Чем больше, тем лучше, но здесь уже экономисты должны высчитывать, как это ударит по экономике", - добавила инфекционист.
Пожалуйста, подождите...
Даже я, НЕ специалист, знаю, что "минимальный локдаун" равняется ДВУМ СРОКАМ максимального инкубационного периода!
А это касательно КОВИДа = 4 недели.
Да почти никак! Бюджетообразующие - пускай работают с соблюдением строгих правил (маски и пр). Торгашня базарная пускай дома сидит, с них все равно налогов на 3 копейки. Всех пенсионеров и детей - закрыть дома и никаких улиц. Вот так почти без проблем и убытков можно существенно снизить уровень заболеваемости. И никакого ущерба для экономики.
Бесполезные в старне только такие зедебилы как ты.
Hon. Judge Dredd@Dredd_Director
До далеких родичів із села заїхав їх хрещеник в гості, заодно привіз на продаж солярку, яку він тирить на роботі)).
Сіли обідати й розпитують:
- Як там дружина?
- Хвора, КОРОНАВІРУС, вдома сидить, а я от вирішив до вас заїхати...
Сидять тепер, чекають. Обом за 60...