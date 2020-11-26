Голубовская о введении локдауна: "Три недели - это минимальный срок"

В Украине для эффективного результата в борьбе с коронавирусом необходимо ввести жесткий карантин как минимум на три недели. Пока система здравоохранения выдерживает нагрузку, но уже трещит.

Об этом заявила главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Врач-инфекционист уверена, что Украину ждут более жесткие ограничительные мероприятия.

"Койки пока что нас спасают. Да, кислорода не хватает, как везде. Сейчас система уже трещит. Выдерживает, но уже трещит", - сообщила Голубовская.

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По ее словам, минимальный срок для эффективной борьбы с распространением вируса - это три недели.

"Здесь так - срок максимального инкубационного периода (две недели. - Ред.), плюс одна неделя. При этом есть смысл вводить эти мероприятия ограничительные. Три недели - это минимальный срок. Чем больше, тем лучше, но здесь уже экономисты должны высчитывать, как это ударит по экономике", - добавила инфекционист.