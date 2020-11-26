Голубовська про запровадження локдауну: "Три тижні - це мінімальний термін"
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В Україні для ефективного результату в боротьбі з коронавірусом необхідно запровадити жорсткий карантин як мінімум на три тижні. Поки система охорони здоров'я витримує навантаження, але вже тріщить.
Про це заявила головна позаштатна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Лікарка-інфекціоністка впевнена, що Україну чекають більш жорсткі обмежувальні заходи.
"Ліжка поки що нас рятують. Так, кисню не вистачає, як скрізь. Зараз система вже тріщить. Витримує, але вже тріщить", - повідомила Голубовська.
За її словами, мінімальний термін для ефективної боротьби з поширенням вірусу - це три тижні.
"Тут так - термін максимального інкубаційного періоду (два тижні. - Ред.), плюс один тиждень. При цьому є сенс запроваджувати ці заходи обмежувальні. Три тижні - це мінімальний термін. Чим більше, тим краще, але тут вже економісти повинні вираховувати, як це вдарить по економіці", - додала інфекціоністка.
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Даже я, НЕ специалист, знаю, что "минимальный локдаун" равняется ДВУМ СРОКАМ максимального инкубационного периода!
А это касательно КОВИДа = 4 недели.
Да почти никак! Бюджетообразующие - пускай работают с соблюдением строгих правил (маски и пр). Торгашня базарная пускай дома сидит, с них все равно налогов на 3 копейки. Всех пенсионеров и детей - закрыть дома и никаких улиц. Вот так почти без проблем и убытков можно существенно снизить уровень заболеваемости. И никакого ущерба для экономики.
Бесполезные в старне только такие зедебилы как ты.
Hon. Judge Dredd@Dredd_Director
До далеких родичів із села заїхав їх хрещеник в гості, заодно привіз на продаж солярку, яку він тирить на роботі)).
Сіли обідати й розпитують:
- Як там дружина?
- Хвора, КОРОНАВІРУС, вдома сидить, а я от вирішив до вас заїхати...
Сидять тепер, чекають. Обом за 60...