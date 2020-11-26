УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4604 відвідувача онлайн
Новини Політика України Коронавірус і карантин
4 563 19
карантин (16095) COVID-19 (18065) коронавірус (16712) Голубовська (71)

Голубовська про запровадження локдауну: "Три тижні - це мінімальний термін"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Голубовська про запровадження локдауну:

В Україні для ефективного результату в боротьбі з коронавірусом необхідно запровадити жорсткий карантин як мінімум на три тижні. Поки система охорони здоров'я витримує навантаження, але вже тріщить.

Про це заявила головна позаштатна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Лікарка-інфекціоністка впевнена, що Україну чекають більш жорсткі обмежувальні заходи.

"Ліжка поки що нас рятують. Так, кисню не вистачає, як скрізь. Зараз система вже тріщить. Витримує, але вже тріщить", - повідомила Голубовська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тритижневий локдаун потрібно запроваджувати негайно, - Аваков

За її словами, мінімальний термін для ефективної боротьби з поширенням вірусу - це три тижні.

"Тут так - термін максимального інкубаційного періоду (два тижні. - Ред.), плюс один тиждень. При цьому є сенс запроваджувати ці заходи обмежувальні. Три тижні - це мінімальний термін. Чим більше, тим краще, але тут вже економісти повинні вираховувати, як це вдарить по економіці", - додала інфекціоністка.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+6
ПНХ
показати весь коментар
26.11.2020 11:57
+6
Голубовская о введении локдауна: "Три недели - это минимальный срок" - Цензор.НЕТ 9435
показати весь коментар
26.11.2020 11:58
+6
на пять лет, шобы вымерло все нах...
показати весь коментар
26.11.2020 12:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПНХ
показати весь коментар
26.11.2020 11:57 Відповісти
Голубовская о введении локдауна: "Три недели - это минимальный срок" - Цензор.НЕТ 9435
показати весь коментар
26.11.2020 11:58 Відповісти
"главный инфекционист" - или ВРЕТ или НЕ КОМПЕТЕНТНА.
Даже я, НЕ специалист, знаю, что "минимальный локдаун" равняется ДВУМ СРОКАМ максимального инкубационного периода!
А это касательно КОВИДа = 4 недели.
показати весь коментар
26.11.2020 11:59 Відповісти
на пять лет, шобы вымерло все нах...
показати весь коментар
26.11.2020 12:01 Відповісти
Локдаун нужно в обязательном порядке вводить с с 23 декабря по 17 января , и срок практически 3,5 недели подходящий. ( всей череды праздников). Если конечно продержимся до 23,12 в течении 25 дней с такими темпами развития ситуации.
показати весь коментар
26.11.2020 12:05 Відповісти
точно это уже ничо не даст. от тутачки, прошло уже 3 недели. при вобщем то куда более исполнительных бюргерах и помощи им государством. и шо? сначала вроде да, сползло прилично вниз. а щас снова подралось вверх.
показати весь коментар
26.11.2020 12:06 Відповісти
Тільки заклади освіти на карантин! Торгівля і промисловість не мають закриватися!
показати весь коментар
26.11.2020 12:11 Відповісти
Барани, дякуючи вашим "Велюрам" і "Епіцентрам", "отпугивающим мерам" типу закриття парків і спортмайданчиків, ніхрена ви вже не зробите - вас пошлють далеко і прямо. Не морочте голову, не заривайте економіку так глибоко - кожен хай думає за своє здоров'я і здоров'я своїх рідних самостійно. Ви, зелені некомпетентні ідіоти, - ви вже всралися, то хоча б не розмазуйте те що ви наклали.
показати весь коментар
26.11.2020 12:13 Відповісти
Товарищ дело говорит. Маски долой, дышите полной грудью, зачем страдать долго, можно ж ускорить, освободить место для тех, кто действительно хочет жить. Главное - заработать денег, сэкономить на масках, накрутить дуль "этой власти", а жизнь и здоровье можно в сраку засунуть. Я верно излагаю?
показати весь коментар
26.11.2020 12:37 Відповісти
Ну нет мозгов у 73% да и не будет. Год брехни, шуток и юмора. Так и будем подыхать под шутки юмора без денег. Зеленый "геббельс" травить так, что уши заворачивают и глаза выпадают. дальше больше.
показати весь коментар
26.11.2020 12:26 Відповісти
экономисты должны высчитывать, как это ударит по экономике...

Да почти никак! Бюджетообразующие - пускай работают с соблюдением строгих правил (маски и пр). Торгашня базарная пускай дома сидит, с них все равно налогов на 3 копейки. Всех пенсионеров и детей - закрыть дома и никаких улиц. Вот так почти без проблем и убытков можно существенно снизить уровень заболеваемости. И никакого ущерба для экономики.
показати весь коментар
26.11.2020 12:32 Відповісти
"Базарня", как вы говорите, тоже в магазины ходить, детей кормит, коммуналку платит. Они не люди, по-вашему?
показати весь коментар
26.11.2020 12:53 Відповісти
Люди. Но для экономики - бесполезные. Для всех остальных - паразиты-спекулянты. Чем меньше будет этих дармоедов тем остальным лучше.
показати весь коментар
26.11.2020 13:02 Відповісти
дебилка, 11% в бюджет от налоговых поступлений идет как раз с "бесполезных" только с единого налога. Это не считая акцизных , лицензионных сборов, пдв с проданных ними товаров и тд и тп.
Бесполезные в старне только такие зедебилы как ты.
показати весь коментар
26.11.2020 13:43 Відповісти
я уже молчу что страдают и более крупные игроки из-за отсутствия доходов населения, потому что товары и услуги не востребованы из-за пустых карманов. По моему бизнесу заказы во время карантина упали в три раза. Склады поставщиков забиты техникой, продается все слабо. Соответственно таможенные сборы страна недополучает, налогов меньше, зарплаты снижены, платежеспособность снижена. Сразу видно, что ты дальше среднего образования не поднялся.
показати весь коментар
26.11.2020 13:50 Відповісти
Со всем согласна, кроме торгашни базарной. Они все платят налоги, пусть немного, но копієчка до копієчки....
показати весь коментар
26.11.2020 13:24 Відповісти
"По ее словам, минимальный срок для эффективной борьбы с распространением вируса - это три недели", - кожний квартал
показати весь коментар
26.11.2020 13:05 Відповісти


Hon. Judge Dredd@Dredd_Director





До далеких родичів із села заїхав їх хрещеник в гості, заодно привіз на продаж солярку, яку він тирить на роботі)).
Сіли обідати й розпитують:
- Як там дружина?
- Хвора, КОРОНАВІРУС, вдома сидить, а я от вирішив до вас заїхати...
Сидять тепер, чекають. Обом за 60...
показати весь коментар
26.11.2020 13:17 Відповісти
Хоч і не по темі , але ,,- жорсткий локдаун для економіки всієї країни , ввели ще 21 квітня минулого року . Дірки в українському бюджеті почали з'явятись ще ДО пандеміїї , вона лише прискорила їх розростаня ( неізбєжное ) ,,і тепер їх розміри досяги космічних розмірів , швидше ніж прогнозувалось . !! Голубовська про запровадження локдауну: "Три тижні - це мінімальний термін" - Цензор.НЕТ 9876 .
показати весь коментар
26.11.2020 13:18 Відповісти
 
 