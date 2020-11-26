Денег на счетах государства нет. Наиболее вероятный сценарий-2021: экономический и политический кризис, досрочные выборы, - Яценюк
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Денег на счетах государства нет. Из вариантов - только дорогие заимствования, рефинансирование НБУ или кризис, отставка правительства и досрочные выборы.
Об этом в своем Telegram написал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Вроде бы согласовали бюджет с МВФ. И что? Программу реформ в этом году провалили. Денег на счетах государства нет. При такой тенденции начнется задержка зарплат, пенсий и социальных выплат. Дальше - перестанут возмещать НДС, собирать переплаты по налогам, не будут финансировать местные бюджеты и так далее. Дыра - 120 млрд грн. Если ЕС даст макрофин (а это сомнительно), то дыра - 100 млрд ", - написал он.
"МВФ нам пока не светит", - считает Арсений Яценюк.
Из вариантов выхода из ситуации, по его убеждению, "только заимствования: внешний рынок (дорого), внутренний рынок (дорого), рефинансирование НБУ и покупка на эти эмитированные гривни банками государственных ценных бумаг".
В то же время, написал лидер "Народного фронт в", премьер просто спрятался с момента своего назначения, а президент не знает ситуации.
"Есть четвертый вариант - экономический и политический кризис, отставка правительства, досрочные выборы. Это основной вариант на 2021 год", - убежден Арсений Яценюк.
Пожалуйста, подождите...
Адже при виконанні бюджету за доходами в 357 млрд грн та видатками в 430 млрд грн при дефіциті в 73 млрд грн та ПОГАШЕННІ за державним боргом 120 млрд грн, ВЛАДА провела позик на 322 млрд грн та ЗМЕНШИЛА золотовалютні резерви НБУ (ЗВР НБУ із 20,4 млрд дол на 31.12.2013 р. до 7,5 млрд дол. на 31.12.2014 р. Де поділися ПОЗИКИ та ЗВР НБУ, в т. ч. понад 20 тонн золота? Адже різниця державних фінансів біля 280 млрд грн (доходи-витрати).
І це ж ЛЕГКО перевіряється по відомостях.
Он не лох.
Я Яценюку респект! в 2014 вытянул страну!
а народец это совсем не оценил..