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госбюджет (1156) кредит (2344) Яценюк (7983) досрочные выборы (126)

Денег на счетах государства нет. Наиболее вероятный сценарий-2021: экономический и политический кризис, досрочные выборы, - Яценюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Денег на счетах государства нет. Наиболее вероятный сценарий-2021: экономический и политический кризис, досрочные выборы, - Яценюк

Денег на счетах государства нет. Из вариантов - только дорогие заимствования, рефинансирование НБУ или кризис, отставка правительства и досрочные выборы.

Об этом в своем Telegram написал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Вроде бы согласовали бюджет с МВФ. И что? Программу реформ в этом году провалили. Денег на счетах государства нет. При такой тенденции начнется задержка зарплат, пенсий и социальных выплат. Дальше - перестанут возмещать НДС, собирать переплаты по налогам, не будут финансировать местные бюджеты и так далее. Дыра - 120 млрд грн. Если ЕС даст макрофин (а это сомнительно), то дыра - 100 млрд ", - написал он.

"МВФ нам пока не светит", - считает Арсений Яценюк.

Из вариантов выхода из ситуации, по его убеждению, "только заимствования: внешний рынок (дорого), внутренний рынок (дорого), рефинансирование НБУ и покупка на эти эмитированные гривни банками государственных ценных бумаг".

В то же время, написал лидер "Народного фронт в", премьер просто спрятался с момента своего назначения, а президент не знает ситуации.

"Есть четвертый вариант - экономический и политический кризис, отставка правительства, досрочные выборы. Это основной вариант на 2021 год", - убежден Арсений Яценюк.
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Топ комментарии
+75
Страшно представить президентство Зеленского во время активных боевых действий, если он даже в относительно спокойное время за полтора года все просрал.
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26.11.2020 12:58
+55
А оно в то время ныкалось от призыва по Юрмалам и Московии, где и зарабатывало бабло играя х..м на роялеи выводя его в кипрский офшор не платя ни копейки налогов в Украине.
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26.11.2020 13:01
+46
Как говаривал Виктор Федорович: "кому я должен - всем прощаю". Так должно государство поступить со своими зебилами Денег на счетах государства нет. Наиболее вероятный сценарий-2021: экономический и политический кризис, досрочные выборы, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4251
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26.11.2020 12:54
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Страница 3 из 3
А мені би ДУЖЕ хотілося, щоб Яценюк пояснив, якщо не в прокуратурі, т о хоч би десь публічно за БАЛАНС державних фінансів за 2014 р.
Адже при виконанні бюджету за доходами в 357 млрд грн та видатками в 430 млрд грн при дефіциті в 73 млрд грн та ПОГАШЕННІ за державним боргом 120 млрд грн, ВЛАДА провела позик на 322 млрд грн та ЗМЕНШИЛА золотовалютні резерви НБУ (ЗВР НБУ із 20,4 млрд дол на 31.12.2013 р. до 7,5 млрд дол. на 31.12.2014 р. Де поділися ПОЗИКИ та ЗВР НБУ, в т. ч. понад 20 тонн золота? Адже різниця державних фінансів біля 280 млрд грн (доходи-витрати).
І це ж ЛЕГКО перевіряється по відомостях.
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26.11.2020 17:23 Ответить
Публічно він уже волав у Шустера в 13 році, що Яник дере з нас за газ 3 шкури, та коли сам дорвався до влади, заспівав зовсім по-іншому
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27.11.2020 09:33 Ответить
ЗеБiли...ЗеБiЛи, ви сволота!
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26.11.2020 19:54 Ответить
когда Яценюк замутит партию, я за него проголосую
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26.11.2020 21:37 Ответить
Вова ничего не просрал. Он отработал и заработал.
Он не лох.
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26.11.2020 22:20 Ответить
Чем скорей погони зеЛю и его банду - тем лучше для Украины!
Я Яценюку респект! в 2014 вытянул страну!
а народец это совсем не оценил..
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26.11.2020 23:08 Ответить
Народец это "оценил" - позволил своему шоколадному кумиру натравить всех ручных шавок на Яценюка, оболгать его и выдавить из власти. Теперь народ превозносит этого кумира, не понимая, что клоун, пришедший на смену лицемерному Порошенко - целиком на совести самого Порошенко. И всего этого народца. А Яценюка я бы хотел видеть в премьерах или даже выше - но, увы! Не для этой страны такие лица.
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27.11.2020 10:41 Ответить
Самое главное, заблаговременно аэропорты под контроль взять, "Муаммар Каддафи" не выпустить..
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27.11.2020 11:23 Ответить
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