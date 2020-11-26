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держбюджет (902) кредит (590) Яценюк (2478) дострокові вибори (125)

Грошей на рахунках держави немає. Найвірогідніший сценарій-2021: економічна і політична криза, дострокові вибори, - Яценюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Грошей на рахунках держави немає. Найвірогідніший сценарій-2021: економічна і політична криза, дострокові вибори, - Яценюк

Грошей на рахунках держави немає. З варіантів - тільки дорогі запозичення, рефінансування НБУ або криза, відставка уряду і дострокові вибори.

Про це у своєму Telegram написав прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Начебто погодили бюджет з МВФ. І що? Програму реформ в цьому році провалили. Грошей на рахунках держави немає. За такої тенденції почнеться затримка зарплат, пенсій та соціальних виплат. Далі - перестануть відшкодовувати ПДВ, збирати переплати з податків, не фінансуватимуть місцеві бюджети і так далі. Дірка - 120 мільярдів грн. Якщо ЄС дасть макрофін (а це сумнівно), то дірка - 100 млрд", - написав він.

"МВФ нам наразі не світить", - вважає Арсеній Яценюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкт Держбюджету-2021 узгоджено з МВФ, - Мінфін

З варіантів виходу з ситуації, на його переконання, "тільки запозичення: зовнішній ринок (задорого), внутрішній ринок (задорого), рефінансування НБУ і купівля на ці емітовані гривні банками державних цінних паперів".

У той же час, написав лідер "Народного фронту", прем’єр просто сховався з моменту свого призначення, а президент не знає ситуації.

"Є четвертий варіант - економічна і політична криза, відставка уряду, дострокові вибори. Це основний варіант на 2021 рік", - переконаний Арсеній Яценюк.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+75
Страшно представить президентство Зеленского во время активных боевых действий, если он даже в относительно спокойное время за полтора года все просрал.
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26.11.2020 12:58
+55
А оно в то время ныкалось от призыва по Юрмалам и Московии, где и зарабатывало бабло играя х..м на роялеи выводя его в кипрский офшор не платя ни копейки налогов в Украине.
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26.11.2020 13:01
+46
Как говаривал Виктор Федорович: "кому я должен - всем прощаю". Так должно государство поступить со своими зебилами Денег на счетах государства нет. Наиболее вероятный сценарий-2021: экономический и политический кризис, досрочные выборы, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4251
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26.11.2020 12:54
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А мені би ДУЖЕ хотілося, щоб Яценюк пояснив, якщо не в прокуратурі, т о хоч би десь публічно за БАЛАНС державних фінансів за 2014 р.
Адже при виконанні бюджету за доходами в 357 млрд грн та видатками в 430 млрд грн при дефіциті в 73 млрд грн та ПОГАШЕННІ за державним боргом 120 млрд грн, ВЛАДА провела позик на 322 млрд грн та ЗМЕНШИЛА золотовалютні резерви НБУ (ЗВР НБУ із 20,4 млрд дол на 31.12.2013 р. до 7,5 млрд дол. на 31.12.2014 р. Де поділися ПОЗИКИ та ЗВР НБУ, в т. ч. понад 20 тонн золота? Адже різниця державних фінансів біля 280 млрд грн (доходи-витрати).
І це ж ЛЕГКО перевіряється по відомостях.
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26.11.2020 17:23 Відповісти
Публічно він уже волав у Шустера в 13 році, що Яник дере з нас за газ 3 шкури, та коли сам дорвався до влади, заспівав зовсім по-іншому
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27.11.2020 09:33 Відповісти
ЗеБiли...ЗеБiЛи, ви сволота!
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26.11.2020 19:54 Відповісти
когда Яценюк замутит партию, я за него проголосую
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26.11.2020 21:37 Відповісти
Вова ничего не просрал. Он отработал и заработал.
Он не лох.
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26.11.2020 22:20 Відповісти
Чем скорей погони зеЛю и его банду - тем лучше для Украины!
Я Яценюку респект! в 2014 вытянул страну!
а народец это совсем не оценил..
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26.11.2020 23:08 Відповісти
Народец это "оценил" - позволил своему шоколадному кумиру натравить всех ручных шавок на Яценюка, оболгать его и выдавить из власти. Теперь народ превозносит этого кумира, не понимая, что клоун, пришедший на смену лицемерному Порошенко - целиком на совести самого Порошенко. И всего этого народца. А Яценюка я бы хотел видеть в премьерах или даже выше - но, увы! Не для этой страны такие лица.
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27.11.2020 10:41 Відповісти
Самое главное, заблаговременно аэропорты под контроль взять, "Муаммар Каддафи" не выпустить..
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27.11.2020 11:23 Відповісти
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