Грошей на рахунках держави немає. Найвірогідніший сценарій-2021: економічна і політична криза, дострокові вибори, - Яценюк

Грошей на рахунках держави немає. З варіантів - тільки дорогі запозичення, рефінансування НБУ або криза, відставка уряду і дострокові вибори.

Про це у своєму Telegram написав прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Начебто погодили бюджет з МВФ. І що? Програму реформ в цьому році провалили. Грошей на рахунках держави немає. За такої тенденції почнеться затримка зарплат, пенсій та соціальних виплат. Далі - перестануть відшкодовувати ПДВ, збирати переплати з податків, не фінансуватимуть місцеві бюджети і так далі. Дірка - 120 мільярдів грн. Якщо ЄС дасть макрофін (а це сумнівно), то дірка - 100 млрд", - написав він.

"МВФ нам наразі не світить", - вважає Арсеній Яценюк.

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З варіантів виходу з ситуації, на його переконання, "тільки запозичення: зовнішній ринок (задорого), внутрішній ринок (задорого), рефінансування НБУ і купівля на ці емітовані гривні банками державних цінних паперів".

У той же час, написав лідер "Народного фронту", прем’єр просто сховався з моменту свого призначення, а президент не знає ситуації.

"Є четвертий варіант - економічна і політична криза, відставка уряду, дострокові вибори. Це основний варіант на 2021 рік", - переконаний Арсеній Яценюк.