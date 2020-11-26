Грошей на рахунках держави немає. Найвірогідніший сценарій-2021: економічна і політична криза, дострокові вибори, - Яценюк
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Грошей на рахунках держави немає. З варіантів - тільки дорогі запозичення, рефінансування НБУ або криза, відставка уряду і дострокові вибори.
Про це у своєму Telegram написав прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Начебто погодили бюджет з МВФ. І що? Програму реформ в цьому році провалили. Грошей на рахунках держави немає. За такої тенденції почнеться затримка зарплат, пенсій та соціальних виплат. Далі - перестануть відшкодовувати ПДВ, збирати переплати з податків, не фінансуватимуть місцеві бюджети і так далі. Дірка - 120 мільярдів грн. Якщо ЄС дасть макрофін (а це сумнівно), то дірка - 100 млрд", - написав він.
"МВФ нам наразі не світить", - вважає Арсеній Яценюк.
З варіантів виходу з ситуації, на його переконання, "тільки запозичення: зовнішній ринок (задорого), внутрішній ринок (задорого), рефінансування НБУ і купівля на ці емітовані гривні банками державних цінних паперів".
У той же час, написав лідер "Народного фронту", прем’єр просто сховався з моменту свого призначення, а президент не знає ситуації.
"Є четвертий варіант - економічна і політична криза, відставка уряду, дострокові вибори. Це основний варіант на 2021 рік", - переконаний Арсеній Яценюк.
Будь ласка, зачекайте...
Адже при виконанні бюджету за доходами в 357 млрд грн та видатками в 430 млрд грн при дефіциті в 73 млрд грн та ПОГАШЕННІ за державним боргом 120 млрд грн, ВЛАДА провела позик на 322 млрд грн та ЗМЕНШИЛА золотовалютні резерви НБУ (ЗВР НБУ із 20,4 млрд дол на 31.12.2013 р. до 7,5 млрд дол. на 31.12.2014 р. Де поділися ПОЗИКИ та ЗВР НБУ, в т. ч. понад 20 тонн золота? Адже різниця державних фінансів біля 280 млрд грн (доходи-витрати).
І це ж ЛЕГКО перевіряється по відомостях.
Он не лох.
Я Яценюку респект! в 2014 вытянул страну!
а народец это совсем не оценил..