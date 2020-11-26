Проєкт Держбюджету-2021 узгоджено з МВФ, - Мінфін
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Міністерство фінансів України заявило, що завершило переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо параметрів проєкту Держбюджету на 2021 рік. Параметри бюджету збігаються з оцінками фахівців фонду.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, передає Цензор.НЕТ.
Це було однією з передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України, визначення дати візиту місії Європейського департаменту МВФ і отримання чергового траншу, йдеться в повідомленні пресслужби. Сторони обговорювали, зокрема, рамки доходів, видатків і дефіциту.
"В цілому, параметри бюджету-2021 збігаються з оцінками фахівців Фонду, що було важливим для продовження успішної співпраці між Україною та МВФ", - йдеться в повідомленні.
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пенсии и соц. выплаты в гриване - печатай сколько влезет и раздавай. выплаты по долгам в валюте, которую еще нужно приобрести.
Затачиваешь бюджет на получение транша МВФ - согласовывай.
Все просто.
-Нет не дадим
-Ну все, бюджет пишем без вас
-Да как хотите
-Мы бюджет согласовали с МВФ!
То где тут вранье?
В мозгах Зеленского прочно засело убеждение, что девальвация национальной валюты - это путь к решению всех социальных проблем. Но Зеленский не дошел до понимания второй части этой формулы - "если есть источник валюты соизмеримый с затратами". Так как источники валюты оборвались, дальнейшее падение гривны привело к росту государственного долга номинированного в валюте, общий объем которого вырос по состоянию на 01.11.2020 г. на рекордные 396 млрд. гривен.
tZE: Хроника одного президента (timeze2019.blogspot.com)
а у *****? а у л/днр ???
тогда не годиться...