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Проєкт Держбюджету-2021 узгоджено з МВФ, - Мінфін

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Проєкт Держбюджету-2021 узгоджено з МВФ, - Мінфін

Міністерство фінансів України заявило, що завершило переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо параметрів проєкту Держбюджету на 2021 рік. Параметри бюджету збігаються з оцінками фахівців фонду.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, передає Цензор.НЕТ.

Це було однією з передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України, визначення дати візиту місії Європейського департаменту МВФ і отримання чергового траншу, йдеться в повідомленні пресслужби. Сторони обговорювали, зокрема, рамки доходів, видатків і дефіциту.

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"В цілому, параметри бюджету-2021 збігаються з оцінками фахівців Фонду, що було важливим для продовження успішної співпраці між Україною та МВФ", - йдеться в повідомленні.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Радость то какая, барин дал добро. А чего не дать если в бюджете основные расходы это выплаты по долгам а доходы это планы занять еще.
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26.11.2020 08:38
+4
ЗЕлебобики...а помните как это было у ФИЛЬМЕ?)
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26.11.2020 08:39
+3
Абсолютно не факт, что это не очередное вранье.
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26.11.2020 08:40
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Радость то какая, барин дал добро. А чего не дать если в бюджете основные расходы это выплаты по долгам а доходы это планы занять еще.
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26.11.2020 08:38 Відповісти
основные расходы это пенсии и соц выплаты вообще то
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26.11.2020 09:26 Відповісти
даже не смотрев разницу выплат, скажу.
пенсии и соц. выплаты в гриване - печатай сколько влезет и раздавай. выплаты по долгам в валюте, которую еще нужно приобрести.
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26.11.2020 11:18 Відповісти
вот только печатать может только нац банк а он как бы независим и хотелки каб мина или президента ему в теории пофигу...
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26.11.2020 15:07 Відповісти
ЗЕлебобики...а помните как это было у ФИЛЬМЕ?)
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26.11.2020 08:39 Відповісти
Но видно все золотые коронки снятые Беней у пересичных...ЗЕня увез в ОМАН...на самолёте Патрушева
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26.11.2020 08:57 Відповісти
Не хочешь одалживать деньги - не согласовывай.
Затачиваешь бюджет на получение транша МВФ - согласовывай.

Все просто.
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26.11.2020 08:42 Відповісти
Абсолютно не факт, что это не очередное вранье.
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26.11.2020 08:40 Відповісти
Почему сразу вранье? Ведь могло быть и так:"МВФ, денег дадите нам на 2021 год?"
-Нет не дадим
-Ну все, бюджет пишем без вас
-Да как хотите

-Мы бюджет согласовали с МВФ!
То где тут вранье?
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26.11.2020 09:51 Відповісти
Тут нет согласования. Проєкт Держбюджету-2021 узгоджено з МВФ, - Мінфін - Цензор.НЕТ 1471 Просто послали нах.
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26.11.2020 09:59 Відповісти
Задержка передачи проекта бюджета на 2021 для обсуждения в Верховную Раду, ни коим образом не связана с консультациями с МВФ. Основные параметры бюджета МВФ согласовало еще месяц назад. Реальной причиной задержки есть то, что в новом бюджете создание "Фонда борьбы с COVID-19" не предусмотрено, то все деньги выделенные из этого фонда и неиспользованные на момент принятия, подлежат возврату и зачислению в общий фонд бюджета. Речь идет о 2,677 млрд. гривен числящихся за "Укравтодором", часть суммы которой вложена в 182 дневные облигации ОВГЗ срок погашения которых (и выплата дивидендов) истекает в январе 2021. года.

В мозгах Зеленского прочно засело убеждение, что девальвация национальной валюты - это путь к решению всех социальных проблем. Но Зеленский не дошел до понимания второй части этой формулы - "если есть источник валюты соизмеримый с затратами". Так как источники валюты оборвались, дальнейшее падение гривны привело к росту государственного долга номинированного в валюте, общий объем которого вырос по состоянию на 01.11.2020 г. на рекордные 396 млрд. гривен.

tZE: Хроника одного президента (timeze2019.blogspot.com)
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26.11.2020 08:42 Відповісти
Вы явно льстите ЗЕрро: "В мозгах Зеленского..."(множествественное число указывает на наличие некоего коллективного разума? Мозг ермака + мозг портнова + мозг дубинского = мозги ЗЕрро?) По-моему, в том месте черепа, где среди полувакуумного хаотического движения немногочисленных нейронов,сейчас все скудные ресурсы брошены на просчитывание последствий от СДАЧИ БЕНИ!!! Ведь если в случае в богданом все решилось в два звонка: дядя Сэм позвонил ЗЕрро, а тот -- бене, то скоро приблизится северная лисичка, когда второй звонок станет бессмысленным, даже для коллективного разума...
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26.11.2020 13:17 Відповісти
согласован, не значит одобрен! даже если єто правда...
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26.11.2020 08:43 Відповісти
а у Венецианской комиссии не согласовывали?
а у *****? а у л/днр ???
тогда не годиться...
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26.11.2020 08:43 Відповісти
Ще і Кадиров повинен дати "добро", щоб не прийшлось вибачатися перед ним.
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26.11.2020 10:11 Відповісти
дуже цікаво - а мвф про це узгодження знає? єто точно не дєрьмак з мілованивим на двох узгодили залити у вухо шмарклі шо вони з мвф все узгодили?
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26.11.2020 08:45 Відповісти
а если б не воровало нынешнее правительство, можно было б послать МФВ у сраку, как это было в сериальчике
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26.11.2020 09:03 Відповісти
Зелена с рань крутится як шлюшка,тільки щоб далі брехати і красти
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26.11.2020 09:05 Відповісти
Всё равно денех не дадудь Проєкт Держбюджету-2021 узгоджено з МВФ, - Мінфін - Цензор.НЕТ 8359
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26.11.2020 09:33 Відповісти
Так "попонтуватися" перед нарідом же треба.
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26.11.2020 10:15 Відповісти
Зараз Шмигаль согласує все, що йому підпишуть - аби грошиків дали. А там - нацарюю 100 рублів - і втечу!
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26.11.2020 09:51 Відповісти
не верю ни одному слову зебилов, брехуны паталогические
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26.11.2020 10:18 Відповісти
 
 