Проект Госбюджета-2021 согласован с МВФ, - Минфин
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Министерство финансов Украины заявило, что завершило переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) относительно параметров проекта Госбюджета на 2021 год. Параметры бюджета совпадают с оценками специалистов фонда.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает Цензор.НЕТ.
Это было одной из предпосылок для начала первого просмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ и получения очередного транша, говорится в сообщении пресс-службы. Стороны обсуждали, в частности, рамки доходов, расходов и дефицита.
"В целом, параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов фонда, что было важным для продолжения успешного сотрудничества между Украиной и МВФ", - говорится в сообщении.
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пенсии и соц. выплаты в гриване - печатай сколько влезет и раздавай. выплаты по долгам в валюте, которую еще нужно приобрести.
Затачиваешь бюджет на получение транша МВФ - согласовывай.
Все просто.
-Нет не дадим
-Ну все, бюджет пишем без вас
-Да как хотите
-Мы бюджет согласовали с МВФ!
То где тут вранье?
В мозгах Зеленского прочно засело убеждение, что девальвация национальной валюты - это путь к решению всех социальных проблем. Но Зеленский не дошел до понимания второй части этой формулы - "если есть источник валюты соизмеримый с затратами". Так как источники валюты оборвались, дальнейшее падение гривны привело к росту государственного долга номинированного в валюте, общий объем которого вырос по состоянию на 01.11.2020 г. на рекордные 396 млрд. гривен.
tZE: Хроника одного президента (timeze2019.blogspot.com)
а у *****? а у л/днр ???
тогда не годиться...