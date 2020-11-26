Проект Госбюджета-2021 согласован с МВФ, - Минфин

Министерство финансов Украины заявило, что завершило переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) относительно параметров проекта Госбюджета на 2021 год. Параметры бюджета совпадают с оценками специалистов фонда.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает Цензор.НЕТ.

Это было одной из предпосылок для начала первого просмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ и получения очередного транша, говорится в сообщении пресс-службы. Стороны обсуждали, в частности, рамки доходов, расходов и дефицита.

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"В целом, параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов фонда, что было важным для продолжения успешного сотрудничества между Украиной и МВФ", - говорится в сообщении.