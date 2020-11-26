На выборах мэра Полтавы победил Мамай, - ОПОРА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Полтаве избрали мэра города, им стал Александр Мамай, занимавший эту должность с 2010 по 2018 год.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.
Наблюдатели ОПОРЫ получили копии итоговых протоколов от районных ТИК в Полтаве. Согласно этим данным, победу в повторном голосовании на участках города получил Александр Мамай ( "За майбутнє").
Таким образом, явка избирателей во время повторного голосования за кандидатов на должность мэра Полтавы составила 25,42% (55218 из 217246 внесенных в списки на участках). Александра Мамая ( "За майбутнє") на избирательных участках областного центра поддержали 52,22% принявших участие в выборах (28 833 голоса), Сергея Иващенко ("Слуга народа") - 47,78% (26 385 голосов).
Пожалуйста, подождите...
епічний вибір зедебілів....
Всі в Полтаві знають що таке Мамай ,і один х.. , за нього голосують . Театр абсурда .. .
Я мав на увазі що - взагалі ,, якщо в другий тур вийшло - шось зелене на кольор , і корупційне мурло з майбаха , то це значить -переміг ідіотизм . . .
Харківські ракли проголосують за будь-яке лайно, навіть натуральне, загорни його у блискучу обгортку, та ще скажи їм, що то малина.
ЗЕленые обклеили рекламой все вертикальные поверхности в Полтаве
Та кого там та "позиція" коли цікавила? Ви, взагалі, про що?
2012 рік . Полтава . Я з сім'єю в Полтаві . Моїх дітей за то що вони розмовляють українською називають западенцями - бандерівцями . Чи це можут буди люди ?
Город Полтава отстал по благоустройству от многих городов Украины, даже от районных центров.
Бардак кругом, что на улицах, что в головах.
Будут рвать децентрализованные средства по кланам.
Він не родич того Мамая, що колись "пройшовся" по Україні?