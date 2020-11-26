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На выборах мэра Полтавы победил Мамай, - ОПОРА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На выборах мэра Полтавы победил Мамай, - ОПОРА

В Полтаве избрали мэра города, им стал Александр Мамай, занимавший эту должность с 2010 по 2018 год.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Наблюдатели ОПОРЫ получили копии итоговых протоколов от районных ТИК в Полтаве. Согласно этим данным, победу в повторном голосовании на участках города получил Александр Мамай ( "За майбутнє").

Таким образом, явка избирателей во время повторного голосования за кандидатов на должность мэра Полтавы составила 25,42% (55218 из 217246 внесенных в списки на участках). Александра Мамая ( "За майбутнє") на избирательных участках областного центра поддержали 52,22% принявших участие в выборах (28 833 голоса), Сергея Иващенко ("Слуга народа") - 47,78% (26 385 голосов).

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
полтава-руцькое болото
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26.11.2020 13:06
+8
Из худших выбрали худшее. А ведь был еще Карпов(Полтава) в первом туре, но мудрий полтавський нарід решил страдать дальше.
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26.11.2020 13:32
+7
Андрей гречку не раздавал . связываться с ЗЕлеными побрезговал . предсказуемо проиграл . у нас тренд в стране такой . очень сильно "уставший " народ голосует или за популистов или за гречкосеев
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26.11.2020 13:38
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полтава-руцькое болото
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26.11.2020 13:06 Ответить
После двух Майданов 2004 и 2014, а вернее то что происходило после них и в итоге очередной слив в паРашу, некоторые поняли, что жить со стадом баранов невозможно.Страна без "светлого будущего".
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26.11.2020 13:45 Ответить
На выборах мэра Полтавы победил Мамай, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 3668
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26.11.2020 13:16 Ответить
батий програв мамаю
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26.11.2020 13:16 Ответить
за майбутнє урода проти слуг урода.
епічний вибір зедебілів....
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26.11.2020 13:19 Ответить
Цікаво є хоч одне місто в країні де діючий мер не виграв?)
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26.11.2020 13:19 Ответить
На выборах мэра Полтавы победил -кончений ідіотізм На виборах мера Полтави переміг Мамай, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 1984 . Це ближче до істини .

Всі в Полтаві знають що таке Мамай ,і один х.. , за нього голосують . Театр абсурда .. На виборах мера Полтави переміг Мамай, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 7455 .
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26.11.2020 13:23 Ответить
думаешь ЗЕленый морж был бы лучше ? нормальный человек в зеленые не пойдет
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26.11.2020 13:35 Ответить
Думаю що ні . Хто злигався зі слугами , той вже викликає підозри як -не нормальний , це правда . На виборах мера Полтави переміг Мамай, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 126 . Але ж Мамай то взагалі , повний звіздець .!!

Я мав на увазі що - взагалі ,, якщо в другий тур вийшло - шось зелене на кольор , і корупційне мурло з майбаха , то це значить -переміг ідіотизм . . .
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26.11.2020 14:04 Ответить
с этим согласен . во втором туре у нас были выборы без выбора На виборах мера Полтави переміг Мамай, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6087
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26.11.2020 14:07 Ответить
А в Харькове? Такое же стадо баранов. Вообще за полутруп проголосовали.Может хотят мавзолей посторить на месте памятника Ленина и Кернеса туда положить и демонстрации там проводить как при совке на Красной площади. А на требуне мавзолея будут стоять соратники Гепы.
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26.11.2020 13:57 Ответить
"в Харькове? Такое же стадо баранов."
Харківські ракли проголосують за будь-яке лайно, навіть натуральне, загорни його у блискучу обгортку, та ще скажи їм, що то малина.
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26.11.2020 14:09 Ответить
В Харкові така ж сама муйня . Куди народ дивиться , хз На виборах мера Полтави переміг Мамай, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4120 ..?! Половині мерів по всій Україні , я б особисто , не довірив навіть посаду двірника .
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26.11.2020 14:10 Ответить
Соратники будут погребены в гепову стену.
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26.11.2020 15:08 Ответить
Допа...
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26.11.2020 15:10 Ответить
Рідкісний мудак.
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26.11.2020 13:28 Ответить
Из худших выбрали худшее. А ведь был еще Карпов(Полтава) в первом туре, но мудрий полтавський нарід решил страдать дальше.
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26.11.2020 13:32 Ответить
Андрей гречку не раздавал . связываться с ЗЕлеными побрезговал . предсказуемо проиграл . у нас тренд в стране такой . очень сильно "уставший " народ голосует или за популистов или за гречкосеев
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26.11.2020 13:38 Ответить
А здесь украинцы-заробытчане обижаются, что ,типа,их считают за полурабов ( хотя массово поляки так не думают). Хотя, судя по выборам президента в 2019 и этим в 2020, истина про рабов недалека.В Харькове Кернеса выбрали, в Полтаве Мамая, в Одессе Труханова и т.д. За кого же считать тех баранов, которые их выбирали?
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26.11.2020 14:02 Ответить
Карпова слабо рекламировали, не всего знают его позицию, а Иващенко на всех столбах развешивали, задолбался срывать. Мамая чот не видел пока на выборы не пошел, а подарки и от Батькивщины раздавали.
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26.11.2020 13:51 Ответить
подтверждаю

ЗЕленые обклеили рекламой все вертикальные поверхности в Полтаве
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26.11.2020 14:09 Ответить
"не всего знают его позицию"
Та кого там та "позиція" коли цікавила? Ви, взагалі, про що?
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26.11.2020 14:11 Ответить
Шо ? Опять?
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26.11.2020 13:35 Ответить
сейчас везде голосуют за кого угодно , лишь бы не за слуг
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26.11.2020 13:44 Ответить
В 2019 голосовали "лишь бы не за Пороха", сейчас "лишь бы не за слуг".Стадо баранов.
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26.11.2020 13:52 Ответить
В 2018 году ехали мы с колегой на машине фирмы в командировку в Харьков. Проезжая мимо Полтавы по разбитой дороге с ямами глубже высоты колеса, колега спросил, а что с дорогой. Я ему ответил, что это "войско Мамая прошло" и дорогу разбило. Ему шутка понравилась.Когда вернулись домой, то проезжая по некоторым польским сельским дорогам с заплатками( ям нет, но дорога горбатая из за латок),колега всегда говорил, что типа, "здесь тоже "Мамай прошёл", но дорогу поле него залатали"
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26.11.2020 13:51 Ответить
Вибори показали , те що я говорив , що в Полтаві не має людей , ондно бидло .
2012 рік . Полтава . Я з сім'єю в Полтаві . Моїх дітей за то що вони розмовляють українською називають западенцями - бандерівцями . Чи це можут буди люди ?
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26.11.2020 14:01 Ответить
І знову фейковий вкид лайна! Це не офіційні результати ЦВК! Опора це спостерігачі! Яке вони мають відношення до підрахунку???
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26.11.2020 14:08 Ответить
25% тих хто пийшов на вибори ,це садомазохісти .нажаль ,вони стовідсотково ходять на всякі вибори!
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26.11.2020 14:09 Ответить
Мамай победил Папая!
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26.11.2020 14:10 Ответить
Выборы без выбора
Город Полтава отстал по благоустройству от многих городов Украины, даже от районных центров.
Бардак кругом, что на улицах, что в головах.
Будут рвать децентрализованные средства по кланам.
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26.11.2020 15:17 Ответить
Після 14го року всіх нормальних повбивали на фронті Залишилось диванне бидло та пердуни - пенсіонери Тому й такі результати
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26.11.2020 17:41 Ответить
"...На выборах мэра Полтавы победил Мамай..."

Він не родич того Мамая, що колись "пройшовся" по Україні?
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26.11.2020 18:51 Ответить
 
 