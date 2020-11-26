На виборах мера Полтави переміг Мамай, - ОПОРА
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У Полтаві обрали мера міста, ним став Олександр Мамай, який займав цю посаду з 2010 по 2018 рік.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.
Спостерігачі ОПОРИ отримали копії підсумкових протоколів від районних ТВК в Полтаві. Згідно з цими даними, перемогу в повторному голосуванні на дільницях міста здобув Олександр Мамай ("За майбутнє").
Таким чином, явка виборців під час повторного голосування за кандидатів на посаду мера Полтави становила 25,42% (55218 з 217246 внесених до списків на дільницях). Олександра Мамая ( "За майбутнє") на виборчих дільницях обласного центру підтримали 52,22% взяли участь у виборах (28 833 голоси), Сергія Іващенка ("Слуга народу") - 47,78% (26 385 голосів).
Топ коментарі
+9 мыкола дрон
показати весь коментар26.11.2020 13:06
+8 Dima L
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+7 violator
показати весь коментар26.11.2020 13:38
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епічний вибір зедебілів....
Всі в Полтаві знають що таке Мамай ,і один х.. , за нього голосують . Театр абсурда .. .
Я мав на увазі що - взагалі ,, якщо в другий тур вийшло - шось зелене на кольор , і корупційне мурло з майбаха , то це значить -переміг ідіотизм . . .
Харківські ракли проголосують за будь-яке лайно, навіть натуральне, загорни його у блискучу обгортку, та ще скажи їм, що то малина.
ЗЕленые обклеили рекламой все вертикальные поверхности в Полтаве
Та кого там та "позиція" коли цікавила? Ви, взагалі, про що?
2012 рік . Полтава . Я з сім'єю в Полтаві . Моїх дітей за то що вони розмовляють українською називають западенцями - бандерівцями . Чи це можут буди люди ?
Город Полтава отстал по благоустройству от многих городов Украины, даже от районных центров.
Бардак кругом, что на улицах, что в головах.
Будут рвать децентрализованные средства по кланам.
Він не родич того Мамая, що колись "пройшовся" по Україні?