УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11856 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Місцеві вибори-2020
11 320 37
місцеві вибори (1000) Полтава (359) ОПОРА (216)

На виборах мера Полтави переміг Мамай, - ОПОРА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На виборах мера Полтави переміг Мамай, - ОПОРА

У Полтаві обрали мера міста, ним став Олександр Мамай, який займав цю посаду з 2010 по 2018 рік.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

Спостерігачі ОПОРИ отримали копії підсумкових протоколів від районних ТВК в Полтаві. Згідно з цими даними, перемогу в повторному голосуванні на дільницях міста здобув Олександр Мамай ("За майбутнє").

Таким чином, явка виборців під час повторного голосування за кандидатів на посаду мера Полтави становила 25,42% (55218 з 217246 внесених до списків на дільницях). Олександра Мамая ( "За майбутнє") на виборчих дільницях обласного центру підтримали 52,22% взяли участь у виборах (28 833 голоси), Сергія Іващенка ("Слуга народу") - 47,78% (26 385 голосів).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міський виборчком Львова оголосив про перемогу Садового на виборах мера

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
полтава-руцькое болото
показати весь коментар
26.11.2020 13:06
+8
Из худших выбрали худшее. А ведь был еще Карпов(Полтава) в первом туре, но мудрий полтавський нарід решил страдать дальше.
показати весь коментар
26.11.2020 13:32
+7
Андрей гречку не раздавал . связываться с ЗЕлеными побрезговал . предсказуемо проиграл . у нас тренд в стране такой . очень сильно "уставший " народ голосует или за популистов или за гречкосеев
показати весь коментар
26.11.2020 13:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
полтава-руцькое болото
показати весь коментар
26.11.2020 13:06 Відповісти
После двух Майданов 2004 и 2014, а вернее то что происходило после них и в итоге очередной слив в паРашу, некоторые поняли, что жить со стадом баранов невозможно.Страна без "светлого будущего".
показати весь коментар
26.11.2020 13:45 Відповісти
На выборах мэра Полтавы победил Мамай, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 3668
показати весь коментар
26.11.2020 13:16 Відповісти
батий програв мамаю
показати весь коментар
26.11.2020 13:16 Відповісти
за майбутнє урода проти слуг урода.
епічний вибір зедебілів....
показати весь коментар
26.11.2020 13:19 Відповісти
Цікаво є хоч одне місто в країні де діючий мер не виграв?)
показати весь коментар
26.11.2020 13:19 Відповісти
На выборах мэра Полтавы победил -кончений ідіотізм На виборах мера Полтави переміг Мамай, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 1984 . Це ближче до істини .

Всі в Полтаві знають що таке Мамай ,і один х.. , за нього голосують . Театр абсурда .. На виборах мера Полтави переміг Мамай, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 7455 .
показати весь коментар
26.11.2020 13:23 Відповісти
думаешь ЗЕленый морж был бы лучше ? нормальный человек в зеленые не пойдет
показати весь коментар
26.11.2020 13:35 Відповісти
Думаю що ні . Хто злигався зі слугами , той вже викликає підозри як -не нормальний , це правда . На виборах мера Полтави переміг Мамай, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 126 . Але ж Мамай то взагалі , повний звіздець .!!

Я мав на увазі що - взагалі ,, якщо в другий тур вийшло - шось зелене на кольор , і корупційне мурло з майбаха , то це значить -переміг ідіотизм . . .
показати весь коментар
26.11.2020 14:04 Відповісти
с этим согласен . во втором туре у нас были выборы без выбора На виборах мера Полтави переміг Мамай, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6087
показати весь коментар
26.11.2020 14:07 Відповісти
А в Харькове? Такое же стадо баранов. Вообще за полутруп проголосовали.Может хотят мавзолей посторить на месте памятника Ленина и Кернеса туда положить и демонстрации там проводить как при совке на Красной площади. А на требуне мавзолея будут стоять соратники Гепы.
показати весь коментар
26.11.2020 13:57 Відповісти
"в Харькове? Такое же стадо баранов."
Харківські ракли проголосують за будь-яке лайно, навіть натуральне, загорни його у блискучу обгортку, та ще скажи їм, що то малина.
показати весь коментар
26.11.2020 14:09 Відповісти
В Харкові така ж сама муйня . Куди народ дивиться , хз На виборах мера Полтави переміг Мамай, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4120 ..?! Половині мерів по всій Україні , я б особисто , не довірив навіть посаду двірника .
показати весь коментар
26.11.2020 14:10 Відповісти
Соратники будут погребены в гепову стену.
показати весь коментар
26.11.2020 15:08 Відповісти
Допа...
показати весь коментар
26.11.2020 15:10 Відповісти
Рідкісний мудак.
показати весь коментар
26.11.2020 13:28 Відповісти
Из худших выбрали худшее. А ведь был еще Карпов(Полтава) в первом туре, но мудрий полтавський нарід решил страдать дальше.
показати весь коментар
26.11.2020 13:32 Відповісти
Андрей гречку не раздавал . связываться с ЗЕлеными побрезговал . предсказуемо проиграл . у нас тренд в стране такой . очень сильно "уставший " народ голосует или за популистов или за гречкосеев
показати весь коментар
26.11.2020 13:38 Відповісти
А здесь украинцы-заробытчане обижаются, что ,типа,их считают за полурабов ( хотя массово поляки так не думают). Хотя, судя по выборам президента в 2019 и этим в 2020, истина про рабов недалека.В Харькове Кернеса выбрали, в Полтаве Мамая, в Одессе Труханова и т.д. За кого же считать тех баранов, которые их выбирали?
показати весь коментар
26.11.2020 14:02 Відповісти
Карпова слабо рекламировали, не всего знают его позицию, а Иващенко на всех столбах развешивали, задолбался срывать. Мамая чот не видел пока на выборы не пошел, а подарки и от Батькивщины раздавали.
показати весь коментар
26.11.2020 13:51 Відповісти
подтверждаю

ЗЕленые обклеили рекламой все вертикальные поверхности в Полтаве
показати весь коментар
26.11.2020 14:09 Відповісти
"не всего знают его позицию"
Та кого там та "позиція" коли цікавила? Ви, взагалі, про що?
показати весь коментар
26.11.2020 14:11 Відповісти
Шо ? Опять?
показати весь коментар
26.11.2020 13:35 Відповісти
сейчас везде голосуют за кого угодно , лишь бы не за слуг
показати весь коментар
26.11.2020 13:44 Відповісти
В 2019 голосовали "лишь бы не за Пороха", сейчас "лишь бы не за слуг".Стадо баранов.
показати весь коментар
26.11.2020 13:52 Відповісти
В 2018 году ехали мы с колегой на машине фирмы в командировку в Харьков. Проезжая мимо Полтавы по разбитой дороге с ямами глубже высоты колеса, колега спросил, а что с дорогой. Я ему ответил, что это "войско Мамая прошло" и дорогу разбило. Ему шутка понравилась.Когда вернулись домой, то проезжая по некоторым польским сельским дорогам с заплатками( ям нет, но дорога горбатая из за латок),колега всегда говорил, что типа, "здесь тоже "Мамай прошёл", но дорогу поле него залатали"
показати весь коментар
26.11.2020 13:51 Відповісти
Вибори показали , те що я говорив , що в Полтаві не має людей , ондно бидло .
2012 рік . Полтава . Я з сім'єю в Полтаві . Моїх дітей за то що вони розмовляють українською називають западенцями - бандерівцями . Чи це можут буди люди ?
показати весь коментар
26.11.2020 14:01 Відповісти
І знову фейковий вкид лайна! Це не офіційні результати ЦВК! Опора це спостерігачі! Яке вони мають відношення до підрахунку???
показати весь коментар
26.11.2020 14:08 Відповісти
25% тих хто пийшов на вибори ,це садомазохісти .нажаль ,вони стовідсотково ходять на всякі вибори!
показати весь коментар
26.11.2020 14:09 Відповісти
Мамай победил Папая!
показати весь коментар
26.11.2020 14:10 Відповісти
Выборы без выбора
Город Полтава отстал по благоустройству от многих городов Украины, даже от районных центров.
Бардак кругом, что на улицах, что в головах.
Будут рвать децентрализованные средства по кланам.
показати весь коментар
26.11.2020 15:17 Відповісти
Після 14го року всіх нормальних повбивали на фронті Залишилось диванне бидло та пердуни - пенсіонери Тому й такі результати
показати весь коментар
26.11.2020 17:41 Відповісти
"...На выборах мэра Полтавы победил Мамай..."

Він не родич того Мамая, що колись "пройшовся" по Україні?
показати весь коментар
26.11.2020 18:51 Відповісти
 
 