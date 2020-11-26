Нацбанк выпустил первую вертикальную сувенирную неплатежную банкноту в честь космонавта Каденюка
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Нацбанк в четверг выпустил первую вертикальную сувенирную неплатежную банкноту "Леонид Каденюк – первый космонавт независимой Украины".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Согласно сообщению на сайте регулятора в четверг, тираж банкноты составляет 50 тыс. шт., в том числе 40 тыс. шт. – в сувенирной упаковке.
Указывается, что банкнота содержит большой спектр защитных элементов, в том числе оптически переменный элемент SPARK в виде земного шара (при изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются переходы от зеленого цвета до синего).
Банкнота изготовлена на бумаге с водяным знаком (изображение земного шара с материками). В толщу бумаги параллельно меньшей стороне банкноты введена 1,5-миллиметровая защитная лента, а также защитные волокна, которые приобретают флуоресцентное свечение под действием ультрафиолетовых лучей.
Нацбанк уточняет, что приобрести банкноту "Леонид Каденюк – первый космонавт независимой Украины" можно будет в пунктах продажи НБУ и в банках-дистрибьюторах, к которым относятся Ощадбанк, Укргазбанк, Радабанк и ТАСкомбанк.
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Вы знаете, что такое прибыль?
Причем здесь "страна в пике"?
Банк это то же самое предприятие, которое должно приносить прибыль.
Даже смешно читать подобные мысли...
Готовимся к галлопирующей инфляции .А открытки...
не выбрасывать же их....
Точно так же и монеты неплатёжные коллекционерам нахрен не нужны.
Сорос придбав три українські веб-сайти про фінанси
Мова йде про Finance ua, Minfin com ua, Finline
На сьогодні Антимонопольний комітет дозволив "інвестиційній компанії" Dragon Capital викупити більше 50% акцій Treeum Holdings Limited,що володіє порталами Finance ua та Minfin com ua
Dragon Capital -це "каса" представника Сороса в Україні Томаша Фіали
СОРОСЯТА (https://t.me/sorosata)
Не платежная - небанкнота. Выпустили бы монету.