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банкнота (30) НБУ (4809) Каденюк (12)

Нацбанк выпустил первую вертикальную сувенирную неплатежную банкноту в честь космонавта Каденюка

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Нацбанк выпустил первую вертикальную сувенирную неплатежную банкноту в честь космонавта Каденюка

Нацбанк в четверг выпустил первую вертикальную сувенирную неплатежную банкноту "Леонид Каденюк – первый космонавт независимой Украины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению на сайте регулятора в четверг, тираж банкноты составляет 50 тыс. шт., в том числе 40 тыс. шт. – в сувенирной упаковке.

Указывается, что банкнота содержит большой спектр защитных элементов, в том числе оптически переменный элемент SPARK в виде земного шара (при изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются переходы от зеленого цвета до синего).

Банкнота изготовлена на бумаге с водяным знаком (изображение земного шара с материками). В толщу бумаги параллельно меньшей стороне банкноты введена 1,5-миллиметровая защитная лента, а также защитные волокна, которые приобретают флуоресцентное свечение под действием ультрафиолетовых лучей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине разработан проект мемориала Каденюка, финансирование возьмет на себя государство, - Зеленский

Нацбанк уточняет, что приобрести банкноту "Леонид Каденюк – первый космонавт независимой Украины" можно будет в пунктах продажи НБУ и в банках-дистрибьюторах, к которым относятся Ощадбанк, Укргазбанк, Радабанк и ТАСкомбанк.
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Топ комментарии
+19
Нацбанк выпустил первую вертикальную сувенирную неплатежную банкноту в честь космонавта Каденюка - Цензор.НЕТ 5197
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26.11.2020 13:38
+9
Так вони наварять на цьому, сувеніри продають ж не по собівартості і не по номіналу...
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26.11.2020 13:38
+8
пипец.. вот людям с нацбанка нечем заниматься, страна в пике , а они тратят бюджетные деньги на сувениры.. это просто алес
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26.11.2020 13:36
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Цим потім буде блазень вихвалятися як досягненням... Нацбанк выпустил первую вертикальную сувенирную неплатежную банкноту в честь космонавта Каденюка - Цензор.НЕТ 2190
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26.11.2020 13:34 Ответить
Нацбанк выпустил первую вертикальную сувенирную неплатежную банкноту в честь космонавта Каденюка - Цензор.НЕТ 5197
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26.11.2020 13:38 Ответить
Не понял, а где х.йкос во рту Моники Зелински?
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26.11.2020 15:00 Ответить
красивые глазики)) жирная дорожка была Нацбанк випустив першу вертикальну сувенірну неплатіжну банкноту на честь космонавта Каденюка - Цензор.НЕТ 3718 надо ещё купюру сделать с братом добкина, тот дует ноздрю прямо за колонной ВР))
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26.11.2020 16:06 Ответить
пипец.. вот людям с нацбанка нечем заниматься, страна в пике , а они тратят бюджетные деньги на сувениры.. это просто алес
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26.11.2020 13:36 Ответить
Так вони наварять на цьому, сувеніри продають ж не по собівартості і не по номіналу...
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26.11.2020 13:38 Ответить
Тем более что и банкнота неплатежная. Так что номинала у нее и нет. Это как марка для филателистов так и эта банкнота для нумизматов. И думаю цена ее не маленькая будет в виду ограниченности выпуска 50 тыс штук.
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26.11.2020 13:43 Ответить
Нацбанк тратит бюджетные деньги. Это просто алес какие финансовые специалисты комментируют на Цензоре
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26.11.2020 13:58 Ответить
Они получат прибыль.
Вы знаете, что такое прибыль?
Причем здесь "страна в пике"?
Банк это то же самое предприятие, которое должно приносить прибыль.
Даже смешно читать подобные мысли...
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26.11.2020 17:08 Ответить
ну не смешите.. какую там они прибыль получат?? это уровень лавочника а не НАЦБАНКА!!!!
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26.11.2020 19:11 Ответить
вертикально вверх или вертикально вниз, это важно
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26.11.2020 13:40 Ответить
Да какая разница (с)
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26.11.2020 13:41 Ответить
А это зависит от точки сидения того кто ее рассматривает. Нацбанк выпустил первую вертикальную сувенирную неплатежную банкноту в честь космонавта Каденюка - Цензор.НЕТ 8952 Если у нас, то вертикально вверх, а если в Австралии - то вертикально вниз.
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26.11.2020 13:44 Ответить
Но это не точно. Нацбанк выпустил первую вертикальную сувенирную неплатежную банкноту в честь космонавта Каденюка - Цензор.НЕТ 6769
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26.11.2020 13:45 Ответить
Виртуально-верткальное зеленое мракобесие...
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26.11.2020 13:52 Ответить
Хороша тема. За банкнотою будуть ганятися колекціонери всього світу. І родині Каденюка повинні заплатити, за використання його імені з комерційною метою.
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26.11.2020 13:53 Ответить
Это пробный шар... Тестируют видно новые станки,
Готовимся к галлопирующей инфляции .А открытки...
не выбрасывать же их....
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26.11.2020 13:56 Ответить
А что в этой банкноте собственно нового в плане элементом чего нет на стандартных банкнотах. По-моему стандартные. Ничего нового. Форма элементов понятно другая, расположение изображения иное, но это от клише зависит а не от станка.
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26.11.2020 14:11 Ответить
Тренуються випускати неплатіжні банкноти?
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26.11.2020 14:09 Ответить
Нацбанк - идиоты! Неплатёжная банкнота никому не интересна.
Точно так же и монеты неплатёжные коллекционерам нахрен не нужны.
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26.11.2020 14:18 Ответить
совковий "каденюк" як символ блаЗЄнської України.
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26.11.2020 14:24 Ответить
Соросята, [23.11.20 16:58]
Сорос придбав три українські веб-сайти про фінанси
Мова йде про Finance ua, Minfin com ua, Finline


На сьогодні Антимонопольний комітет дозволив "інвестиційній компанії" Dragon Capital викупити більше 50% акцій Treeum Holdings Limited,що володіє порталами Finance ua та Minfin com ua
Dragon Capital -це "каса" представника Сороса в Україні Томаша ФіалиНацбанк випустив першу вертикальну сувенірну неплатіжну банкноту на честь космонавта Каденюка - Цензор.НЕТ 1455
СОРОСЯТА (https://t.me/sorosata)
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26.11.2020 14:35 Ответить
Банкнота - средство платежа.
Не платежная - небанкнота. Выпустили бы монету.
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26.11.2020 15:33 Ответить
Нахер вона кому потрібна - неплатіжна. Нумізмати і боністи збирають лише платіжне, або те що було платіжним або є. А це якась фігня. Це щось *** нове. А номінал мабуть 100 каденюків?
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26.11.2020 15:39 Ответить
Ніякої логіки в цьому «срувенірі».Меньше пийте сувенірщики!!!!
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26.11.2020 15:42 Ответить
Якщо вона не платіжна то це вже не банкнота. Називайте : сувенірний аркуш. чи там паперовий сувенір с елементами захисту, АЛЕ Ж НЕ БАНКНОТА.
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26.11.2020 15:44 Ответить
 
 