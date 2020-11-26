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банкнота (26) НБУ (1444) Каденюк (9)

Нацбанк випустив першу вертикальну сувенірну неплатіжну банкноту на честь космонавта Каденюка

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Нацбанк випустив першу вертикальну сувенірну неплатіжну банкноту на честь космонавта Каденюка

Нацбанк у четвер випустив першу вертикальну сувенірну неплатіжну банкноту "Леонід Каденюк - перший космонавт незалежної України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Згідно з повідомленням на сайті регулятора в четвер, тираж банкноти становить 50 тис. шт., у тому числі 40 тис. шт. - в сувенірній упаковці.

Вказується, що банкнота містить великий спектр захисних елементів, в тому числі оптично змінний елемент SPARK у вигляді земної кулі (при зміні кута нахилу банкноти на ділянках зображення спостерігаються переходи від зеленого кольору до синього).

Банкнота виготовлена на папері з водяним знаком (зображення земної кулі з материками). В товщу паперу паралельно меншій стороні банкноти введена 1,5-міліметрова захисна стрічка, а також захисні волокна, які набувають флуоресцентного світіння під дією ультрафіолетових променів.

Також читайте: Нацбанк випустить срібну банкноту номіналом 1000 гривень. Тираж - 300 штук. ФОТО

Нацбанк уточнює, що придбати банкноту "Леонід Каденюк - перший космонавт незалежної України" можна буде у пунктах продажу НБУ і в банках-дистриб'юторів, до яких належать Ощадбанк, Укргазбанк, Радабанк і ТАСкомбанк.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
Нацбанк выпустил первую вертикальную сувенирную неплатежную банкноту в честь космонавта Каденюка - Цензор.НЕТ 5197
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26.11.2020 13:38
+9
Так вони наварять на цьому, сувеніри продають ж не по собівартості і не по номіналу...
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26.11.2020 13:38
+8
пипец.. вот людям с нацбанка нечем заниматься, страна в пике , а они тратят бюджетные деньги на сувениры.. это просто алес
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26.11.2020 13:36
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Цим потім буде блазень вихвалятися як досягненням... Нацбанк выпустил первую вертикальную сувенирную неплатежную банкноту в честь космонавта Каденюка - Цензор.НЕТ 2190
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26.11.2020 13:34 Відповісти
Нацбанк выпустил первую вертикальную сувенирную неплатежную банкноту в честь космонавта Каденюка - Цензор.НЕТ 5197
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26.11.2020 13:38 Відповісти
Не понял, а где х.йкос во рту Моники Зелински?
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26.11.2020 15:00 Відповісти
красивые глазики)) жирная дорожка была Нацбанк випустив першу вертикальну сувенірну неплатіжну банкноту на честь космонавта Каденюка - Цензор.НЕТ 3718 надо ещё купюру сделать с братом добкина, тот дует ноздрю прямо за колонной ВР))
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26.11.2020 16:06 Відповісти
пипец.. вот людям с нацбанка нечем заниматься, страна в пике , а они тратят бюджетные деньги на сувениры.. это просто алес
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26.11.2020 13:36 Відповісти
Так вони наварять на цьому, сувеніри продають ж не по собівартості і не по номіналу...
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26.11.2020 13:38 Відповісти
Тем более что и банкнота неплатежная. Так что номинала у нее и нет. Это как марка для филателистов так и эта банкнота для нумизматов. И думаю цена ее не маленькая будет в виду ограниченности выпуска 50 тыс штук.
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26.11.2020 13:43 Відповісти
Нацбанк тратит бюджетные деньги. Это просто алес какие финансовые специалисты комментируют на Цензоре
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26.11.2020 13:58 Відповісти
Они получат прибыль.
Вы знаете, что такое прибыль?
Причем здесь "страна в пике"?
Банк это то же самое предприятие, которое должно приносить прибыль.
Даже смешно читать подобные мысли...
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26.11.2020 17:08 Відповісти
ну не смешите.. какую там они прибыль получат?? это уровень лавочника а не НАЦБАНКА!!!!
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26.11.2020 19:11 Відповісти
вертикально вверх или вертикально вниз, это важно
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26.11.2020 13:40 Відповісти
Да какая разница (с)
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26.11.2020 13:41 Відповісти
А это зависит от точки сидения того кто ее рассматривает. Нацбанк выпустил первую вертикальную сувенирную неплатежную банкноту в честь космонавта Каденюка - Цензор.НЕТ 8952 Если у нас, то вертикально вверх, а если в Австралии - то вертикально вниз.
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26.11.2020 13:44 Відповісти
Но это не точно. Нацбанк выпустил первую вертикальную сувенирную неплатежную банкноту в честь космонавта Каденюка - Цензор.НЕТ 6769
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26.11.2020 13:45 Відповісти
Виртуально-верткальное зеленое мракобесие...
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26.11.2020 13:52 Відповісти
Хороша тема. За банкнотою будуть ганятися колекціонери всього світу. І родині Каденюка повинні заплатити, за використання його імені з комерційною метою.
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26.11.2020 13:53 Відповісти
Это пробный шар... Тестируют видно новые станки,
Готовимся к галлопирующей инфляции .А открытки...
не выбрасывать же их....
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26.11.2020 13:56 Відповісти
А что в этой банкноте собственно нового в плане элементом чего нет на стандартных банкнотах. По-моему стандартные. Ничего нового. Форма элементов понятно другая, расположение изображения иное, но это от клише зависит а не от станка.
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26.11.2020 14:11 Відповісти
Тренуються випускати неплатіжні банкноти?
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26.11.2020 14:09 Відповісти
Нацбанк - идиоты! Неплатёжная банкнота никому не интересна.
Точно так же и монеты неплатёжные коллекционерам нахрен не нужны.
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26.11.2020 14:18 Відповісти
совковий "каденюк" як символ блаЗЄнської України.
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26.11.2020 14:24 Відповісти
Соросята, [23.11.20 16:58]
Сорос придбав три українські веб-сайти про фінанси
Мова йде про Finance ua, Minfin com ua, Finline


На сьогодні Антимонопольний комітет дозволив "інвестиційній компанії" Dragon Capital викупити більше 50% акцій Treeum Holdings Limited,що володіє порталами Finance ua та Minfin com ua
Dragon Capital -це "каса" представника Сороса в Україні Томаша ФіалиНацбанк випустив першу вертикальну сувенірну неплатіжну банкноту на честь космонавта Каденюка - Цензор.НЕТ 1455
СОРОСЯТА (https://t.me/sorosata)
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26.11.2020 14:35 Відповісти
Банкнота - средство платежа.
Не платежная - небанкнота. Выпустили бы монету.
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26.11.2020 15:33 Відповісти
Нахер вона кому потрібна - неплатіжна. Нумізмати і боністи збирають лише платіжне, або те що було платіжним або є. А це якась фігня. Це щось *** нове. А номінал мабуть 100 каденюків?
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26.11.2020 15:39 Відповісти
Ніякої логіки в цьому «срувенірі».Меньше пийте сувенірщики!!!!
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26.11.2020 15:42 Відповісти
Якщо вона не платіжна то це вже не банкнота. Називайте : сувенірний аркуш. чи там паперовий сувенір с елементами захисту, АЛЕ Ж НЕ БАНКНОТА.
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26.11.2020 15:44 Відповісти
 
 