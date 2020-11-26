Нацбанк випустив першу вертикальну сувенірну неплатіжну банкноту на честь космонавта Каденюка
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Нацбанк у четвер випустив першу вертикальну сувенірну неплатіжну банкноту "Леонід Каденюк - перший космонавт незалежної України".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
Згідно з повідомленням на сайті регулятора в четвер, тираж банкноти становить 50 тис. шт., у тому числі 40 тис. шт. - в сувенірній упаковці.
Вказується, що банкнота містить великий спектр захисних елементів, в тому числі оптично змінний елемент SPARK у вигляді земної кулі (при зміні кута нахилу банкноти на ділянках зображення спостерігаються переходи від зеленого кольору до синього).
Банкнота виготовлена на папері з водяним знаком (зображення земної кулі з материками). В товщу паперу паралельно меншій стороні банкноти введена 1,5-міліметрова захисна стрічка, а також захисні волокна, які набувають флуоресцентного світіння під дією ультрафіолетових променів.
Нацбанк уточнює, що придбати банкноту "Леонід Каденюк - перший космонавт незалежної України" можна буде у пунктах продажу НБУ і в банках-дистриб'юторів, до яких належать Ощадбанк, Укргазбанк, Радабанк і ТАСкомбанк.
Будь ласка, зачекайте...
Вы знаете, что такое прибыль?
Причем здесь "страна в пике"?
Банк это то же самое предприятие, которое должно приносить прибыль.
Даже смешно читать подобные мысли...
Готовимся к галлопирующей инфляции .А открытки...
не выбрасывать же их....
Точно так же и монеты неплатёжные коллекционерам нахрен не нужны.
Сорос придбав три українські веб-сайти про фінанси
Мова йде про Finance ua, Minfin com ua, Finline
На сьогодні Антимонопольний комітет дозволив "інвестиційній компанії" Dragon Capital викупити більше 50% акцій Treeum Holdings Limited,що володіє порталами Finance ua та Minfin com ua
Dragon Capital -це "каса" представника Сороса в Україні Томаша Фіали
СОРОСЯТА (https://t.me/sorosata)
Не платежная - небанкнота. Выпустили бы монету.