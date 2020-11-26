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Винницкий завод готов выпускать морозильники для хранения антиковидной вакцины

Новости Цензор.НЕТ Общество

Винницкий завод готов выпускать морозильники для хранения антиковидной вакцины

Винницкий завод "Грин Кул" готовится к концу года наладить выпуск морозильного оборудования для хранения вакцины от коронавируса.

Об этом со ссылкой на директора компании Валентина Коваленко сообщает департамент по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Морозильное оборудование рассчитано на глубокую заморозку - минус 70-80 градусов по Цельсию. Для него необходимы дополнительные элементы не только для хранения вакцины, но и контроля за хранением. Соответственно, это оборудование высшего класса качества, и именно поэтому уже сейчас наше предприятие сертифицирует это медицинское оборудование. Я думаю, что до конца года мы получим такой сертификат и уже полным ходом приступим к разработке такой линейки низкотемпературных камер именно для хранения вакцин", - рассказал Коваленко.

По его словам, сертифицировать это оборудование будут как для потребностей Украины, так и для продажи на экспорт. К весне компания планирует наладить серийное производство морозильников, которые позволяют хранить вакцину от коронавируса.

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На предприятии также готовят к сертификации отечественный аналог аппарата ИВЛ.

"На сегодняшний день мы уже получили первый образец и готовим его к сертификации. В ближайшее время будет запущено его тестирование - доклинические, а затем клинические исследования", - сообщил Коваленко.

Как сообщалось, Украина рассчитывает получить вакцины от коронавируса в первом полугодии 2021 года. Их обещают распределить по регионам. Для этого нужно обеспечить соответствующие условия для транспортировки и хранения препарата.

Уже известно, что для одной из антиковидных вакцин необходим суперхолод - не менее -70 С (от Pfizer-BioNTech), другая может храниться от 2 градусов до -20 (Moderna).
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Топ комментарии
+2
ну и молодцы Винницкий завод готов выпускать морозильники для хранения антиковидной вакцины - Цензор.НЕТ 7581
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26.11.2020 14:44
+2
А зеленые степашка с ляшком что не знают что для хранения вакцины нужны такие морозильники и чтоиих нет?? До поступления вакцины в Украину осталось месяц-два максимум...а потом опять героически искать морозилки где нить в Чехии???
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26.11.2020 14:52
+1
Подывымось. Может и не дороже. Главное - себе самим нужно учиться делать.
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26.11.2020 15:26
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ну и молодцы Винницкий завод готов выпускать морозильники для хранения антиковидной вакцины - Цензор.НЕТ 7581
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26.11.2020 14:44 Ответить
Как бы да ... Но что-то мне подсказывает, что цена на эти холодильники будет такая же как и у мировых брендов. А скорее всего выше. Молодцы?
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26.11.2020 15:03 Ответить
Подывымось. Может и не дороже. Главное - себе самим нужно учиться делать.
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26.11.2020 15:26 Ответить
с Китая привезти и наклеить лейбл, а там все от жадности и совести (которой нет, потому что - зачем?) зависит. так что учиться вряд ли будут. аа так даже беларуские холодильники - уже кажется все китайские.
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26.11.2020 16:04 Ответить
Белорусские холодильники собирают в Беларуси. Вінницький завод готовий випускати морозильники для зберігання антиковідної вакцини - Цензор.НЕТ 7075
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26.11.2020 19:21 Ответить
ну если так, то ок. хотя мне все-таки кажется, что экспортные они делают в Китае (там, по лицензии и т.п.)
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26.11.2020 20:54 Ответить
нет. И даже все комплектующие делаются в Беларуси.
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26.11.2020 21:41 Ответить
ну, если так, то молодцы
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27.11.2020 01:05 Ответить
еще не сделали, а вы уже делаете все, чтобы добить украинскую промышленность
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26.11.2020 19:18 Ответить
С такой политикой нашей власти , ему скоро морозильники для моргов понадобятся.
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26.11.2020 14:48 Ответить
А зеленые степашка с ляшком что не знают что для хранения вакцины нужны такие морозильники и чтоиих нет?? До поступления вакцины в Украину осталось месяц-два максимум...а потом опять героически искать морозилки где нить в Чехии???
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26.11.2020 14:52 Ответить
Он же продает партию...а речь идет о том что эту партию ...в одном боксе..потом нужно разделить на части и развести по регионам Украины...
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26.11.2020 15:10 Ответить
Так что, винницкие мастера сделают мобильные холодильники со сверхнизкой заморозкой?
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26.11.2020 15:18 Ответить
А что есть проблема взять необходимые комплектующие... скрутить их до кучи и запихнуть в ящик???
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26.11.2020 15:47 Ответить
Думаю есть. Это серьезный головняк для самй Пфайзер.
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26.11.2020 15:59 Ответить
Хорошая реклама, кто придумал? Винницкий завод готов выпускать морозильники для хранения антиковидной вакцины - Цензор.НЕТ 5972
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26.11.2020 14:53 Ответить
В Украине этих заводов по производству морозильного оборудования сотни. Знакомый работал в одном из них конструктором говорит что производство по своей сути проще чем шестеренки делать. Главное рассчитать теплообменики а дальше в корпус с утеплителем (чтоб температуру держал) и китайская электроника.
Наверно процентов 80 холодильного оборудования отечественных супермаркетах это отечественные производители.
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26.11.2020 14:59 Ответить
Вакцины от Пфайзер - -70-75 градусов температура хранения в течение десяти дней. Не для простых холодильников.
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26.11.2020 15:05 Ответить
В Pfizer нашли собственное краткосрочное решение - разработали "температурные контейнеры" размером с чемодан, способные хранить до пяти тысяч доз вакцины. Заполненные сухим льдом, они сохраняют вакцину при необходимой температуре около 10 дней (при условии, что их не будут открывать). Сами контейнеры можно хранить при температуре 15-25 °С.

После размораживания она будет пригодна к употреблению лишь около пяти дней по температуре в 2-8 °С.
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26.11.2020 16:26 Ответить
"Сами контейнеры можно хранить при температуре 15-25 °С" - можно хранить, а можно и не хранить. Выходит так, так, что холодильник внутри другого холодильника.
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26.11.2020 16:40 Ответить
Ага...вот только кроме электроники там еще масса всего китайского...компрессоры..вентиляторы..фильтра...и т.д..
В общем из украинского чаще все только корпус и сборка..
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26.11.2020 15:08 Ответить
Потому что как ни крути китайцы на объемах, тоже качество, сделают дешевле.
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26.11.2020 16:30 Ответить
Да, Пфайзер слепил термоядерную вакцину, требующую сверхнизких температур хранения. Это хорошо - наше здоровье будет просто зашкаливать.
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26.11.2020 15:00 Ответить
На сегодняшний день мы уже получили первый образец и готовим его к сертификации...

Ага.. Китайцы за месяц производство наладили, а тут за год только один опытный.. Значит через пару лет начнут выпускать... может быть..
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26.11.2020 15:05 Ответить
Торопишься уколоться?
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26.11.2020 16:43 Ответить
ЕС запретит делать холодильники
куда же денет холодильники Германия
через холодильники цена вакцины возрастет раза в 2 или больше
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26.11.2020 15:07 Ответить
По-моему, от Джонсон и Джонсон, вакцина вообще не требует замрозки и хранится целый год при комнатной темперетуре. Но это слишком простое решение.
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26.11.2020 16:44 Ответить
Як казали моя Бабуня - як нема ума,считай "КАЛIКА"
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26.11.2020 17:23 Ответить
 
 