Винницкий завод готов выпускать морозильники для хранения антиковидной вакцины
Новости Цензор.НЕТ Общество
Винницкий завод "Грин Кул" готовится к концу года наладить выпуск морозильного оборудования для хранения вакцины от коронавируса.
Об этом со ссылкой на директора компании Валентина Коваленко сообщает департамент по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета, передает Цензор.НЕТ.
"Морозильное оборудование рассчитано на глубокую заморозку - минус 70-80 градусов по Цельсию. Для него необходимы дополнительные элементы не только для хранения вакцины, но и контроля за хранением. Соответственно, это оборудование высшего класса качества, и именно поэтому уже сейчас наше предприятие сертифицирует это медицинское оборудование. Я думаю, что до конца года мы получим такой сертификат и уже полным ходом приступим к разработке такой линейки низкотемпературных камер именно для хранения вакцин", - рассказал Коваленко.
По его словам, сертифицировать это оборудование будут как для потребностей Украины, так и для продажи на экспорт. К весне компания планирует наладить серийное производство морозильников, которые позволяют хранить вакцину от коронавируса.
На предприятии также готовят к сертификации отечественный аналог аппарата ИВЛ.
"На сегодняшний день мы уже получили первый образец и готовим его к сертификации. В ближайшее время будет запущено его тестирование - доклинические, а затем клинические исследования", - сообщил Коваленко.
Как сообщалось, Украина рассчитывает получить вакцины от коронавируса в первом полугодии 2021 года. Их обещают распределить по регионам. Для этого нужно обеспечить соответствующие условия для транспортировки и хранения препарата.
Уже известно, что для одной из антиковидных вакцин необходим суперхолод - не менее -70 С (от Pfizer-BioNTech), другая может храниться от 2 градусов до -20 (Moderna).
Пожалуйста, подождите...
Наверно процентов 80 холодильного оборудования отечественных супермаркетах это отечественные производители.
После размораживания она будет пригодна к употреблению лишь около пяти дней по температуре в 2-8 °С.
В общем из украинского чаще все только корпус и сборка..
Ага.. Китайцы за месяц производство наладили, а тут за год только один опытный.. Значит через пару лет начнут выпускать... может быть..
куда же денет холодильники Германия
через холодильники цена вакцины возрастет раза в 2 или больше