Винницкий завод готов выпускать морозильники для хранения антиковидной вакцины

Винницкий завод "Грин Кул" готовится к концу года наладить выпуск морозильного оборудования для хранения вакцины от коронавируса.

Об этом со ссылкой на директора компании Валентина Коваленко сообщает департамент по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Морозильное оборудование рассчитано на глубокую заморозку - минус 70-80 градусов по Цельсию. Для него необходимы дополнительные элементы не только для хранения вакцины, но и контроля за хранением. Соответственно, это оборудование высшего класса качества, и именно поэтому уже сейчас наше предприятие сертифицирует это медицинское оборудование. Я думаю, что до конца года мы получим такой сертификат и уже полным ходом приступим к разработке такой линейки низкотемпературных камер именно для хранения вакцин", - рассказал Коваленко.

По его словам, сертифицировать это оборудование будут как для потребностей Украины, так и для продажи на экспорт. К весне компания планирует наладить серийное производство морозильников, которые позволяют хранить вакцину от коронавируса.

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На предприятии также готовят к сертификации отечественный аналог аппарата ИВЛ.

"На сегодняшний день мы уже получили первый образец и готовим его к сертификации. В ближайшее время будет запущено его тестирование - доклинические, а затем клинические исследования", - сообщил Коваленко.

Как сообщалось, Украина рассчитывает получить вакцины от коронавируса в первом полугодии 2021 года. Их обещают распределить по регионам. Для этого нужно обеспечить соответствующие условия для транспортировки и хранения препарата.

Уже известно, что для одной из антиковидных вакцин необходим суперхолод - не менее -70 С (от Pfizer-BioNTech), другая может храниться от 2 градусов до -20 (Moderna).