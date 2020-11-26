Вінницький завод готовий випускати морозильники для зберігання антиковідної вакцини
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Вінницький завод "Грін Кул" готується до кінця року налагодити випуск морозильного обладнання для зберігання вакцини проти коронавірусу.
Про це з посиланням на директора компанії Валентина Коваленко повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради, передає Цензор.НЕТ.
"Морозильне обладнання розраховане на глибоку заморозку – мінус 70-80 градусів за Цельсієм. Воно потребує додаткових елементів не тільки для зберігання вакцини, а й контролю за її зберіганням. Відповідно, це обладнання вищого класу якості, і саме тому вже зараз наше підприємство сертифікує це медичне обладнання. Я думаю, що до кінця року ми отримаємо такий сертифікат і вже повним ходом приступимо до розробки такої лінійки низькотемпературних скринь саме для зберігання вакцин", - розповів Коваленко.
За його словами, сертифікувати це обладнання будуть як для потреб України, так і для продажу на експорт. До весни компанія планує налагодити серійне виробництво морозильників, які дозволяють зберігати вакцину проти коронавірусу.
Також він зазначив, що сертифікуватимуть це обладнання як для потреб України, так і на експорт.
На підприємстві також готують до сертифікації вітчизняний аналог апарату ШВЛ.
"На сьогодні ми вже отримали перший зразок і готуємо його до сертифікації. Найближчим часом буде запущено його тестування - доклінічні, а потім клінічні дослідження", - повідомив Коваленко.
Як повідомлялося, Україна розраховує отримати вакцини проти коронавірусу в першому півріччі 2021 року. Їх обіцяють розподілити по регіонах. Для цього потрібно забезпечити відповідні умови для транспортування і зберігання препарату.
Уже відомо, що для однієї з антиковідних вакцин необхідний суперхолод - не менше -70 С (від Pfizer-BioNTech), інша може зберігатися від 2 градусів до -20 (Moderna).
Будь ласка, зачекайте...
Наверно процентов 80 холодильного оборудования отечественных супермаркетах это отечественные производители.
После размораживания она будет пригодна к употреблению лишь около пяти дней по температуре в 2-8 °С.
В общем из украинского чаще все только корпус и сборка..
Ага.. Китайцы за месяц производство наладили, а тут за год только один опытный.. Значит через пару лет начнут выпускать... может быть..
куда же денет холодильники Германия
через холодильники цена вакцины возрастет раза в 2 или больше