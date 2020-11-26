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Вінницький завод готовий випускати морозильники для зберігання антиковідної вакцини

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вінницький завод готовий випускати морозильники для зберігання антиковідної вакцини

Вінницький завод "Грін Кул" готується до кінця року налагодити випуск морозильного обладнання для зберігання вакцини проти коронавірусу.

Про це з посиланням на директора компанії Валентина Коваленко повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Морозильне обладнання розраховане на глибоку заморозку – мінус 70-80 градусів за Цельсієм. Воно потребує додаткових елементів не тільки для зберігання вакцини, а й контролю за її зберіганням. Відповідно, це обладнання вищого класу якості, і саме тому вже зараз наше підприємство сертифікує це медичне обладнання. Я думаю, що до кінця року ми отримаємо такий сертифікат і вже повним ходом приступимо до розробки такої лінійки низькотемпературних скринь саме для зберігання вакцин", - розповів  Коваленко.

За його словами, сертифікувати це обладнання будуть як для потреб України, так і для продажу на експорт. До весни компанія планує налагодити серійне виробництво морозильників, які дозволяють зберігати вакцину проти коронавірусу.

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Також він зазначив, що сертифікуватимуть це обладнання як для потреб України, так і на експорт.

На підприємстві також готують до сертифікації вітчизняний аналог апарату ШВЛ.

"На сьогодні ми вже отримали перший зразок і готуємо його до сертифікації. Найближчим часом буде запущено його тестування - доклінічні, а потім клінічні дослідження", - повідомив Коваленко.

Як повідомлялося, Україна розраховує отримати вакцини проти коронавірусу в першому півріччі 2021 року. Їх обіцяють розподілити по регіонах. Для цього потрібно забезпечити відповідні умови для транспортування і зберігання препарату.

Уже відомо, що для однієї з антиковідних вакцин необхідний суперхолод - не менше -70 С (від Pfizer-BioNTech), інша може зберігатися від 2 градусів до -20 (Moderna).

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
ну и молодцы Винницкий завод готов выпускать морозильники для хранения антиковидной вакцины - Цензор.НЕТ 7581
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26.11.2020 14:44
+2
А зеленые степашка с ляшком что не знают что для хранения вакцины нужны такие морозильники и чтоиих нет?? До поступления вакцины в Украину осталось месяц-два максимум...а потом опять героически искать морозилки где нить в Чехии???
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26.11.2020 14:52
+1
Подывымось. Может и не дороже. Главное - себе самим нужно учиться делать.
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26.11.2020 15:26
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ну и молодцы Винницкий завод готов выпускать морозильники для хранения антиковидной вакцины - Цензор.НЕТ 7581
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26.11.2020 14:44 Відповісти
Как бы да ... Но что-то мне подсказывает, что цена на эти холодильники будет такая же как и у мировых брендов. А скорее всего выше. Молодцы?
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26.11.2020 15:03 Відповісти
Подывымось. Может и не дороже. Главное - себе самим нужно учиться делать.
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26.11.2020 15:26 Відповісти
с Китая привезти и наклеить лейбл, а там все от жадности и совести (которой нет, потому что - зачем?) зависит. так что учиться вряд ли будут. аа так даже беларуские холодильники - уже кажется все китайские.
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26.11.2020 16:04 Відповісти
Белорусские холодильники собирают в Беларуси. Вінницький завод готовий випускати морозильники для зберігання антиковідної вакцини - Цензор.НЕТ 7075
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26.11.2020 19:21 Відповісти
ну если так, то ок. хотя мне все-таки кажется, что экспортные они делают в Китае (там, по лицензии и т.п.)
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26.11.2020 20:54 Відповісти
нет. И даже все комплектующие делаются в Беларуси.
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26.11.2020 21:41 Відповісти
ну, если так, то молодцы
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27.11.2020 01:05 Відповісти
еще не сделали, а вы уже делаете все, чтобы добить украинскую промышленность
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26.11.2020 19:18 Відповісти
С такой политикой нашей власти , ему скоро морозильники для моргов понадобятся.
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26.11.2020 14:48 Відповісти
А зеленые степашка с ляшком что не знают что для хранения вакцины нужны такие морозильники и чтоиих нет?? До поступления вакцины в Украину осталось месяц-два максимум...а потом опять героически искать морозилки где нить в Чехии???
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26.11.2020 14:52 Відповісти
Он же продает партию...а речь идет о том что эту партию ...в одном боксе..потом нужно разделить на части и развести по регионам Украины...
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26.11.2020 15:10 Відповісти
Так что, винницкие мастера сделают мобильные холодильники со сверхнизкой заморозкой?
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26.11.2020 15:18 Відповісти
А что есть проблема взять необходимые комплектующие... скрутить их до кучи и запихнуть в ящик???
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26.11.2020 15:47 Відповісти
Думаю есть. Это серьезный головняк для самй Пфайзер.
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26.11.2020 15:59 Відповісти
Хорошая реклама, кто придумал? Винницкий завод готов выпускать морозильники для хранения антиковидной вакцины - Цензор.НЕТ 5972
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26.11.2020 14:53 Відповісти
В Украине этих заводов по производству морозильного оборудования сотни. Знакомый работал в одном из них конструктором говорит что производство по своей сути проще чем шестеренки делать. Главное рассчитать теплообменики а дальше в корпус с утеплителем (чтоб температуру держал) и китайская электроника.
Наверно процентов 80 холодильного оборудования отечественных супермаркетах это отечественные производители.
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26.11.2020 14:59 Відповісти
Вакцины от Пфайзер - -70-75 градусов температура хранения в течение десяти дней. Не для простых холодильников.
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26.11.2020 15:05 Відповісти
В Pfizer нашли собственное краткосрочное решение - разработали "температурные контейнеры" размером с чемодан, способные хранить до пяти тысяч доз вакцины. Заполненные сухим льдом, они сохраняют вакцину при необходимой температуре около 10 дней (при условии, что их не будут открывать). Сами контейнеры можно хранить при температуре 15-25 °С.

После размораживания она будет пригодна к употреблению лишь около пяти дней по температуре в 2-8 °С.
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26.11.2020 16:26 Відповісти
"Сами контейнеры можно хранить при температуре 15-25 °С" - можно хранить, а можно и не хранить. Выходит так, так, что холодильник внутри другого холодильника.
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26.11.2020 16:40 Відповісти
Ага...вот только кроме электроники там еще масса всего китайского...компрессоры..вентиляторы..фильтра...и т.д..
В общем из украинского чаще все только корпус и сборка..
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26.11.2020 15:08 Відповісти
Потому что как ни крути китайцы на объемах, тоже качество, сделают дешевле.
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26.11.2020 16:30 Відповісти
Да, Пфайзер слепил термоядерную вакцину, требующую сверхнизких температур хранения. Это хорошо - наше здоровье будет просто зашкаливать.
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26.11.2020 15:00 Відповісти
На сегодняшний день мы уже получили первый образец и готовим его к сертификации...

Ага.. Китайцы за месяц производство наладили, а тут за год только один опытный.. Значит через пару лет начнут выпускать... может быть..
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26.11.2020 15:05 Відповісти
Торопишься уколоться?
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26.11.2020 16:43 Відповісти
ЕС запретит делать холодильники
куда же денет холодильники Германия
через холодильники цена вакцины возрастет раза в 2 или больше
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26.11.2020 15:07 Відповісти
По-моему, от Джонсон и Джонсон, вакцина вообще не требует замрозки и хранится целый год при комнатной темперетуре. Но это слишком простое решение.
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26.11.2020 16:44 Відповісти
Як казали моя Бабуня - як нема ума,считай "КАЛIКА"
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26.11.2020 17:23 Відповісти
 
 