Вакцина проти COVID-19 буде потрібна навіть тим, хто перехворів, - Степанов

Вакцина проти коронавірусу, коли вона потрапить в Україну, знадобиться навіть тим, хто вже перехворів на це захворювання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Вакцина створює антитіла, які борються з вірусом. Якщо в людини, яка перехворіла, починають зникати антитіла, то зрозуміло, що їх потрібно оновити, вона так само перебуває під загрозою, особливо якщо вона в групі ризику. Але потрібно буде дивитися на конкретну вакцину", - пояснив Степанов.

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За його словами, Україна розраховує отримати вакцину в межах міжнародної ініціативи COVAX.

"До 7 грудня ми маємо з ними усіма підписати всі технічні документи для отримання вакцини за цим механізмом, це 8 млн доз. Крім того, є переговори з іншими компаніями, вони тривають щодня. Щодня я проводжу наради, і є відповідна динаміка руху з іншими компаніями, в яких ми маємо намір купити вакцину. Є різні терміни постачання, все це буде в 2021 році", - розповів він.