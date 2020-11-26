Вакцина проти COVID-19 буде потрібна навіть тим, хто перехворів, - Степанов
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Вакцина проти коронавірусу, коли вона потрапить в Україну, знадобиться навіть тим, хто вже перехворів на це захворювання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Вакцина створює антитіла, які борються з вірусом. Якщо в людини, яка перехворіла, починають зникати антитіла, то зрозуміло, що їх потрібно оновити, вона так само перебуває під загрозою, особливо якщо вона в групі ризику. Але потрібно буде дивитися на конкретну вакцину", - пояснив Степанов.
За його словами, Україна розраховує отримати вакцину в межах міжнародної ініціативи COVAX.
"До 7 грудня ми маємо з ними усіма підписати всі технічні документи для отримання вакцини за цим механізмом, це 8 млн доз. Крім того, є переговори з іншими компаніями, вони тривають щодня. Щодня я проводжу наради, і є відповідна динаміка руху з іншими компаніями, в яких ми маємо намір купити вакцину. Є різні терміни постачання, все це буде в 2021 році", - розповів він.
Будь ласка, зачекайте...
Как по мне, пусть хоть каждую неделю, или даже каждый второй день.
Наср*ть, что они там с собой делают, если меня не заставляют.
Источник: https://censor.net/ru/n3233301
Всему есть предел, Степанов.
Я понимаю, что Степанов - чиновник от медицины, но всему есть предел.
Если у человека, переболевшего ковидом, не появились антитела к вирусу ковида, то каким образом они возникнут после вакцины?
Степанов, почему переболевших корью, свинкой, скарлатиной, тифом спокойно пускают общаться с зараженными?
Почему со мной, заболевшей корью, спокойно общались моя мать и мой муж, корью переболевшие (мать в детстве, муж в юности)?
Потому, что заразиться больше не могли, вот почему.
Они и не заразились.
Степанов, пшел бы ты вон, поц позорный.
Поливалентные вакцины как правило 3-4 штамма закрывают.
Делайте выводы в плане эффективности и варианта с "угадать".
А вообще грипп - одно из респираторных заболеваний, с которым организм должен справляться сам, ну или с минимальной поддержкой.
Каждый месяц прививаться - это в науке что-то новое, еще не известное.
Ведь прививка от гриппа работает для определенного штамма вируса(оттого и вакцина новая каждый год, штамм вируса иной), а ковид ничего не берет, не образуются антитела, и потому вакцину одну и ту же от одного и того же вируса ковида будут фигачить каждый месяц.
Так, может, лучше и не начинать прививаться, раз не работает "прививка" ни хр*на?
Впрочем, я нисколько не против, если лохторат "бубочки" будет прививаться до победного конца: или победит лохторат вирус, или наоборот, вирус, усиленный прививками, победит лохторат.
Или же у вас задача такая - сеять сомнения?
Где я написала, что "с вакциной получают антитела"?
Мастак передергивать, "вакцинатор"?
Ты - лахтинский вакцинатор, или ты - вакцинатор ротшильдовский?
Вы даже комментарий прочесть не способны полностью, attention span не позволяет, а все туда же, передергивать лезете!
Расскажи еще мне, человеку с двумя анти-иммуными заболеваниями, откуда берутся в организме антитела, холуй ротшильдовский.
натяните маску на клюв преЗЕденту, а то шото он расхарархолился...
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с хозяевами денег. Поражение присужденое футбольной Украине от коаидной УЕФА уже за гранью правды и разума и это только цветочки. Беларусь вот бастион здравого смысла но ковидные не замечают там ни какокой болезни. Значит болезни там нет. Болезнь в мозгах.
https://www.google.com/search?q=%D1%88%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4&rlz=1C1SQJL_ukUA818UA818&oq=%D1%88%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4&aqs=chrome.0.69i59j0l5j0i22i30l2.1639j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
В залежності від того, як ви побудуєте графіки можна або заспокоїти населення, або ще більше налякати. Більшість людей не навчена розуміти відображення інформації і цим користуються маніпулятори.
В той час, як в Іспанії, Франції, Данії, Нідерландах, картина близька до швецької. А є, країни, якто: Фінляндія, Південна Корея де смертність не так виражено пов'язана з хвилями. До речі, Норвегія показує картину дещо усереднену між Швецією та Фінляндією.
За кількістю новоінфікованих на 100 тисяч населення Швеція відстає від Великобританії, Іспанії, Франції, Чехії, Бельгії і навіть України. Згідно тестуванням у них приріст 1,2%
Не жрать магазинное говвнище (колбаса, консервы, полуфабрикаты, дрожжевой хлеб, алкоголь, кондитерка).
В интернете полно информации по здоровому питанию и закаливанию.
Хотите здоровья народа - дайте зарабатывать, развивавть бизнес,
а не вкалывайте свою дрянь людям в кровь.
С самого начала он говорит ерунду - повторных случаев заражения крайне мало и все они получают нормальные объяснения. Повторно заболевают иммуннодефицитные люди. На химиотерапии, которые. Или СПИД. Или облученные тяжело. У которых иммунитет "погашен". Других случаев пока не фиксировали.
Во вторых. Антитела и противовирусный иммунитет - это частично перекрывающиеся события. В острой фазе инфекции появляются антитела. Но иммунитет формируется и может быть "живым" всю жизнь. Есть вакцины, после которых антитела циркулируют в крови долго. Например, вакцина от желтой лихорадки. Но подавляющее большинство вакцин не имеет отношения к титру специфических иммуноглобулинов. За иммунитет к разным инфекциям отвечает клеточный иммунитет. А клетки памяти (если нет ВИЧа и СПИДА) живут почти всю жизнь.
В общем, редкостный дурак этот Степанов. И не образованный совсем.
Кацапам тем лучше, чем больше украинцев заболеет и умрет