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Вакцина проти COVID-19 буде потрібна навіть тим, хто перехворів, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Вакцина проти COVID-19 буде потрібна навіть тим, хто перехворів, - Степанов

Вакцина проти коронавірусу, коли вона потрапить в Україну, знадобиться навіть тим, хто вже перехворів на це захворювання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Вакцина створює антитіла, які борються з вірусом. Якщо в людини, яка перехворіла, починають зникати антитіла, то зрозуміло, що їх потрібно оновити, вона так само перебуває під загрозою, особливо якщо вона в групі ризику. Але потрібно буде дивитися на конкретну вакцину", - пояснив Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будь-яка вакцина проти COVID-19 діятиме максимум рік, - Степанов

За його словами, Україна розраховує отримати вакцину в межах міжнародної ініціативи COVAX.

"До 7 грудня ми маємо з ними усіма підписати всі технічні документи для отримання вакцини за цим механізмом, це 8 млн доз. Крім того, є переговори з іншими компаніями, вони тривають щодня. Щодня я проводжу наради, і є відповідна динаміка руху з іншими компаніями, в яких ми маємо намір купити вакцину. Є різні терміни постачання, все це буде в 2021 році", - розповів він.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Задовбали вже зі своєю вакциною...хто хоче жити не буде вакцинуватись
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26.11.2020 08:23
+4
""Вакцина создает антитела, которые борются с вирусом. Если у человека, который переболел, начинают пропадать антитела, то понятно, что их нужно обновить, он так же находится под угрозой, особенно если он в группе риска. Но нужно будет смотреть на конкретную вакцину", - пояснил Степанов."
Источник: https://censor.net/ru/n3233301

Всему есть предел, Степанов.
Я понимаю, что Степанов - чиновник от медицины, но всему есть предел.
Если у человека, переболевшего ковидом, не появились антитела к вирусу ковида, то каким образом они возникнут после вакцины?
Степанов, почему переболевших корью, свинкой, скарлатиной, тифом спокойно пускают общаться с зараженными?
Почему со мной, заболевшей корью, спокойно общались моя мать и мой муж, корью переболевшие (мать в детстве, муж в юности)?
Потому, что заразиться больше не могли, вот почему.
Они и не заразились.

Степанов, пшел бы ты вон, поц позорный.
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26.11.2020 08:26
+3
Короче людей подсадят на эту хрень, я представляю прибыль фармкомпаний если все население земли будет прививаться по 2-3 раза в год.
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26.11.2020 08:25
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26.11.2020 08:20 Відповісти
Вакцины по факту еще толком НЕТ а заработок еще есть ))) Если блин антитела 8 месяцов есть нахрена вы нужны со своей вакцинной Вакцина от COVID-19 будет нужна даже переболевшим, - Степанов - Цензор.НЕТ 824
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26.11.2020 08:24 Відповісти
8 баксов - это 8 баксов. помножить на население = 336 млн. баксов. доходная статья бюджета.
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26.11.2020 08:31 Відповісти
Там "ширнутся" нужно дважды, и два раза в год, так что счет не верен 1 344 000 000 вот правильная сумма.
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26.11.2020 09:30 Відповісти
Василий СПРУТ вакцины есть. Мы ее не покупаем. Есть китайская вакцина, которой китайцы прививаются с 23 июля этого года, а также этой вакциной прививается население Арабских Эмиратов, семья шейха уже привилась ею. Почему мы не закупаем китайскую вакцину? Необходимые испытания арабы провели, тестировали на 31 тыс. добровольцев. Тестирование серьезных побочных эффектов не выявило.
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26.11.2020 13:48 Відповісти
От "заробите"!!!
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26.11.2020 08:20 Відповісти
теперь наше государство будет парить нам каждый месяц вакцины в три дорого
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26.11.2020 08:20 Відповісти
А шо там угоровцы? обкололись уже кацапским спутником? И как результаты?
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26.11.2020 08:23 Відповісти
Задовбали вже зі своєю вакциною...хто хоче жити не буде вакцинуватись
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26.11.2020 08:23 Відповісти
хер там - законодательно заставят....
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26.11.2020 08:36 Відповісти
мене ні!
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26.11.2020 08:38 Відповісти
Короче людей подсадят на эту хрень, я представляю прибыль фармкомпаний если все население земли будет прививаться по 2-3 раза в год.
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26.11.2020 08:25 Відповісти
Ну, идиоты есть, конечно, но чтобы по 2-3 раза в год "прививаться" - это вряд ли.
Как по мне, пусть хоть каждую неделю, или даже каждый второй день.
Наср*ть, что они там с собой делают, если меня не заставляют.
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26.11.2020 08:27 Відповісти
""Вакцина создает антитела, которые борются с вирусом. Если у человека, который переболел, начинают пропадать антитела, то понятно, что их нужно обновить, он так же находится под угрозой, особенно если он в группе риска. Но нужно будет смотреть на конкретную вакцину", - пояснил Степанов."
Источник: https://censor.net/ru/n3233301

Всему есть предел, Степанов.
Я понимаю, что Степанов - чиновник от медицины, но всему есть предел.
Если у человека, переболевшего ковидом, не появились антитела к вирусу ковида, то каким образом они возникнут после вакцины?
Степанов, почему переболевших корью, свинкой, скарлатиной, тифом спокойно пускают общаться с зараженными?
Почему со мной, заболевшей корью, спокойно общались моя мать и мой муж, корью переболевшие (мать в детстве, муж в юности)?
Потому, что заразиться больше не могли, вот почему.
Они и не заразились.

Степанов, пшел бы ты вон, поц позорный.
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26.11.2020 08:26 Відповісти
Просто есть вирусы что дают иммунитет на всю жизнь, например ветрянка, а есть такие типа гриппа которым можно и пару раз за год переболеть.
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26.11.2020 08:34 Відповісти
вирус ветрянки один, а вирусов гриппа десятки и пару раз в год болеют от разных типов вирусов гриппа
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26.11.2020 08:48 Відповісти
Вирусов гриппа не десятки. Штаммов одного только гриппа свыше 2000. Двух тысяч.
Поливалентные вакцины как правило 3-4 штамма закрывают.
Делайте выводы в плане эффективности и варианта с "угадать".
А вообще грипп - одно из респираторных заболеваний, с которым организм должен справляться сам, ну или с минимальной поддержкой.
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26.11.2020 09:58 Відповісти
Видимо, потому, что выздоровевший от кори получает пожизненный иммунитет, то есть антитела сохраняются всю жизнь. В случае же ковида уровень антител уменьшается через несколько месяцев. Такова особенность этого вируса, по словам исследователей.
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26.11.2020 08:51 Відповісти
Да здравствует прививки от ковида перманентные, и что характерно, от одного и того же, не мутировавшего вируса!
Каждый месяц прививаться - это в науке что-то новое, еще не известное.
Ведь прививка от гриппа работает для определенного штамма вируса(оттого и вакцина новая каждый год, штамм вируса иной), а ковид ничего не берет, не образуются антитела, и потому вакцину одну и ту же от одного и того же вируса ковида будут фигачить каждый месяц.
Так, может, лучше и не начинать прививаться, раз не работает "прививка" ни хр*на?

Впрочем, я нисколько не против, если лохторат "бубочки" будет прививаться до победного конца: или победит лохторат вирус, или наоборот, вирус, усиленный прививками, победит лохторат.
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26.11.2020 13:45 Відповісти
Антитела образуются всегда, не пишите глупостей. Я убеждаюсь, что что вы даже не представляете, чем является вакцина и каков механизм её действия. С вакциной вы получаете не антитела, а ослабленный или убитый вирус, или его части, которые вызывают возникновение антител в организме. Если же потом в организм попадает вирус, у организма уже есть от него защита.
Или же у вас задача такая - сеять сомнения?
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27.11.2020 07:21 Відповісти
"С вакциной вы получаете не антитела, а ослабленный или убитый вирус, или его части, которые вызывают возникновение антител в организме."

Где я написала, что "с вакциной получают антитела"?
Мастак передергивать, "вакцинатор"?
Ты - лахтинский вакцинатор, или ты - вакцинатор ротшильдовский?
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27.11.2020 08:24 Відповісти
Вы ещё и истеричка? "Ковид ничего не берёт, не образуются антитела" - это цитата из вашего сообщения. Следовательно, вы считаете, что в организме при заболевании или же при вакцинирован и не образуются антитела? А для чего же, по-вашему, вводят тогда вакцину? Хотя я и описал механизм действия вакцин, вы либо не прочитали, либо не поняли.
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29.11.2020 20:27 Відповісти
Понабрали вас, дебилов.
Вы даже комментарий прочесть не способны полностью, attention span не позволяет, а все туда же, передергивать лезете!
Расскажи еще мне, человеку с двумя анти-иммуными заболеваниями, откуда берутся в организме антитела, холуй ротшильдовский.
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27.11.2020 08:26 Відповісти
А что такое анти-имунные заболевания? Возможно, конечно, имелись в виду аутоиммунные заболевания типа системной волчанки или, там, ревматоидного артрита, но даже если и так, то что с того? Такие заболевания автоматически делают любое слово об антителах болеющего ими истиной в последней инстанции?
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29.11.2020 20:35 Відповісти
а маски?
натяните маску на клюв преЗЕденту, а то шото он расхарархолился...
..
Вакцина от COVID-19 будет нужна даже переболевшим, - Степанов - Цензор.НЕТ 682
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26.11.2020 08:28 Відповісти
Українці не забудуть заяви цього шкодливого санітара. І відповідати за неї йому обов"язково доведеться.
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26.11.2020 08:28 Відповісти
Да-да. У нас же все отвечают. Вакцина от COVID-19 будет нужна даже переболевшим, - Степанов - Цензор.НЕТ 7245
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26.11.2020 08:34 Відповісти
Иди в жопу!
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26.11.2020 08:28 Відповісти
Как удобно, теперь нужно будет обновлять жизни как в компьютерных играх. Цифровое общество будущего - ожидания не совпали с реальностью.
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26.11.2020 08:29 Відповісти
ага. ширнулся, и бегай до дозаправки 365 дней. Вакцина от COVID-19 будет нужна даже переболевшим, - Степанов - Цензор.НЕТ 2233
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26.11.2020 08:33 Відповісти
Вот это чуваки выстругали себе кормушку.
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26.11.2020 08:35 Відповісти
нет - это быдлоэлекторат - мудрый нарид - хочет так жить...
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26.11.2020 08:39 Відповісти
Ну и дурак!!!
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26.11.2020 08:35 Відповісти
Ага,обязательно.Ты ж уже переболел,значит на тебе и проведем опыт,посмотрим на результаты.До кучи,для чистоты эксперимента феофаниевских подтянем.Тока так,уколы -в маске,ато электрошокером получишь.
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26.11.2020 08:41 Відповісти
аааа, теперь ясно кто будет первыми нуждающимися... весь наш переболевший бомонд, начиная с президента..., а как же, он переболел, но ему все равно нужнее и степанову нужнее, чем какому то условному врачу или учителю или еще кому из группы риска, но который не болел...
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26.11.2020 08:42 Відповісти
Взависимости от того,кто будет продавать. Если зеленые-то будет нужна даже умершим. Они же не барыги.
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26.11.2020 08:43 Відповісти
...заплатят усє! бу-га-га-га (с)
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26.11.2020 08:46 Відповісти
Фармгиганты приходят на смену нефтяным.
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26.11.2020 08:49 Відповісти
Легко бороться с тем чего нет.Этот ковид решает все прблемы чтобы не случилось он во всем виноват. К тому же он формирует новую религию из перепуганных недоумков, которые поведут своих детей в стойло, продажных политшаманов и экспертов с их челядью во главе
с хозяевами денег. Поражение присужденое футбольной Украине от коаидной УЕФА уже за гранью правды и разума и это только цветочки. Беларусь вот бастион здравого смысла но ковидные не замечают там ни какокой болезни. Значит болезни там нет. Болезнь в мозгах.
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26.11.2020 09:28 Відповісти
Головне, гарно налякати. А що там в Швеції, померли вже всі?
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26.11.2020 09:47 Відповісти
И не по одному разу))) А потом догнали трупы и умерли еще раз)))
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26.11.2020 09:59 Відповісти
Без шуток, на позавчера (я нашел эти данные как самые актуальные) умерло 6 чел. в день. В ПН - аж 7...
https://www.google.com/search?q=%D1%88%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4&rlz=1C1SQJL_ukUA818UA818&oq=%D1%88%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4&aqs=chrome.0.69i59j0l5j0i22i30l2.1639j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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26.11.2020 10:02 Відповісти
Графіки ще треба вміти читати. Ось наприклад: графік мінфіну, на основі інтернет ресурсу, показує зростання протягом окремого часу і здається що, кількість інфікованих зростає щоденно. А насправді там до кожного нового стовбчику додається загальна сума попередніх випадків. Тож, якщо навести струлку на кожен елемент стовбчику то, можна побачити що, іноді там взагалі відсутнє будь-яке зростання чи нові випадки. До речі, в на оригінальних графіках з джерела це, прекрасно видно. Видно, як весною в Швеції різко зросли захворюваність і смертність, літом все впало на рівень плінтусу, а зараз спостерігається зростання. При тому що, якщо щоденне зростання фіксується в геометричній прогресії і перевищує весняні показники то, щодення смертність приблизно в чотири рази нижча за весняну.
В залежності від того, як ви побудуєте графіки можна або заспокоїти населення, або ще більше налякати. Більшість людей не навчена розуміти відображення інформації і цим користуються маніпулятори.
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26.11.2020 10:42 Відповісти
ЗІ: А ось в Італії де, мери весною погрожували прийти з вогнеметами на вечірки, на диво нічого не міняється. Там показники нових заражень в осени приблизно відповідають весняним, як і смертність в осени близька до весняної.
В той час, як в Іспанії, Франції, Данії, Нідерландах, картина близька до швецької. А є, країни, якто: Фінляндія, Південна Корея де смертність не так виражено пов'язана з хвилями. До речі, Норвегія показує картину дещо усереднену між Швецією та Фінляндією.
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26.11.2020 11:04 Відповісти
ЗІ: Норвегія де на відміну від Швеції від початку приймали найжорсткіші заходи карантина зараз вже обігнала Швецію по кількості новоінфікованих. Хоча в Швеції навіть в лікарнях з весни не віталося застосування противоінфекційних заходів з масками, щитками і рештою атрибутики. Люди просто регулярно мили руки.
За кількістю новоінфікованих на 100 тисяч населення Швеція відстає від Великобританії, Іспанії, Франції, Чехії, Бельгії і навіть України. Згідно тестуванням у них приріст 1,2%
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26.11.2020 10:20 Відповісти
И 5 раз!!!!
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26.11.2020 10:41 Відповісти
да. стойкого иммунитета на корону не возникает. Антитела пропадают где-то месяца через 4. Прививка дает возможность встретить очередное заражение с хоть каким-то оружием и дает надежду на более легкое течение болезни. А что касается регулярных прививок, то это дает приводит к очередным размышлениям об искусственном происхождении вируса. Вакцина проти COVID-19 буде потрібна навіть тим, хто перехворів, - Степанов - Цензор.НЕТ 2563
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26.11.2020 11:00 Відповісти
Очередное заражение надо встречать сильныи иммунитетом, а не прививкой.
Не жрать магазинное говвнище (колбаса, консервы, полуфабрикаты, дрожжевой хлеб, алкоголь, кондитерка).
В интернете полно информации по здоровому питанию и закаливанию.
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26.11.2020 11:06 Відповісти
Ну, питання якості харчування відносно захворюваності від інфекційних хвороб провели ще в 19 сторіччі. Особливо це, відношення наголошувалося в боротьбі з туберкульозом, який до речі в Україні становить не меншу загрозу ніж ковід.
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26.11.2020 11:27 Відповісти
и это тоже
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26.11.2020 14:11 Відповісти
Иди те ************* с вашей заботой о нашем здоровье.
Хотите здоровья народа - дайте зарабатывать, развивавть бизнес,
а не вкалывайте свою дрянь людям в кровь.
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26.11.2020 11:01 Відповісти
Как и подавляющая часть врачей, Степанов - просто чиновник. Он не знал и знать не будет. Это не его бизнес. Его бизнес был вкладыши в коробки с лекарствами печатать. Если мне память не изменяет
С самого начала он говорит ерунду - повторных случаев заражения крайне мало и все они получают нормальные объяснения. Повторно заболевают иммуннодефицитные люди. На химиотерапии, которые. Или СПИД. Или облученные тяжело. У которых иммунитет "погашен". Других случаев пока не фиксировали.
Во вторых. Антитела и противовирусный иммунитет - это частично перекрывающиеся события. В острой фазе инфекции появляются антитела. Но иммунитет формируется и может быть "живым" всю жизнь. Есть вакцины, после которых антитела циркулируют в крови долго. Например, вакцина от желтой лихорадки. Но подавляющее большинство вакцин не имеет отношения к титру специфических иммуноглобулинов. За иммунитет к разным инфекциям отвечает клеточный иммунитет. А клетки памяти (если нет ВИЧа и СПИДА) живут почти всю жизнь.
В общем, редкостный дурак этот Степанов. И не образованный совсем.
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26.11.2020 12:37 Відповісти
И вот тут кацапы в голос заголосили, что прививаются только идиоты.
Кацапам тем лучше, чем больше украинцев заболеет и умрет
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26.11.2020 18:24 Відповісти
 
 